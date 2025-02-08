Ole Gunnar Solskjaer: Üst sıralara gitmek zorundayız!

Şartların zor olduğunu ve ilk yarı oyunun kontrolünün kendilerinde olduğunu aktaran Solskjaer, şunları kaydetti:

"Rakibimize sadece bir fırsat verdik. O da yandan gelen bir ortada kalecimizin bir kurtarışı vardı. Emirhan ile güzel bir gol bulduk, ilk yarı oyunu kontrol ettiğimizi söyleyebilirim. Fırsatlar bulduk aslında, ofansif anlamda da ikinci yarı biraz daha savaşa döndü. Olay mücadeleye döndü ve iyi mücadele ile ikinci yarı maçı kazanmasını bildik. Zor deplasmanda önemli bir 3 puan aldığımız için mutluyum."