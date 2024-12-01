Rıdvan Dilmen: Bir kaleci bundan daha iyi oynayamaz

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Eyüpspor ile karşılaştı. Rams Park'ta oynanan maç 2-2 sona erdi.

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, HT Spor'da yayınlanan '%100 Futbol programında Galatasaray'ın Eyüpspor mücadelesini değerlendirdi.

İşte Rıdvan Dilmen'in değerlendirmeleri:

"Galatasaray: 2 - Berke: 2 maçın skoru. Galatasaray bir takımın bir maçta girebileceği kadar net pozisyonlara girdi. Ceza sahasında bir 50 kez falan girmişlerdir ama bu baskıdan 2-2 ile çıkmak da bir hünerdir bu kadar eksikle. Büyük kulüpler eksikliklerini bir şekilde gideriyor ama lige yeni çıkmış 3 oyuncusu cezalı ve sakatları da göz önüne alınınca bu alınan puan kıymetlidir Eyüpspor için ligin 4'üncüsü de boşuna olmamışlar."

"BİR KAHRAMAN YARATIRSINIZ..."

"Futbol böyle bir oyundur. Bir kahraman yaratırsınız her maçta ama hücumda ama savunmada. Bazen de bazı kaleciler bazı maçlarla anılırlar. Bugün, sezon bittiğinde Berke Özer bundan sonra birkaç yılda hep Berke Özer konuşulacak. Çünkü bir kaleci bundan daha iyi oynayamaz... Futbol böyle bir oyundur.

📺 %100 Futbol



🎙️ Rıdvan Dilmen: (@RidvanDilmen8) Futbol böyle bir oyundur bir kahraman yaratırsınız her maçta ama hücumda ama savunmada. Bazı kaleciler bazı maçlar ile anılırlar. Bugün sezon bittiğinde, bundan sonra birkaç yılda hep Berke Özer konuşulacaktır. pic.twitter.com/u9HasjkGS2 — HT Spor (@HTSpor) December 1, 2024

"Eyüpspor şunu söyleyelim altını çizerek, sert genelinde de böyle sıkı markaj yapan bir takım değil. Bu kadar pozisyona girmesinin ve rahat oynamasının sebebi de Eyüp'ün tarzı bu. Tabi bugün kaleciyi ayrı bir yere koyuyoruz.