Çocuklarda tekrarlayan yüksek ateş ataklarına dikkat! Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) ile karşı karşıya olabilir!
Sık sık tekrarlayan ateş, eklem ve karın ağrıları... Bu belirtiler, Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) adı verilen genetik bir hastalığın habercisi olabilir. Özellikle Akdeniz bölgesinde yaygın olan bu hastalık, zamanında teşhis edilmezse ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Peki, FMF nedir ve nasıl kontrol altına alınır? İşte detaylar…
- 1
Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF), özellikle Akdeniz kökenli bireylerde sıkça görülen, ateş ve iltihaplı ataklarla kendini gösteren genetik bir hastalıktır. Çoğu zaman çocukluk çağında ortaya çıkan bu hastalık, yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Ancak düzenli tedavi ile semptomlar kontrol altına alınabilir. FMFhakkında bilinmesi gerekenleri derledik!
UYARI: Haberde yer alan bilgiler doğru teşhis için yeterli değildir. Bunun için doktorunuza başvurmanız gerekmektedir.
- 2
AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ NEDİR?
Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF), tekrarlayan ateş nöbetleri ve karın, göğüs ile eklemlerde ağrılı iltihaplanmalara neden olan genetik bir otoinflamatuar hastalıktır. Genellikle Akdeniz kökenli insanlarda yaygın olarak görülse de, farklı etnik gruplarda da ortaya çıkabilir.
- 3
Hastalık genellikle çocukluk çağında teşhis edilir. Tedavisi olmasa da, düzenli ilaç kullanımı ve doktor kontrolüyle semptomlar hafifletilebilir ya da önlenebilir.
-
- 4
AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİNİN BELİRTİLERİ
FMF'in belirtileri genellikle çocukluk çağında ortaya çıkar ve 1-3 gün süren ataklar halinde kendini gösterir. Eklemleri etkileyen ataklar ise haftalar veya aylarca sürebilir. Yaygın belirtiler şunlardır:
Ateş
Karın ağrısı
Derin nefes almayı zorlaştıran göğüs ağrısı
Diz, ayak bilekleri ve kalçada ağrılı ve şiş eklemler
Diz altı bölgelerde kızarıklık şeklinde deri döküntüsü
Kas ağrıları
Skrotumda şişlik ve hassasiyet
- 5
Ataklar birkaç gün içinde kendiliğinden sona erer. Ataklar arasındaki dönemlerde hasta genellikle normal sağlığına kavuşur. Semptomsuz geçen süre birkaç gün olabileceği gibi yıllarca da sürebilir.
- 6
DOKTORA NE ZAMAN GİDİLMELİ?
Siz ya da çocuğunuz ani ateş, karın ağrısı, göğüs ağrısı ve eklem ağrıları gibi belirtiler gösteriyorsa bir sağlık uzmanına başvurmanız önemlidir.
-
- 7
AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİNİN NEDENLERİ
FMF, MEFV adlı gende meydana gelen mutasyon nedeniyle oluşur. Bu gen, bağışıklık sistemi proteinlerinden biri olan pirinin işlevini etkileyerek vücutta iltihaplanma kontrolünde sorunlara yol açar.
- 8
MEFV genindeki mutasyonun şiddeti, hastalığın hafif veya ağır seyretmesine neden olabilir. Atakları tetikleyen kesin faktörler bilinmese de, stres, adet döngüsü, soğuk hava, hastalık veya fiziksel travmaların etkili olabileceği düşünülmektedir.
- 9
RİSK FAKTÖRLERİ
Bazı faktörler AAA gelişme riskini artırabilir:
Aile Geçmişi: Ailesinde FMF öyküsü bulunan bireylerin hastalığa yakalanma riski daha yüksektir.
Akdeniz Kökeni: Yahudi, Arap, Ermeni, Türk, Kuzey Afrikalı, Yunan ve İtalyan kökenli bireylerde daha sık görülmektedir.
-
- 10
TEDAVİ EDİLMEZSE ORTAYA ÇIKABİLECEK KOMPLİKASYONLAR
FMF kontrol altına alınmadığında ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir:
Amiloidoz: Ataklar sırasında vücutta üretilen amiloid A proteini, organlarda birikerek iltihaplanmaya ve hasara neden olabilir.
Böbrek Hasarı: Amiloidoz, böbreklerin süzme işlevini etkileyerek nefrotik sendroma yol açabilir. Bu durum, idrarda aşırı protein kaybına neden olur ve böbrek yetmezliğine kadar ilerleyebilir.
- 11
Eklem Ağrıları: FMF hastalarının büyük bir kısmında artrit görülmektedir. En sık etkilenen eklemler dizler, ayak bilekleri ve kalçalar olup, hareket kısıtlılığına neden olabilir.
Kısırlık: Tedavi edilmezse, kronik iltihaplanma üreme organlarını etkileyerek kısırlığa yol açabilir.
Diğer Komplikasyonlar: Kalp, akciğer, dalak, beyin ve yüzeysel damarların iltihaplanmasına sebep olabilir.