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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan yeniden başkan seçildi! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan yeniden başkan seçildi!

        Trabzonspor'da seçime tek aday olarak giren Ertuğrul Doğan yeniden başkanlığa seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 17:24 Güncelleme: 01.12.2024 - 18:32
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        Ertuğrul Doğan yeniden başkan seçildi!
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        Trabzonspor Kulübünün olağan genel kurulunda, Ertuğrul Doğan yeniden başkanlığa seçildi.

        Hayri Gür Spor Salonu'nda iki gün süren ve tek listenin yer aldığı genel kurulda Doğan, geçerli 2595 oyun 1581'ini alarak ikinci kez başkanlığa getirildi.

        Bordo-mavili kulüpte ikinci kez başkanlık görevine getirilen Ertuğrul Doğan'ın yönetim kurulu listesinde şu isimler yer aldı:

        Asil Üyeler: Zeyyat Kafkas, Ali Haydar Gedikli, Sami Karaman, Kemal Ertürk, Serkan Kılıç, Nevzat Kaya, Taner Fikret Saral, Coşkun Öztürk, İbrahim Şahinkaya, Derviş Köz, Birhan Emre Yazıcı, Murat İskender, Gözde Atasoy, Semih Hekimoğlu

        Yedek Üyeler: Hüseyin Ekşi, Ali Beyazlı, Fatih Solak, İmdat Yılmaz, Serkan Neşat Soylu, Rıfat Çebi, Murat Cem Aşık

        "EKONOMİK ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞAN BİR TRABZONSPOR OLACAK"

        Ertuğrul Doğan, "İnşallah önümüzdeki 3 yıl Trabzonspor’un ekonomik anlamda özgürlüğüne kavuştuğu, akademik anlamda Avrupa kulüpleriyle yarışacak hale geldiği bir Trabzonspor olacak." dedi.

        Doğan, Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda başkanlık görevine getirilmesinin ardından delegelere teşekkür konuşması yaptı.

        Bordo-mavili kulübün başkanı, 19 aylık dönemde çok zorlu süreçlerden geçtiklerini belirterek "Ekonomik anlamda ciddi kazanımlar elde ederek özellikle kamuoyunda bilinen ismiyle Bankalar Birliğinden kulübü çıkardık. Bu sayede kulübümüzün adına yakışmayacak çok önemli sorunlardan ve problemlerden kulübümüzü kurtardık." diye konuştu.

        Borçsuz Trabzonspor sözü verdiklerini hatırlatan Doğan, "Yapılan hamlelerin bir yıl sonra ne anlama geldiğini camia olarak hep beraber göreceğiz. İlk gün verdiğim sözün arkasındayım. İnşallah önümüzdeki 3 yıl Trabzonspor’un ekonomik anlamda özgürlüğüne kavuştuğu, akademik anlamda Avrupa kulüpleriyle yarışacak hale geldiği bir Trabzonspor olacak. Hep beraber tüm camia olarak çok önemli başarılara imza atacağımız bir üç yıl olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Doğan, saha sonuçlarının istediği gibi gitmediğini anlatarak "Bundan dolayı mahcubiyetimiz var. İnşallah sayın Şenol Güneş’le birlikte önümüzdeki süreçte bu mahcubiyetimizi gidereceğiz. Trabzonspor şu anda sancılı bir süreç yaşıyor gibi gözükse bile Trabzonspor ismine şanına ve şöhretine yakışır bir kulübü ve sonuçları hep birlikte camia olarak inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Trabzonspor'un yalnızca kendi sorunlarıyla değil Türk futbolundaki sistemsel çarpıklıklarla da mücadele ettiğini savunan Doğan, şunları söyledi:

        "İşin doğrusu Trabzonspor’un tarihi hep bunlarla geçmiştir. Bu bağlamda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu’na bir çağrıda bulunuyorum. Hakem hataları artık sadece bir tesadüf değil kulüplerin emeğini gasp eden sistemsel bir probleme dönüşmüştür. Trabzonspor’umuz bu yanlışların bedelini de defalarca ödemiştir. Sayın Hacıosmanoğlu, MHK’nin mevcut yapısının bu futbolu adil ve düzgün bir şekilde yönetemeyeceği açıktır. Artık köklü bir değişim şarttır. "

        Doğan, "Hakemlerin performansları tarafsızca değerlendirilecek, şeffaf ve liyakata dayalı bir sistem kurulmalıdır." ifadesini kullanarak, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Mevcut MHK’yi görevden alarak futbolun adaletini sağlayacak insanları göreve getirmek sizin sorumluluğunuzdadır. Adaletin olmadığı bir düzen ne emeğe saygı duyar ne de başarıya. Türk futbolunun artık bu yükü taşıyacak hali kalmamıştır. Trabzonspor olarak geldiğimiz günden beri bu haksızlıklar karşısında hiç susmadık. Trabzonspor geçmişte de bu haksızlıklar karşısında hiç susmadı. Biz yönetim kurulu olarak hakkımızı her platformda her şekilde savunmaya devam edeceğiz. Bir şekilde Türk futboluna adalet gelecek. Çünkü Trabzonspor’un misyonu sadece kendi hakları için değil. Türk futbolunun temiz geleceği için de savaşmaktır."

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