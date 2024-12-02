Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Sakarya ve Bilecik hariç), Ege ile Batı Akdeniz’in çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

REKLAM advertisement1 KIYI EGE VE ANTALYA'DA KUVVETLİ SAĞANAK Yağışların; Ege kıyıları ve Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

MARMARA'DA RÜZGAR KUVVETLİ OLACAK Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın Marmara’nın batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. REKLAM

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNDE Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, İç Anadolu'nun güneyinde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üstünde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak: ANKARA: 7, Parçalı bulutlu İSTANBUL: 13, Çok bulutlu ve gece saatlerinde sağanak yağışlı İZMİR: 17, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabahın ilk saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor KOCAELİ: 14, Çok bulutlu ve gece saatlerinde sağanak yağışlı BURSA: 13, Sabah saatlerinde sağanak yağışlı ve parçalı bulutlu ÇANAKKALE: 14, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı EDİRNE: 11, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı REKLAM A.KARAHİSAR: 10, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu, yükseklerde karla karışık yağmurlu DENİZLİ: 16, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu MANİSA: 15, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabahın ilk saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor ADANA: 18, Az bulutlu ANTALYA: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor HATAY: 13, Az bulutlu MERSİN: 19, Az bulutlu ESKİŞEHİR: 10, Parçalı ve çok bulutlu KONYA: 9, Parçalı bulutlu YOZGAT: 4, Parçalı ve az bulutlu BOLU: 9, Parçalı ve az bulutlu KASTAMONU: 5, Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK: 12, Parçalı ve az bulutlu AMASYA: 8, Parçalı ve az bulutlu SAMSUN: 13, Parçalı ve az bulutlu TOKAT: 4, Parçalı ve az bulutlu REKLAM TRABZON: 13, Parçalı ve az bulutlu ERZURUM: -3, Parçalı ve az bulutlu KARS: 1, Az bulutlu MALATYA: 6, Az bulutlu VAN: 6, Parçalı ve az bulutlu DİYARBAKIR: 11, Az bulutlu GAZİANTEP: 14, Az bulutlu SİİRT: 12, Az bulutlu ŞANLIURFA: 15, Az bulutlu