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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Ole Gunnar Solskjaer: Üst sıralara gitmek zorundayız! - Beşiktaş Haberleri

        Ole Gunnar Solskjaer: Üst sıralara gitmek zorundayız!

        Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Ligdeki durum açısından çok önemli galibiyet aldık. Sivas'ta şartlar zordu. Rakibe 1 kez fırsat verdik. Maçta ilk yarı oyunu iyi kontrol ettik" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2025 - 22:29 Güncelleme: 08.02.2025 - 22:29
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          Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Net Global Sivasspor'u deplasmanda 2-0 yenen Beşiktaş'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

        • 2

          Solskjaer, karşılaşmanın ardından BG Grup 4 Eylül Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti.

          Oyuncularını tebrik eden Solskjaer, "Mutluyum, ligdeki durumumuz açısından deplasmanda çok önemli bir galibiyet aldığımızı söyleyebilirim." dedi.

        • 3

          Şartların zor olduğunu ve ilk yarı oyunun kontrolünün kendilerinde olduğunu aktaran Solskjaer, şunları kaydetti:

          "Rakibimize sadece bir fırsat verdik. O da yandan gelen bir ortada kalecimizin bir kurtarışı vardı. Emirhan ile güzel bir gol bulduk, ilk yarı oyunu kontrol ettiğimizi söyleyebilirim. Fırsatlar bulduk aslında, ofansif anlamda da ikinci yarı biraz daha savaşa döndü. Olay mücadeleye döndü ve iyi mücadele ile ikinci yarı maçı kazanmasını bildik. Zor deplasmanda önemli bir 3 puan aldığımız için mutluyum."

        • 4

          TRABZONSPOR MAÇI AÇIKLAMASI

          "Çok önemli tabii ki. İyi hazırlanmamız lazım. Bir hafta süremiz var. Bu bir hafta süre içerisinde çok iyi bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Yukarıya bakmamız gerekiyor. Üst sıralara gitmek zorundayız. Bunu biliyoruz. Sakatlıklar yüzünden belki bazı değişiklikler olabilir. Uzun bir süre var. İyi ve sıkı bir şekilde maça hazırlanacağız."

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