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        Sivasspor: 0 - Beşiktaş: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş deplasmanda Net Global Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda goller 43. dakikada Emirhan Topçu ve 90+4. dakikada Joao Mario'dan geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2025 - 17:55 Güncelleme: 08.02.2025 - 21:12
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        Beşiktaş'tan Sivas'ta kritik galibiyet!
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        Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş deplasmanda Sivasspor ile karşılaştı. BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk 2-0 kazandı.

        Siyah-beyazlılarda goller 43. dakikada Emirhan Topçu ve 90+4. dakikada Joao Mario'dan geldi.

        Bu sonuçla birlikte Beşiktaş ligdeki puanını 35'e yükseltirken Sivasspor 23 puanda kaldı.

        Süper Lig'de bir sonraki hafta Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Sivasspor ise deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

        SİVASSPOR'DA SAKATLIK: HASTANEYE KALDIRILDI!

        Süper Lig'de Beşiktaş'ı konuk eden Sivasspor'da iki sakatlık yaşandı.

        Ev sahibi ekipte Tolga Ciğerci ve Ziya Erdal, yaşadıkları sakatlıkların ardından oyundan çıktı. Ziya Erdal, kafa travması şüphesiyle hastaneye götürüldü.

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        Sivasspor'da sakatlanan iki isim yerine 39. dakikada Azizbek Turgunboev ve Bieganski oyuna dahil oldu.

        BEŞİKTAŞ TARAFTARLARI TAKIMINI YALNIZ BIRAKMADI

        Siyah-beyazlı taraftarlar, Sivas 4 Eylül Stadı’nın deplasman tribününün büyük bölümünü doldurdu. Maç öncesi ise Beşiktaş tribünü ısınma esnasında futbolcularına tezahüratlarla destek oldu. Siyah-beyazlı taraftarlar, müsabaka başladığında da tezahüratlarına devam etti.

        SOĞUK HAVA OYUNCULARI ZORLADI

        Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda hava sıcaklığı sıfırın altında 7 derece olarak ölçüldü. Oynanan müsabakada ise konuk takım siyah-beyazlıların futbolcuları zor anlar yaşadı. Yedek kulübesinde oturan Beşiktaşlı futbolcular battaniyelere sarılarak soğuktan korundu.

        Siyah-beyazlı oyuncuların bu halleri ise sosyal medyada gündem oldu. Diğer yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer’in de maç esnasında sıcak içecek içtiği görüldü.

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        MAÇTAN DAKİKALAR

        9. dakikada Charisis'in sol kanattan ortasında Simic, kaleci Mert Günok'la karşı karşıya kaldı. Simic topa vurmak isterken Masuaku topu kaleci Mert Günok'a kazandırdı.

        11. dakikada sol kanattan Muçi'nin kullandığı köşe vuruşunda, Sonko'dan seken topu önünde bulan Fernandes'in sert şutu kale direğinin yanından auta gitti.

        13. dakikada Simic'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Moutoussamy sert vurdu. Kaleci Mert Günok son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

        43. dakikada Masuaku'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Chamberlain'nin sert şutunu kaleci Ali Şaşal Vural kornere çeldi.

        43. dakikada Beşiktaş öne geçti. Masuaku'nun sol kanattan yaptığı ortada Emirhan Topçu'nun kafa vuruşu kaleci Ali Şaşal Vural'ın solundan ağlara gitti. 0-1

        45+4. dakikada Muçi'nin pasında topla buluşan Fernandes'in sert şutunu kaleci Ali Şaşal Vural parmaklarının ucuyla topu kornere gönderdi.

        Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

        54. dakikada Fernandes'in sol kanattan pasında topla buluşan Immobile, ceza alanı içine girdi. Immobile'nin zayıf şutu kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

        59. dakikada Mert Günok'un ceza sahası dışından uzaklaştırmak istediği top Simic'in önünde kaldı. Simic boş kaleye vuruşunu yaptı. Emirhan Topçu, kaleye giden topu engeledi.

        73. dakikada Rashica'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde bulunan Mario, topa dokundu. Top kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

        86. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Rasicha'nın sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.

        90+1. dakikada Mustafa Hekimoğlu, ceza sahası içinde Turgunboev tarafından düşürülmesi sonucu Beşiktaş penaltı kazandı. 90+4. dakikada Mario'nun kullandığı pernaltı atışında top ağlara gitti. 0-2

        Karşılaşma, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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