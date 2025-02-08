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        Haberler Magazin Nuri Alço'nun bir günde üç farklı makam ziyareti

        Nuri Alço'nun, bir günde üç farklı makamı ziyareti

        Ünlü oyuncu Nuri Alço, bir günde üç makam ziyaretinde bulundu. Alço, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara - Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve Eskişehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi ziyaret etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2025 - 20:18 Güncelleme: 08.02.2025 - 20:18
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        Bir günde üç farklı makam ziyareti
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        Nuri Alço, memleketi Eskişehir’e giderek Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’yi ziyaret etti. Ünlüce’ye misafirperverliği için teşekkür eden Alço, bu anları takipçileriyle paylaşarak; "Memleketim Eskişehir’imizin Belediye Başkanı sevgili Ayşe Ünlüce’ye misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

        Eskişehir'den Ankara'ya geçen Nuri Alço, Etimesgut'un Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nu makamında ziyaret etti. O anları da sosyal medya hesabından paylaşan Alço; "Ankara'mızın Belediye Başkanı, sanat dünyamızın medâr-ı iftiharı, güzel yürekli Erdal Beşikçioğlu ile birlikte" notunu düştü.

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        Nuri Alço, günü; Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret ederek tamamladı.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Nuri Alço
        #Özgür Özel
        #erdal beşikçioğlu
        #Ayşe Ünlüce

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