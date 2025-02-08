Kanat bekler için yoğun mesai
Galatasaray her iki beke de transfer dönemi bitene kadar takviye yapmak için girişimlerini sürdürüyor! Eren Elmalı, Rıdvan Yılmaz ve Przemyslaw Frankowski transferlerinde son durum
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Santrfor, orta saha ve stoper transferlerini gerçekleştiren Galatasaray’da gözler sağ ve sol beke çevrildi. Sarı-kırmızılı kulüp yetkilileri sol beke yerli sağ beke ise yabancı oyuncu almayı planlıyor.
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Ismail Jakobs’un sık sık sakatlanması ve ağrılarının bir türlü geçmemesi sol beke takviye ihtiyacı fikrini doğurdu. Bu bölge için Trabzonspor’la görüşen Galatasaray Eren Elmalı transferinde yoğun mesafe kat etmişti.
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Bordo-mavililer ile önce 3,5 yıllık anlaşma sağlayan Cimbom devamında ödeme planındaki anlaşmazlık nedeniyle transferde geri adım atmıştı.
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Son günlerde bir kez daha Trabzonspor’la masaya oturan Galatasaray önce teklifini 4,5 milyon seviyesine çekti ardından bir geri adım daha attı. Bordo-mavili kulübün 5 milyon Euro’nun nakit ödenmesi ve KDV’nin de sarı-kırmızılılarca karşılanması talepleri sarı-kırmızılıları masadan kalkmaya itti.
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Galatasaray kariyerine Rangers’ta devam eden Rıdvan Yılmaz’ın durumunu yakından takip ediyor. İskoç temsilcisi transfer döneminde sol bek takviyesi yapmaması nedeniyle Rıdvan için 6 milyon Euro talep ediyor.
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Rangers’da şu anda düzenli oynayan Rıdvan Yılmaz da Türkiye’ye dönme fikrine sıcak bakmıyor.
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Sarı-kırmızılıların diğer alternatifi ise Alanyaspor’dan Yusuf Özdemir… Genç futbolcunun Alanyaspor’la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
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Alanyaspor buna rağmen Yusuf için 5 milyon Euro gibi bir beklentiye sahip. Yusuf Özdemir de kariyerine yurt dışında devam etmek istiyor.
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Galatasaray’ın sağ bek için ise üç alternatifi bulunuyor. Liste başı oyuncu Lens’ın Polonyalı sağ beki Przemyslaw Frankowski.
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Hem sol hem sağ kanat bekte oynayabilen tecrübeli oyuncu için yapılan ilk teklif yetersiz bulundu. Galatasaray bonuslarla birlikte toplamda 8 milyon Euro ile Lens’in kapısını bir kez daha çalacak.
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Oyuncu kariyerinde yeni bir sayfa açmak için Galatasaray’da oynamak istediğini dile getirdi ve Nice maçı kadrosuna alınmadı.
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Frankowski’yi renklerine bağlamak isteyen sarı-kırmızılı kulüp Sevilla’dan Juanlu Sanchez ve Estoril’den Wagner Pina için de girişimler yürütüyor.
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