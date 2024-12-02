2024'ün sonuna yaklaşılırken hem konutta hem ticari gayrimenkulde yıllık fiyat artışları, enflasyonun gerisinde seyrediyor. 3. çeyrek sonunda konutta Türkiye genelinde yıllık fiyat artışı yüzde 27,4 olurken ticari gayrimenkulde fiyat artışı yüzde 44,09 olarak kayıtlara geçti. Ofis, mağaza, fabrika ve diğer ticari mülklerden oluşan ticari gayrimenkulün dışında TCMB tarafından sadece dükkan fiyat endeksi de açıklanıyor. Dükkan özelinde bakıldığında ise yıllık artış yüzde 45,22 olarak gerçekleşti.

Ticari gayrimenkulde Ankara'da yüzde 55,58, İzmir'de yüzde 44,78, İstanbul'da ise yüzde 32,03'lük artış gözlendi. Dükkanda ise Ankara'daki yükseliş yüzde 61,59, İzmir'de yüzde 43,78, İstanbul'da ise yüzde 33,18. Ankara, ticari gayrimenkul kategorisinde diğer şehirlere göre pozitif olarak ayrışıyor.

Yıllık artışlara 3 büyük şehir bazında baktığımızda ise ayrışma ortaya çıkıyor. Konutta en yüksek fiyat artışı, yüzde 30,60 ile Ankara'da gerçekleşti. İstanbul'daki artış yüzde 23,4, İzmir'deki artış ise yüzde 23,17.

Ticari gayrimenkulde 5 yıllık artış oranları şöyle: Türkiye ortalaması yüzde 1048,55, Ankara'da yüzde 1199,24, İzmir'de yüzde 1175, İstanbul'da ise yüzde 921,83. Dükkan özelinde bakıldığında ise artış oranları Türkiye genelinde yüzde 1040, Ankara'da yüzde 1168,35, İzmir'de yüzde 1118,75, İstanbul'da ise yüzde 914,58 olarak kayıtlara geçti.

Konutta Türkiye genelinde artış yüzde 1145,88 olurken, Ankara yine öne çıkan şehir durumunda. Ankara'daki 5 yıllık artış yüzde 1275,07, İzmir'de yüzde 1092,14, İstanbul'da ise yüzde 1063,77.

5 YILIN ŞAMPİYONU ANKARA'DA EN ÇOK KONUT FİYATLARI ARTTI

Genel olarak özetlemek gerekirse; 5 yıllık süreçte en çok kazandıran bölge Ankara olarak ortaya çıkıyor. Hem konutta hem ticari gayrimenkulde hem de dükkanda Başkent, artış oranlarıyla önde. Konutta yüzde 1275,07, ticari gayrimenkulde yüzde 1194,24, dükkanda ise yüzde 1168,35'lik fiyat artışları Ankara'yı zirveye çıkarıyor.

Konutta hem İzmir hem de İstanbul, Türkiye genelindeki ortalama artışların gerisinde kalıyor. Türkiye genelindeki ortalama fiyat artışı yüzde 1145,88 olurken İzmir'de yüzde 1092,14, İstanbul'da ise yüzde 1063,77 oranında yükseliş görülüyor.