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        Haberler Dünyadan Jessica Alba ile Cash Warren boşanıyor mu? - magazin haberleri

        Jessica Alba ile Cash Warren hakkında boşanma iddiası

        Ünlü oyuncu Jessica Alba ile film yapımcısı Cash Warren hakkında boşanma iddiası gündemde. Çift, en son Kasım 2024'te birlikte görülmüştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2025 - 14:56 Güncelleme: 09.01.2025 - 14:56
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        Boşanma iddiası
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        Ünlü oyuncu Jessica Alba'nın eşi Cash Warren ayrıldığı ve boşanmaya hazırlandığı iddia edildi.

        2008'de evlenen 43 yaşındaki Alba ile 45 yaşındaki film yapımcısı eşi Warren, 20 yıldan uzun bir birlikteliğe sahipti.

        Çiftin 16 yaşında Honor, 13 yaşında Haven adlı kızları ve 7 yaşında Hayes adında bir oğlu bulunuyor.

        TMZ, Jessica Alba ve Cash Warren'in ayrıldığını ve boşanma kararı aldığını yazdı. Çiftin ayrılık nedeni ise bilinmiyor.

        Jessica Alba ve Cash Warren'in, son dönemde evlilik yüzükleri olmadan görüntülenmeleri gibi, evliliklerinde sıkıntı yaşadıklarını gösteren bazı işaretler dikkat çekiyordu.

        Çift en son Kasım 2024'te kırmızı halıya birlikte çıktı.

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        #Jessica Alba
        #Ayrılık
        #boşanma

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