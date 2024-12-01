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        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Galatasaray-Eyüpspor maçı CANLI YAYIN - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray-Eyüpspor maçı CANLI YAYIN

        Galatasaray-Eyüpspor maçının canlı anlatımı HT SPOR'da... Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray sahasında ikas Eyüpspor ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılılar serisini sürdürüp farkın azalmasını önlemek isterken, konuk takım da çıkış peşinde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 01.12.2024 - 18:00 Güncelleme: 01.12.2024 - 19:02
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        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. hafta karşılaşmasında ikas Eyüpspor'u konuk ediyor.

        STAT: RAMS Park

        HAKEM: Oğuzhan Çakır

        SAAT: 19.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        Galatasaray: Muslera, Metehan, Davinson, Abdülkerim, Barış, Torreira, Sara, Yunus, Sallai, Mertens, Osimhen

        Eyüpspor: Berke, Dubois, Dorukhan, Taşkın, Claro, Caner, Halil, Emre, Tayfur, Bruno, Thiam

        Çıktığı 12 müsabakada 11 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, 12. haftalar itibarıyla Süper Lig tarihinde en iyi sezon başlangıcı rekorunu kırdı. Galatasaray, topladığı 34 puanla haftaya zirvede girdi.

        Bu sezon ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de teknik direktör Arda Turan yönetiminde iyi bir performans sergileyen Eyüpspor ise 13 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Eflatun-sarılı takım, elde ettiği 22 puanla 4. sırada yer aldı.

        İLK RANDEVU

        Galatasaray ile Eyüpspor, Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılılar, elde ettiği 24 şampiyonlukla Süper Lig'in en başarılı takımı konumunda. Eflatun-sarılı takım ise Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde ilk kez mücadele ediyor. Eyüpspor, Galatasaray'ın Süper Lig tarihinde karşılaşacağı 76. takım oldu.

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        ERTELEME TALEBİNE RET!

        Sarı-kırmızılı ekibin, maçın bir gün ertelenmesi talebi reddedildi. Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, 28 Kasım Perşembe günü yurt dışında maça çıktı. Fenerbahçe ve Beşiktaş, Süper Lig'de 14. hafta maçlarını 2 Aralık Pazartesi günü yapacak.

        Galatasaray Kulübü, ligde şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden daha az dinlendikleri gerekçesiyle Eyüpspor maçının pazartesi günü oynanmasını talep etti. Bu istek Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kabul edilmedi.

        CİMBOM 15 MAÇTIR YENİLMİYOR

        Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 15 maçta mağlup olmadı. İyi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı. Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 15 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

        G.SARAY'DA 3 EKSİK

        Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan 3 futbolcu, karşılaşmada görev alamıyor. Ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi'nin yanı sıra Kaan Ayhan ile Ismail Jakobs, Eyüpspor'a karşı sahaya çıkamadı. Cezası nedeniyle 13. haftadaki Sipay Bodrum FK maçında süre alamayan Davinson Sanchez ligde formasına kavuştu.

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        ABDÜLKERİM SINIRDA

        Galatasaray'da tecrübeli savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Abdülkerim, karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda 15. haftadaki Net Global Sivasspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

        OSIMHEN DURDURULAMIYOR

        Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, attığı gollerle sarı-kırmızılı takımı sırtlıyor. Sezon başında sürpriz bir şekilde İtalya'nın Napoli takımından kiralanan Victor Osimhen, çıktığı son 8 resmi maçın 6'sında fileleri havalandırdı.

        Süper Lig'deki son 5 maçın 4'ünde gol sevinci yaşayan 25 yaşındaki santrfor, 6 kez ağları sarstı. Osimhen, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 2 karşılaşmada 3 gollük katkı verdi. Osimhen, sarı-kırmızılı formayla çıktığı toplam 11 müsabakada 9 kez gol bularak önemli bir oran yakaladı.

        Galatasaray'ın Belçikalı santrforu Michy Batshuayi ise son 2 Süper Lig maçında birer gol buldu. Batshuayi, ligde 4, Avrupa'da 2 gol atarak takımına katkı sağladı.

        ARDA TURAN İÇİN ÖZEL MAÇ

        Galatasaray maçı, ikas Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan için farklı bir anlam taşıyor. Sarı-kırmızılı kulübün altyapısından yetişen Arda Turan, İspanya'da Atletico Madrid ve Barcelona formaları giydi. Daha sonra Başakşehir'e transfer olarak Türkiye'ye dönen Turan, futbolu "yuvası" Galatasaray'da bıraktı.

        Galatasaray ve Türk futbolunun unutulmazları arasına giren Arda Turan, futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra ilk teknik direktörlük deneyimini Eyüpspor'da yaşıyor. Eflatun-sarılı takımı Süper Lig'e çıkararak önemli bir başarı gösteren Arda Turan, maçla efsanesi olduğu takıma karşı teknik adamlık kariyerinde ilk kez sahada yer alıyor.

        EYÜPSPOR'DA 7 EKSİK

        Eyüpspor, Galatasaray maçında 7 önemli oyuncusundan yararlanamıyor. Eflatun-sarılı takımda Robin Yalçın, Ahmed Kutucu ve Melih Kabasakal sarı-kart cezaları, Recep Niyaz, Fredrik Midtsjö, Umut Meraş ve Ruben Vezo ise sakatlıkları nedeniyle Galatasaray'a karşı mücadele edemiyor.

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