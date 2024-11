Kedilerin deve ve zürafalar ile ortak noktası ne?

Kedilerin kendilerine özgü fiziksel özellikleri ve karakterleri bulunmaktadır. Ama genel olarak sahip oldukları eşsiz özellikler vardır. Kediler hakkında öğrendiğinizde şaşıracağınız bilgilere bakalım.

Kedilerin en ilginç olan özelliklerinden bir tanesi de tatlıyı ayırt edememeleridir. İnsanların aksine kediler, tatlı yiyeceklerin tadını ayırt edebilecek tat tomurcuklarına sahip değildir. Kedilerin bu özelliği genellikle herkes tarafından bilinmez, ancak bu durum, onların beslenme alışkanlıklarına ve genetik yapısına dayanan ilginç bir biyolojik özelliktir.

REKLAM

KEDİLER KÜÇÜK YERLERİ SEVERLER

Kedilerin küçük ve kapalı alanlara bu denli ilgi göstermelerinin ardında kendilerini bir nevi anne karnında hissetmeleri gerçeği yatıyor. Korunaklı ve güvende hissettikleri kutuların içerisinde kediler sakinleşebiliyor ve çok düşkün oldukları uykularına da sorunsuz bir şekilde devam edebiliyor.

DEVELER VE ZÜRAFALARLA AYNI YÜRÜYÜŞE SAHİPLER

Kedilerin kendilerine has zarif bir yürüyüşleri vardır. Bu yürüyüş develer ve zürafalarla birebir aynı özelliklere sahiptir. Yürüme sekansları önce her iki sağ ayak sonrasında ise her iki sol ayak şeklinde ilerler. Yürüme esnasında vücutlarının yarısını aynı anda ileriye doğru hareket ettirebilirler.