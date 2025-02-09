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        Nedim Serkan Durak'ın Son günündeki paylaşımı

        Arjantin'de hayatını kaybeden oyuncu Nedim Serkan Durak'ın son günündeki paylaşımı yürekleri burktu; "Bugün hayatımın 19.970 günündeyim"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2025 - 10:49 Güncelleme: 09.02.2025 - 10:49
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        Son günündeki paylaşım yürek burktu
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        İki yıldır Arjantin'de yaşayan 55 yaşındaki oyuncu Nedim Serkan Durak'tan uzun süredir haber alamayan ailesi ve arkadaşlarının yetkililere haber vermesi üzerine Arjantin polisi, arama çalışmaları başlatmıştı.

        Nedim Serkan Durak'ın son seyahati öncesi Türkiye'den iki, Buenos Aires'ten de bir arkadaşına birer veda maili gönderdiği ortaya çıktı. Söz konusu maillerde, Durak'ın hayatına son vermeyi düşündüğü yer alıyordu . Veda maili attığı öne sürülen kişilerden biri de lise arkadaşı ünlü oyuncu Fırat Tanış.

        Fırat Tanış, yaşadığı teknik bir sorun nedeniyle yakın zamanda mail adresini değiştirdi. Tanış, Nedim Serkan Durak'ın bazı arkadaşlarına veda maili attığını duyduğunu ama kendisinin yeni mail adresine bir gönderim düşmediğini, erişim sağlayamadığı eski mail adresine ise bir gönderim düşüp - düşmediğinden haberi olmadığını söyledi.

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        Arjantin'den bir arkadaşı ise Nedim Serkan Durak'ın 1 Şubat'ta And Dağları'na gittiği yönünde mail attığını söyleyerek paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Merhaba, fotoğraftaki arkadaşımızın adı Nedim Serkan Durak'tır. Yaklaşık 2 yıldır Arjantin'de yaşıyor. Kendisinden en son haber aldığımızda Mendoza şehrindeydi. 1 Şubat 2025'te şöyle bir mektup yazdı; "Vedalaştıktan sonra And Dağları'na doğru yola çıktık." O tarihten bu yana kendisinden haber alamadık.

        Nazım Hikmet Kültür Merkezi (NHKM), yaptığı duyuruda; "Nâzım dostu, Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nin eski emektarlarından sevgili Nedim Serkan Durak'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz" diyerek oyuncunun hayatını kaybettiğini duyurdu.

        Nedim Serkan Durak'ın kaybolmadan bir gün önce sosyal medyadaki son paylaşımları yürekleri burktu; "Bugün hayatımın 19.970 günündeyim."

        Nedim Serkan Durak'ın son paylaşımları şöyle;

        • "Calendario-365.es gösteriyor ki; Bugün hayatımın 19.970 ve Latin Amerika zamanlarımın 545'inci günündeyim."

        • "Şarap ve Tiyatro tanrısı Dionyssos aşkına; And Dağları eteklerinde bir şarap tesisi.

        Ve And Dağları..."

        • "İstanbul-Buenos Aires 12.245 Km. / İstanbul-And Dağları 13.610 Km.

        Selam olsun İstanbul'a..."

        • "Maseratim ve ben: Yolların kralıyız, asfaltın yakanıyız."

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        #Nedim Serkan Durak
        #Arjantin
        #And dağları

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