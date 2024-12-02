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        Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu İstanbul: Meteoroloji'den kritik uyarı! 3 bölgede sağanak | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den kritik uyarı! 3 bölgede sağanak!

        Meteoroloji'den alınan bilgilere göre bugün Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık, yurt genelinde mevsim normallerinde seyredecek. Rüzgar, Marmara'da kuvvetli esecek. İllerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2024 - 06:30 Güncelleme: 02.12.2024 - 06:30
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        Meteoroloji'den kritik uyarı! 3 bölgede sağanak!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Sakarya ve Bilecik hariç), Ege ile Batı Akdeniz’in çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        KIYI EGE VE ANTALYA'DA KUVVETLİ SAĞANAK

        Yağışların; Ege kıyıları ve Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

        MARMARA'DA RÜZGAR KUVVETLİ OLACAK

        Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın Marmara’nın batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

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        HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNDE

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, İç Anadolu'nun güneyinde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üstünde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 7, Parçalı bulutlu

        İSTANBUL: 13, Çok bulutlu ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

        İZMİR: 17, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabahın ilk saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor

        KOCAELİ: 14, Çok bulutlu ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

        BURSA: 13, Sabah saatlerinde sağanak yağışlı ve parçalı bulutlu

        ÇANAKKALE: 14, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

        EDİRNE: 11, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

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        A.KARAHİSAR: 10, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu, yükseklerde karla karışık yağmurlu

        DENİZLİ: 16, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

        MANİSA: 15, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabahın ilk saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor

        ADANA: 18, Az bulutlu

        ANTALYA: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

        HATAY: 13, Az bulutlu

        MERSİN: 19, Az bulutlu

        ESKİŞEHİR: 10, Parçalı ve çok bulutlu

        KONYA: 9, Parçalı bulutlu

        YOZGAT: 4, Parçalı ve az bulutlu

        BOLU: 9, Parçalı ve az bulutlu

        KASTAMONU: 5, Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK: 12, Parçalı ve az bulutlu

        AMASYA: 8, Parçalı ve az bulutlu

        SAMSUN: 13, Parçalı ve az bulutlu

        TOKAT: 4, Parçalı ve az bulutlu

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        TRABZON: 13, Parçalı ve az bulutlu

        ERZURUM: -3, Parçalı ve az bulutlu

        KARS: 1, Az bulutlu

        MALATYA: 6, Az bulutlu

        VAN: 6, Parçalı ve az bulutlu

        DİYARBAKIR: 11, Az bulutlu

        GAZİANTEP: 14, Az bulutlu

        SİİRT: 12, Az bulutlu

        ŞANLIURFA: 15, Az bulutlu

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