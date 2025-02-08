Filistinli 183 esir serbest kaldı
Gazze'de sağlanan ateşkes ve esir değişimi anlaşması kapsamında 183 Filistinli daha serbest bırakıldı.
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İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkes ve esir değişimi anlaşmasının 5. aşamasında 183 Filistinli daha serbest bırakıldı.
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Hamas da sabah saatlerinde anlaşma uyarınca 3 İsrailli esiri serbest bırakmıştı. İsrail tarafından serbest bırakılan 183 kişiden 18'i İsrail tarafından müebbet hapis cezası verilen Filistinli esirler oldu.
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Bugün serbest bırakılan 111 Filistinlinin ise 7 Ekim'den sonra gözaltına alınan kişiler olduğu bildirdi.
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Serbest bırakılan Filistinlilerin hepsi erkeklerden oluşuyor.
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Serbest bırakılan Filistinliler öğleden sonra Batı Şeria'nın Ramallah şehrine ulaştı.
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Bu sırada İsrail'in serbest bırakılan Filistinlilerden ikisinin evine baskın düzenlediği bildirdi.
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Gazze'de ateşkes anlaşması sürüyor ancak Hamas yetkilileri İsrail'in anlaşmayı her an bozabileceğinden şüpheleniyor.
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