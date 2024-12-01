Korku sinemasının 10 unutulmaz katili

ŞEKER ADAM (CANDYMAN)



1992 yapımı ilk filmde Chicago’da suçun, yoksulluğun, eşitsizliğin ve ayrımcılığın simgesi haline gelen bir kenar mahallede Candyman Şeker Adam (Candyman) diye birinden söz edilir. Aynanın karşısında adını 5 kez söylediğinizde ortaya çıkan ve insanları öldüren doğaüstü bir varlıktır. Tabii ki, birileri efsanenin doğruluğunu test etmek ister ve Şeker Adam mahalleye gelir. Onun gelişiyle mahallede şiddet ve korku başlar. Şeker Adam’ın geçmişte ırkçı beyazların kurbanı bir siyah olması nedeniyle seri, türün diğer örneklerinden ayrılır. Şeker Adam, beyazların kölelik döneminden bu yana uyguladığı ırkçı şiddetin özündeki korkuyu yansıtan bir figürdür. Aynı zamanda, Afrika kökenli Amerikalıların şehrin merkezinin dışında kalan gettolara doğru itilmesiyle ilgili bir şehir efsanesidir Şeker Adam. Şu ana kadar çekilen 4 film arasında en iyisi 2021 yapımı “Candyman”dir.