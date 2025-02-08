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        Haberler Dünya Musk'ın verilere erişimi yasaklandı | Dış Haberler

        Elon Musk'ın verilere erişimi yasaklandı

        ABD'li iş insanı Elon Musk, Hükümet Verimliliği Departmanının başına getirildi. Asli görevi, hükümet harcamalarının daha verimli hâle getirilmesi olan Elon Musk'ın yetkisi konusunda tartışmalar bulunuyor. Demokratlar Musk'ın erişmemesi gereken bilgilere sahip olabileceğini düşünerek mahkemeye başvurdu. New York Federal Mahkemesince verilen karara göre, Musk'ın ABD Hazine Bakanlığı verilerine erişimi yasaklandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2025 - 22:27 Güncelleme: 08.02.2025 - 22:27
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        Musk'ın verilere erişimi yasaklandı
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        ABD'li iş insanı Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Hükümet Verimliliği Departmanının başına getirildi.

        Musk, devlete bağlı birtakım kuruluşların giderlerini kontrol etme yetkisine sahip oldu. ABD Hazine Bakanlığının sisteminden gelir gider verilerine ulaşması ve bu verilerin hassas bilgiler içermesinden endişe eden Demokratlar, durumu mahkemeye taşıdı.

        Durumu incelemeye alan New York Federal Mahkemesi, Elon Musk'ın ABD Hazine Bakanlığının hassas verilerine erişimini yasakladı. Geçici olarak verilen karar, 14 Şubat'taki duruşmadan sonra gözden geçirilecek.

        Karar uyarınca Elon Musk ve ekibi, devlet memurlarının maaşları ve malûliyet ödemeleri gibi verilere erişemeyecek. Elon Musk'ı hukuki açıdan zora sokan bu karar hakkında ABD Hazine Bakanlığından henüz bir açıklama gelmedi.

        ABD'de Elon Musk'ın yetkisi konusunda büyük tartışmalar yaşanırken, tepkiler sokağa yansıyor. ABD Hazine Bakanlığı önünde toplanan protestocular, Elon Musk'ın yetkilerine tepki gösterdi.

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