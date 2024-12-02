Meteoroloji'den kritik uyarı! 3 bölgede sağanak!
Meteoroloji'den alınan bilgilere göre bugün Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık, yurt genelinde mevsim normallerinde seyredecek. Rüzgar, Marmara'da kuvvetli esecek. İllerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Sakarya ve Bilecik hariç), Ege ile Batı Akdeniz’in çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
KIYI EGE VE ANTALYA'DA KUVVETLİ SAĞANAK
Yağışların; Ege kıyıları ve Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.
MARMARA'DA RÜZGAR KUVVETLİ OLACAK
Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın Marmara’nın batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNDE
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, İç Anadolu'nun güneyinde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üstünde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 7, Parçalı bulutlu
İSTANBUL: 13, Çok bulutlu ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
İZMİR: 17, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabahın ilk saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor
KOCAELİ: 14, Çok bulutlu ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
BURSA: 13, Sabah saatlerinde sağanak yağışlı ve parçalı bulutlu
ÇANAKKALE: 14, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
EDİRNE: 11, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR: 10, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu, yükseklerde karla karışık yağmurlu
DENİZLİ: 16, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
MANİSA: 15, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabahın ilk saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor
ADANA: 18, Az bulutlu
ANTALYA: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor
HATAY: 13, Az bulutlu
MERSİN: 19, Az bulutlu
ESKİŞEHİR: 10, Parçalı ve çok bulutlu
KONYA: 9, Parçalı bulutlu
YOZGAT: 4, Parçalı ve az bulutlu
BOLU: 9, Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU: 5, Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK: 12, Parçalı ve az bulutlu
AMASYA: 8, Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN: 13, Parçalı ve az bulutlu
TOKAT: 4, Parçalı ve az bulutlu
TRABZON: 13, Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM: -3, Parçalı ve az bulutlu
KARS: 1, Az bulutlu
MALATYA: 6, Az bulutlu
VAN: 6, Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR: 11, Az bulutlu
GAZİANTEP: 14, Az bulutlu
SİİRT: 12, Az bulutlu
ŞANLIURFA: 15, Az bulutlu