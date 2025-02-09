Katili, eskort olarak çalıştırdığı karısının müşterisi çıktı!

Tarih 2 Mayıs 2016. İstanbul haftanın ilk günü sabahına yine yoğun trafikle girdi. Vatandaşların işe gitme telaşı duraklardaki kalabalığa yansıyordu. Onlardan biri de Cinayet Masası'nın soruşturmasında yer alan tek kadın sorgucu polis memuru Yeşim Hıdıroğlu Aytepe’ydi.

Gayrettepe’nin merdivenlerinden en üst kata çıkan Aytepe’nin ilk işi bilgisayarını açmak oldu. Bir yandan iş arkadaşlarıyla kahvaltı hazırlığı yapan Aytepe, bir yandan geceden kalan işler olup olmadığına baktı. Gece bir cinayet vakası yoktu. O günün sakin bir gün olacağını düşündü ama birkaç dakika sonra cinayet masasını hareketlendirecek bir haber gelecekti.

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SİLAHLI SALDIRI İHBARI

Cinayet Masası'nda içeride çalışanların tamamı gelmişti. Bölgede çalışanlar da kısımlarını anons ederek görevli oldukları yerlerde bulunduklarını bildiriyordu. Kısa bir süre içinde haber merkezi, “Bakırköy’de bir trafik kazası ihbarında cinayet vakası çıktı. Silahlı saldırı söz konusu. İlçe ekiplerimiz olay yerinde. Cinayet masasındaki görevli ekiplerimiz de derhal olay bölgesine geçsin” anonsunu yaptı.

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ARACIN İÇİNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Cinayet uzmanı emekli polis memuru Yeşim Hıdıroğlu Aytepe, bu anonsları duyduktan sonra amirlerinin devreye girerek bölgedeki arkadaşlarını hemen olay noktasına gönderdiğini söyledi. Aytepe “Olay yerine hemen ekip arkadaşlarımız gitti. Biz içerideki arkadaşlardan gelen bilgileri hazırlamaya başladık. Olay yerine giden arkadaşlarımızdan gelen ilk bilgiye göre, bir kişi aracı içindeyken silahlı saldırıya uğramış ve olay yerinde ex olmuştu. Tabii hemen öldürülen kişinin kimliğinin tespiti yapmak lazım. Üzerinde bir kimlik çıktı tabii" dedi.

EŞİNE “KAZA YAPTI YARALI" DENİLDİ

Öldürülen kişinin üzerinden çıkan kimlikteki ismi Abdullah'tı. Ancak öldürülen kişinin bu kişinin olup olmadığı için de teyit gerekiyordu. Bunu için cinayet masası ekipleri, aracın plakasını da merkeze iletti ve aracın kime ait olduğu bilgisi sorgulandı. Kısa süre sonra aracın sahibinin de kimlikteki isim olduğu belirlendi. Ancak yine bu kişinin cesedinin teşhis edilmesi gerekiyordu. Öldürülen kişinin profili çıkarıldı. Evliydi. Eşinin cep telefonu bulundu ve polis tarafından aranarak “Hanımefendi, eşiniz bir trafik kazasına karışmış yaralı kendisi, gelmeniz lazım neredesiniz' diye soruldu. Beylikdüzü’nde olduğunu söyleyen kadın hemen geleceğini söyledi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ BULUNDU İstanbul’da güvenlik kamera sistemi yaygınlaşmaya başlamıştı. Bu, cinayet vakalarında çok işe yarıyordu. Aytepe, ekip arkadaşlarının hemen olay bölgesinde güvenlik kamera kayıtlarına ve tanıkların bilgilerine başvurduklarını belirterek “Arkadaşlarımız kısa bir süre içinde olay anına ait görüntülere ulaştı. Bu, bizim için çok önemliydi. Bu arada kadın gelip eşini teşhis etmişti. Görüntülerde iki kişinin araca gelerek ateş ettikleri görüldü. Bazı görgü tanıkları da bu yönde ifade vermişti. Uyumlu çıkmıştı. Tabii bu bir tuzak mı değil mi? Saldırganlarla ölen kişi arasında ne gibi bir bağ var veya husumet var mı? Arkadaşlarımız bunları bulmak için geniş çaplı çalışma başlattı” ifadelerini kullandı. REKLAM ÖLEN ADAMIN EŞİ ESKORT ÇIKTI Cinayet masası ekipleri, öldürülen kişinin bir düşmanı veya husumetli olduğu birinin olup olmadığını araştırırken, eşinin de bilgisine başvurdu. Eşi, kimseyle bir husumeti olmadığını söyledi. Ancak eşinin verdiği bazı bilgilerde ve yüz mimiklerinde garip olan bir durum vardı. Ayrıca Beylikdüzü’nde olduğunu söyleyip kısa bir süre sonra da olay yerine gelmesi cinayet dedektiflerini kuşkuya düşürmüştü. Birçok cinayetin nedeni kadınlarla bağlantılı çıktığı için bu olayın da öldürülen adamın eşiyle bir bağlantısı olabilir miydi? Eşini inceleyen dedektifler önemli bir bilgiye ulaştı. Evli kadın eskorttu. Soruşturmada yer alan Türkiye’nin ilk sorgucu kadını emekli polis memuru Yeşim Hıdıroğlu Aytepe GÖRÜNTÜLER DETAYLI İNCELENDİ Kamera görüntüleri bir kez daha detaylı incelendi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, maktul siyah bir otomobil ile olay yerine yakın bir sokağa giriyor. Bir süre sonra 2 şüpheli gelip aracı yumruklamaya başlıyor. Maktul aracıyla geri geri gitmeye başladığı sırada, iki şüpheliden biri sürücüye doğru iki el ateş ediyor. Vurulan sürücü, kontrolünü kaybedince araç ağaca çarparak duruyor. Şüpheliler olay yerinden kaçıyor. ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ Tüm bu ulaşılan bilgilerin ekipten kendilerine geldiğini anlatan Aytepe şöyle devam etti: “Şüphelinin kaçış bölgesi tespit edildi. Bizim ekip arkadaşlarımız, şüphelinin maktulün eşiyle bir bağlantısı olabileceğini düşündü. Şüphelinin o bölgede kısa bir süre önce ev kiraladığını öğrendik. Ve kimliğine ulaşıldı. Şüpheli ile maktulün soy isimleri benzerdi. Önce akraba sandık. Hani akrabaysa aralarında yaşanan bir sorundan dolayı cinayet işlenmiştir dedik. Baktık kimlik bilgilerine birbirleriyle akraba olmadıklarını gördük. Bu bir tesadüftü.”

REKLAM Soruşturmada yer alan Türkiye’nin ilk sorgucu kadını emekli polis memuru Yeşim Hıdıroğlu Aytepe KADINDAN ŞOKE EDEN İTİRAF Şüpheli davranışlarından dolayı maktulün eşi sorguya alındı. Sorguda şoke eden bilgiler ortaya çıktı. Genç kadın verdiği ifadeye göre, internet üzerinden eskortluk yapıyordu. Ve bunu eşi de biliyordu. Hatta iddiasına göre müşterilerle eşinin görüştüğünü ve anlaşmanın ardından müşterilere kendisini götürüp getirdiğini söyledi. Olay günü de daha önce internet üzerinden kendisine ulaşan ve daha sonra samimi olduğu bir müşterisinin evinde sabahladığını söyledi. ÖNEMLİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI Genç kadının verdiği ifadeyi cinayet uzmanı kadın sorgucu Aytepe ifade tutanaklarına geçiriyordu. Bu sırada olaya bakan ekip şefi de ifadede yer alarak kadının şaşırtan ifadelerini dinliyordu. Eskort kadın olay anındaki detayları ise şöyle anlattı; “Sabah eşime mesaj attım erken gel beni al işim bitiyor diye. Sonra eşim 'geldim' diye mesaj attı bana. Ben hazırlanırken müşterim aşağı indi. Bu arada evde ben yalnız değildim. Müşterimin başka arkadaşları ve benim gibi eskort kızlar vardı. Ben tam çıkacaktım müşterimin arkadaşı Mevlüt eve panikle girdi. Silah patladı dedi. Ben eve gideceğim dedim. Ancak ben diğer arkadaşıyla aşağı indim. Mevlüt'ün arkadaşının aracına bindim dikiz aynasından bizim aracı park halinde gördüm. Geri geri gitmeye başladı. Biri engel oldu 'kaza var geçemezsiniz' dedi. Bunun üzerine biz araçtan inip yukarı tekrar eve çıktık." REKLAM KATİL MÜŞTERİSİ ÇIKTI İfadesine devam eden eskort kadın, evdeyken tanımadığı bir numaranın kendisini aradığını söyleyerek “Beni arayan kişi polis olduğunu söyledi. Ve aracımızın markasını söyleyerek bu araç sizin mi dedi evet dedim. Neredesiniz dedi. O sırada Mevlüt isimli arkadaş sessizce ‘Beylikdüzü’ de dedi ben de Beylikdüzü’ndeyim dedim. Polis eşimin eşkalini verdi, bu eşiniz mi dedi evet dedim. Eşiniz kaza geçirmiş dedi. Ben de hastaneye gelirim dedim. Çok şaşırdım.” ifadelerini kullandı. Yapılan çalışmalarda silahı kullanan kişi ise eskort kadının müşterisi çıktı. GÖRÜNTÜLERDE DE TEŞHİS ETTİ Aytepe, kadının ifadelerinin ardından görüntülerin de kendisine izlettirildiğini belirterek “Görüntülerdeki kişiyi teşhis etti. Birlikte olduğu müşterisi olduğunu söyledi. Eşinin ile müşterisinin birbirlerini tanımadığını söyleyerek neden böyle bir cinayet işlediğine de anlam veremediğini söyledi. Tabii bizim ekip arkadaşlarımız katilin peşine düştü. Bu arada maktulün eşi ve diğer eskort kızları da gözaltına aldık.” dedi.

KATİL ZANLISI YAKALANDI Soruşturma çok hızlı yürütülüyordu. Kısa sürede katil zanlısının ismine ulaşıldı. Yapılan çalışmaların ardından olayda silahı kullandığı belirlenen katil zanlısı ile diğer şüpheli yakalandı. Yakalanan katil zanlısı ise bambaşka bir ifade verdi. "KOCAM ZORLA YAPTIRTIYOR" Gayrettepe’nin en ağır bölümünde ifade veren katil zanlısı, önce ilişkiye girdiği eskort kadınla nasıl tanıştığını anlattı. Birkaç görüşmeden sonra kadınla samimileştiğini anlatan katil zanlısı "Olay günü 'eşim beni araçla getirdi' dedi. Evde 3 arkadaşım vardı. Bir odaya geçtik. Onunla samimi olduğumuz için bana gerçek adını söyledi. Kendisini eşi olan kişinin kendi rızası olmamasına rağmen çalıştırdığını söyledi. Kocasından ayrılmak istediğini ancak kendisi tehdit ettiğini söyledi. Ben de madem öyle kocanı çağıralım konuşalım dedim.” ifadelerini kullandı. "BOŞANMAYA İKNA EDELİM" İfadesine devam eden katil zanlısı, bu ayrıntıları daha sonra evdeki arkadaşına anlattığını belirterek ‘O zaman kadının kocası gelince biz de konuşalım boşanmaya ikna edelim dedik. Adam aşağı gelince biz aşağı inmeye hazırlandık adamın karısı bize kocamın küçük silahı var deyince ben de silahımı yanıma aldım. Aşağı indik. Plakasını söylediği için arabayı tanıdık. Arkadaşım Hasan araca binmek istedi. Aracın kapısı kilitli olduğu için binemedi. Ben elimdeki silahla sağ ön cama vurup kırmak istedim. Ancak camı kıramadık. Elini beline götürünce ateş ettim” dedi. EŞİ SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ Tüm bu ifadeler, cinayet masasının tek sorgucu kadın polis memuru Yeşim Hıdıroğlu Aytepe tarafından satır satır resmiyete döküldü. Böylece bir cinayet vakası daha çözülmüş ve inanılmaz bu iddialarla sonlanmıştı. Artık geriye mahkemenin vereceği kararlara kalmıştı.