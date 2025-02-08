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        Haberler Dünya Filistinli 183 esir serbest kaldı | Dış Haberler

        Filistinli 183 esir serbest kaldı

        Gazze'de sağlanan ateşkes ve esir değişimi anlaşması kapsamında 183 Filistinli daha serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2025 - 18:43 Güncelleme: 08.02.2025 - 18:43
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        • 1

          İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkes ve esir değişimi anlaşmasının 5. aşamasında 183 Filistinli daha serbest bırakıldı.

        • 2

          Hamas da sabah saatlerinde anlaşma uyarınca 3 İsrailli esiri serbest bırakmıştı. İsrail tarafından serbest bırakılan 183 kişiden 18'i İsrail tarafından müebbet hapis cezası verilen Filistinli esirler oldu.

        • 3

          Bugün serbest bırakılan 111 Filistinlinin ise 7 Ekim'den sonra gözaltına alınan kişiler olduğu bildirdi.

        • 4

          Serbest bırakılan Filistinlilerin hepsi erkeklerden oluşuyor.

        • 5

          Serbest bırakılan Filistinliler öğleden sonra Batı Şeria'nın Ramallah şehrine ulaştı.

        • 6

          Bu sırada İsrail'in serbest bırakılan Filistinlilerden ikisinin evine baskın düzenlediği bildirdi.

        • 7

          Gazze'de ateşkes anlaşması sürüyor ancak Hamas yetkilileri İsrail'in anlaşmayı her an bozabileceğinden şüpheleniyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir

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