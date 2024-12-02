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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da alarm! Sahte içkiden can kaybı yükseliyor - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        İstanbul'da alarm! Sahte içkiden can kaybı yükseliyor

        İstanbul'da geçtiğimiz hafta yaşanan sahte içki faciasına bir yenisi daha eklendi. Fatih'te kaçak alkol tüketiminden zehirlenerek hastaneye kaldırılan 3 kişiden biri hayatını kaybetti. Can kaybı ise 8'e yükseldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 10:21 Güncelleme: 02.12.2024 - 10:30
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        Sahte içkiden can kaybı yükseliyor!
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        Fatih'te kaçak alkol tüketiminden zehirlenerek hastaneye kaldırılan 3 kişiden biri hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre Satışını yapan şüpheli ise sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

        Fatih'te M.B., Z.S. ve M.Ö. isimli kişiler kaçak ve sahte alkol tüketmekten dolayı zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından çalışma başlatan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri alkol satışı yaptığı tespit edilen B.S. yakalayarak gözaltına aldı.

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        ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Hastanede tedavisi devam eden M.B. ise yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Yakalanan şüpheli B.S. 'Taksirle Öldürme' suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        7 KİŞİ CAN VERMİŞTİ

        Megakentte son günlerde yaşanan sahte içki kabusunda 7 kişi can vermişti. Şu ana kadar da zehirlenen en az 10 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğu öğrenildi.

        Sahte içki kabusunda ölüm kuryesi detayı!
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        #sahte içki
        #son dakika
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