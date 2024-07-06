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        Haberler Yaşam Kediler eşyaları neden tırmalar?

        Kediler eşyaları neden tırmalar?

        Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden Doçent Doktor Yasemin Salgırlı Demirbaş'ın liderliğinde yürütülen çalışmayla kedilerin eşyalara zarar vermesinin altında yatan neden ortaya çıkarıldı!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.07.2024 - 11:42 Güncelleme: 06.07.2024 - 11:48
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        Kediler eşyaları neden tırmalar?
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        Kediler, ülkemizde olduğu kadar dünyanın dört bir yanında çok sevilen evcil hayvanlardan biri. Neredeyse tüm gün uyuyan, bağımsız olmalarına karşılık bir şekilde sahiplerine kendilerini sevdiren bu tüylü dostların yeri ülkemizde ayrı olsa da, pek çok kedi sahibinin tekrar tekrar karşılaştığı bir sorun var: Çizilen mobilyalar!

        Tırmalama, kediler için normal bir davranış olmasına rağmen, sahiplerinin evlerinde istenmeyen hasarlar da bırakabiliyor. Peki bir kedinin eşyaları tırmalamasının altında yatan nedenler neler?

        Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden Doçent Doktor Yasemin Salgırlı Demirbaş'ın liderliğinde yürütülen çalışmada bazı kedilerin eşyaları neden daha çok tırmaladığı ve bu davranışın nasıl azaltılacağı açıklandı.

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        Frontiers in Veterinary Science dergisinde yayımlanan çalışma kapsamında Fransa'da 1.200'den fazla kedi sahibine kedilerinin günlük yaşamları, özellikleri ve tırmalama davranışları hakkında sorular soruldu.

        BAŞLICA NEDEN: STRES

        Çalışmada bilim insanları tırmalama hareketlerinin başlıca nedenlerinden birinin 'stres' olduğunu ortaya çıkardı.

        Araştırmacılar evde özellikle küçük çocukların varlığının stres seviyesini ve bununla beraber tırmalamayı artırabileceğini gözlemledi.

        BBC Science Focus'ta yer alan habere göre Demi̇rbaş, "Belirli çevresel ve davranışsal faktörler ile kedilerde artan tırmalama davranışı arasında açık bir bağlantı görüyoruz. Özellikle evde çocukların varlığı, yüksek düzeyde oyun ve gece aktivitesi, tırmalama davranışının artmasına önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır. Agresif olarak tanımlanan kediler daha çok tırmalama sergilemiştir" dedi.

        ÇÖZÜM: TIRMALAMA TAHTALARI

        Araştırmacılar tırmalama davranışını azaltmak için kedilerin sıkça ziyaret ettiği alanlara veya tercih ettiği dinlenme noktalarının yakınına tırmalama tahtalarının yerleştirilmesini öneriyor.

        Çalışmaya göre feromon kullanımı, güvenli saklanma alanları, yüksekteki gözlem noktaları ve geniş oyun alanları sağlamak da stresi azaltabilir ve kedileri daha yapıcı faaliyetlere yönlendirebilir.

        Demi̇rbaş ve ekibine göre tırmalamadan oynamanın anahtarı, avlanma senaryolarını taklit eden çok sayıda kısa oyun seansı oluşturmak. Bu oyunların stresi azaltabileceği belirtildi.

        Öte yandan çocukların varlığı ile artan tırmalama isteği arasındaki bağlantı tam olarak çözülemese, araştırmacılar yeni çalışmaların bu davranışın daha iyi anlaşılıp kontrol altına alınmasına fayda sağlayacağını umuyor.

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        #Kediler eşyaları neden tırmalar
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        #KEDİ
        #Doçent Doktor Yasemin Salgırlı Demirbaş
        #Ankara Üniversitesi
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