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        Haberler Spor Transfer Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi: Eren Elmalı, Rıdvan Yılmaz ve Przemyslaw Frankowski transferlerinde son durum - Futbol Haberleri

        Kanat bekler için yoğun mesai

        Galatasaray her iki beke de transfer dönemi bitene kadar takviye yapmak için girişimlerini sürdürüyor! Eren Elmalı, Rıdvan Yılmaz ve Przemyslaw Frankowski transferlerinde son durum

        Giriş: 08.02.2025 - 13:10 Güncelleme: 08.02.2025 - 13:10
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        • 1

          Santrfor, orta saha ve stoper transferlerini gerçekleştiren Galatasaray’da gözler sağ ve sol beke çevrildi. Sarı-kırmızılı kulüp yetkilileri sol beke yerli sağ beke ise yabancı oyuncu almayı planlıyor.

        • 2

          Ismail Jakobs’un sık sık sakatlanması ve ağrılarının bir türlü geçmemesi sol beke takviye ihtiyacı fikrini doğurdu. Bu bölge için Trabzonspor’la görüşen Galatasaray Eren Elmalı transferinde yoğun mesafe kat etmişti.

        • 3

          Bordo-mavililer ile önce 3,5 yıllık anlaşma sağlayan Cimbom devamında ödeme planındaki anlaşmazlık nedeniyle transferde geri adım atmıştı.

        • 4

          Son günlerde bir kez daha Trabzonspor’la masaya oturan Galatasaray önce teklifini 4,5 milyon seviyesine çekti ardından bir geri adım daha attı. Bordo-mavili kulübün 5 milyon Euro’nun nakit ödenmesi ve KDV’nin de sarı-kırmızılılarca karşılanması talepleri sarı-kırmızılıları masadan kalkmaya itti.

        • 5

          Galatasaray kariyerine Rangers’ta devam eden Rıdvan Yılmaz’ın durumunu yakından takip ediyor. İskoç temsilcisi transfer döneminde sol bek takviyesi yapmaması nedeniyle Rıdvan için 6 milyon Euro talep ediyor.

        • 6

          Rangers’da şu anda düzenli oynayan Rıdvan Yılmaz da Türkiye’ye dönme fikrine sıcak bakmıyor.

        • 7

          Sarı-kırmızılıların diğer alternatifi ise Alanyaspor’dan Yusuf Özdemir… Genç futbolcunun Alanyaspor’la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

        • 8

          Alanyaspor buna rağmen Yusuf için 5 milyon Euro gibi bir beklentiye sahip. Yusuf Özdemir de kariyerine yurt dışında devam etmek istiyor.

        • 9

          Galatasaray’ın sağ bek için ise üç alternatifi bulunuyor. Liste başı oyuncu Lens’ın Polonyalı sağ beki Przemyslaw Frankowski.

        • 10

          Hem sol hem sağ kanat bekte oynayabilen tecrübeli oyuncu için yapılan ilk teklif yetersiz bulundu. Galatasaray bonuslarla birlikte toplamda 8 milyon Euro ile Lens’in kapısını bir kez daha çalacak.

        • 11

          Oyuncu kariyerinde yeni bir sayfa açmak için Galatasaray’da oynamak istediğini dile getirdi ve Nice maçı kadrosuna alınmadı.

        • 12

          Frankowski’yi renklerine bağlamak isteyen sarı-kırmızılı kulüp Sevilla’dan Juanlu Sanchez ve Estoril’den Wagner Pina için de girişimler yürütüyor.

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