İstanbul'da alarm! Sahte içkiden can kaybı yükseliyor

Fatih'te kaçak alkol tüketiminden zehirlenerek hastaneye kaldırılan 3 kişiden biri hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre Satışını yapan şüpheli ise sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fatih'te M.B., Z.S. ve M.Ö. isimli kişiler kaçak ve sahte alkol tüketmekten dolayı zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından çalışma başlatan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri alkol satışı yaptığı tespit edilen B.S. yakalayarak gözaltına aldı.

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ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hastanede tedavisi devam eden M.B. ise yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Yakalanan şüpheli B.S. 'Taksirle Öldürme' suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

7 KİŞİ CAN VERMİŞTİ

Megakentte son günlerde yaşanan sahte içki kabusunda 7 kişi can vermişti. Şu ana kadar da zehirlenen en az 10 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğu öğrenildi.