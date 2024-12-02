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        Haberler Dünya Binlerce kişi sokaklara döküldü: Tiflis'te AB katılım müzakerelerinin askıya alınmasına karşı protesto gösterisi düzenlendi | Dış Haberler

        Binlerce kişi sokaklara döküldü: Tiflis'te AB katılım müzakerelerinin askıya alınmasına karşı protesto gösterisi düzenlendi

        Gürcistan'da AB katılım müzakerelerinin askıya alınmasına karşı başlayan protestolar devam ediyor. Tiflis'te dün gece binlerce kişi sokaklara çıkarak kararı protesto etti. Polisle çatışan protestocular çöp tenekelerini ateşe verip havai fişek, maytap gibi cisimler kullandı, polis göz yaşartıcı gaz kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 07:56 Güncelleme: 02.12.2024 - 07:56
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        • 1

          Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki gösterilerde eylemcilerin parlamento binasının ön tarafını kuşatarak piroteknik (Eğlence sektöründe kullanılan ve patlayıcı özelliğe sahip olan maddelere verilen genel isim. Havai fişek, meşale, maytap gibi ürünler) ve farklı eşyaları atması üzerine polis tazyikli su ile müdahale etmeye başladı.

        • 2

          Gürcistan hükümetinin, ülkenin AB'ye katılım müzakerelerini 28 Kasım'da askıya alma kararına karşı başlayan gösteriler 4. gününde devam etti.

        • 3

          Hükümetin kararına tepki gösteren binlerce kişi gece saatlerinde tekrar Tiflis'te parlamento binasının önünde toplandı.

        • 4

          Hükümete istifa çağrısında bulunarak ülkede yeni parlamento seçimlerinin düzenlenmesini talep eden göstericiler ellerinde Gürcistan ile AB bayrakları taşıdı.

        • 5

          Binanın çevresinde ve ön cephesinde konuşlandırılan Gürcistan İçişleri Bakanlığının güvenlik güçleri, göstericilere tazyikli su ile müdahale etmeye başladı.

        • 6

          Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı ve çok sayda ambulans ve sağlık ekibinin bulunduğu alandaki protesto gösterisi devam ediyor.

          İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, gösteride yasadışı eylemlerin yaşandığı belirtilerek, çocukları yanlarına getiren velilere protesto alanından çocuklarını uzaklaştırma çağrısında bulunuldu.

        • 7

          GÖSTERİLER SÜRÜYOR

          Başbakan Kobakhidze'nin, AB katılım müzakerelerini 2028'e kadar askıya alma kararını eleştiren göstericiler, 28 Kasım'da başlattıkları eylemlerini başkent Tiflis'te 4. gününde sürdürdü. Ayrıca, ülkenin farklı şehirlerinde de insanlar hükümetin kararını protesto etmek için sokağa çıkıyor.

        • 8

          HÜKÜMETTEN AB İLE MÜZAKERELERİN DURDURULMASI KARARI

          Başbakan Kobakhidze, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, bazı Avrupalı siyasetçilerin Gürcistan'ın içişlerine karıştığını ve AB parasıyla şantaj yaptığını belirterek, "Bütün bunları göz önünde bulundurarak, AB ile müzakerelerin başlatılmasını 2028 sonuna kadar gündeme almamaya karar verdik." şeklinde konuşmuştu.

        • 9

          Kobakhidze, ülkesinin 2030'da AB üyesi olması için çalışmalarına devam edeceklerini bildirmişti.

        • 10

          Avrupa Parlamentosu, 26 Ekim’de Gürcistan’da yapılan parlamento seçimlerinin yenilenmesi çağrısında bulunmuş, buna karşılık muhalefet ve AB yanlısı eylemciler sokaklara dökülerek gösteriler düzenlemeye başlamıştı.

        • 11
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