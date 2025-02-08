Nuri Alço'nun bir günde üç farklı makam ziyareti

Nuri Alço'nun bir günde üç farklı makam ziyareti

Nuri Alço, memleketi Eskişehir’e giderek Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’yi ziyaret etti. Ünlüce’ye misafirperverliği için teşekkür eden Alço, bu anları takipçileriyle paylaşarak; "Memleketim Eskişehir’imizin Belediye Başkanı sevgili Ayşe Ünlüce’ye misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

REKLAM advertisement1 Eskişehir'den Ankara'ya geçen Nuri Alço, Etimesgut'un Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nu makamında ziyaret etti. O anları da sosyal medya hesabından paylaşan Alço; "Ankara'mızın Belediye Başkanı, sanat dünyamızın medâr-ı iftiharı, güzel yürekli Erdal Beşikçioğlu ile birlikte" notunu düştü.

REKLAM Nuri Alço, günü; Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret ederek tamamladı.

Fotoğraflar: Instagram