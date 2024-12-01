Galatasaray-Eyüpspor maçı CANLI YAYIN

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. hafta karşılaşmasında ikas Eyüpspor'u konuk ediyor.

STAT: RAMS Park

HAKEM: Oğuzhan Çakır

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

Galatasaray: Muslera, Metehan, Davinson, Abdülkerim, Barış, Torreira, Sara, Yunus, Sallai, Mertens, Osimhen

Eyüpspor: Berke, Dubois, Dorukhan, Taşkın, Claro, Caner, Halil, Emre, Tayfur, Bruno, Thiam

Çıktığı 12 müsabakada 11 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, 12. haftalar itibarıyla Süper Lig tarihinde en iyi sezon başlangıcı rekorunu kırdı. Galatasaray, topladığı 34 puanla haftaya zirvede girdi.

Bu sezon ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de teknik direktör Arda Turan yönetiminde iyi bir performans sergileyen Eyüpspor ise 13 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Eflatun-sarılı takım, elde ettiği 22 puanla 4. sırada yer aldı.

İLK RANDEVU

Galatasaray ile Eyüpspor, Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılılar, elde ettiği 24 şampiyonlukla Süper Lig'in en başarılı takımı konumunda. Eflatun-sarılı takım ise Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde ilk kez mücadele ediyor. Eyüpspor, Galatasaray'ın Süper Lig tarihinde karşılaşacağı 76. takım oldu.

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ERTELEME TALEBİNE RET!

Sarı-kırmızılı ekibin, maçın bir gün ertelenmesi talebi reddedildi. Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, 28 Kasım Perşembe günü yurt dışında maça çıktı. Fenerbahçe ve Beşiktaş, Süper Lig'de 14. hafta maçlarını 2 Aralık Pazartesi günü yapacak.

Galatasaray Kulübü, ligde şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden daha az dinlendikleri gerekçesiyle Eyüpspor maçının pazartesi günü oynanmasını talep etti. Bu istek Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kabul edilmedi.