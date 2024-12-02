Jessica Alba, ailesiyle tatilde
Ünlü oyuncu Jessica Alba, eşi ve çocuklarıyla Meksika'nın tatil beldesi Puerto Vallarta'da görüntülendi
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ABD'li oyuncu Jessica Alba, film yapımcısı Cash Garner Warren ile 2008'de evlenmişti. Çiftin; Honor (16), Haven (13) ve Hayes (6) adlı çocukları dünyaya gelmişti.
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Jessica Alba, önceki gün ailesiyle birlikte tatilde görüntülendi.
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Jessica Alba, Meksika'nın tatil beldesi Puerto Vallarta'da objektiflere yansıdı.
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Uzun süre şezlongunda güneşlenen Jessica Alba, ilerleyen saatlerde eşi ve kızlarıyla deniz girdi.
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Ünlü oyuncu, plajda eşiyle romantik anlar da yaşadı.
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FİLM SETİNDE TANIŞTILAR
Jessica Alba ile Cash Garner Warren, 2004'te 'Fantastic Four' filminin setinde tanıştı. Alba, o filmde 'Sue Storm' karakterini canlandırırken, Warren ise filmin yönetmen asistanıydı.
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