Bir süredir, aralarının iyi olmadığı söylentileri yayılıncaya kadar herkesin çok mutlu sandığı Jessica Alba ile Cash Warren'ın 17 yıllık evliliği artık kesin olarak sona geldi.

Bu evliliğinden 3 çocuk annesi olan Jessica Alba, uzun ve inişli çıkışlı bir birlikteliğin ardından hayatını birleştirdiği Warren'a, şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle boşanma davası açtı.

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43 yaşındaki Jessica Alba, boşanmak istediğine dair dilekçeyi, ünlülerin avukatı olarak bilinen Laure Wasser aracılığıyla verdi. Boşanma davasında 46 yaşındaki Cash Warren'ı da bir başka tanınmış avukat Adam Philip temsil edecek.

Jessica Alba ile Cash Warren çocukları; 16 yaşındaki Honor, 13 yaşındaki Haven ve 7 yaşındaki Hayes'in ortak velayetini talep etti.

REKLAM Jessica Alba ile Cash Warren'ın boşanma davasında büyük bir servet de gündemde olacak. Zira; Alba'nın organik ürünler pazarlayan şirketinin değeri, 623 milyon dolar.. Cash Warren'ın iç çamaşırı ve çorap şirketi ise 100 milyon dolar değerinde.

Aralarında, bir evlilik sözleşmesinin bulunmaması nedeniyle, Jessica Alba, servetinden yaklaşık 100 milyon doları Cash Warren'e boşanma tazminatı olarak verecek.