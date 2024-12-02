Binlerce kişi sokaklara döküldü: Tiflis'te AB katılım müzakerelerinin askıya alınmasına karşı protesto gösterisi düzenlendi

HÜKÜMETTEN AB İLE MÜZAKERELERİN DURDURULMASI KARARI

Başbakan Kobakhidze, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, bazı Avrupalı siyasetçilerin Gürcistan'ın içişlerine karıştığını ve AB parasıyla şantaj yaptığını belirterek, "Bütün bunları göz önünde bulundurarak, AB ile müzakerelerin başlatılmasını 2028 sonuna kadar gündeme almamaya karar verdik." şeklinde konuşmuştu.