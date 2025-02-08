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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın yeni transferi Keny Arroyo İstanbul'da! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ın yeni transferi Keny Arroyo İstanbul'da!

        Beşiktaş'ın transferini açıkladığı Ekvadorlu futbolcu Keny Arroyo, İstanbul'a geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2025 - 23:55 Güncelleme: 09.02.2025 - 00:50
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        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da!
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        Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Ekvadorlu futbolcu Keny Arroyo, İstanbul'a geldi.

        Amsterdam'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen 18 yaşındaki oyuncuyu, kulüp yetkilileri ve bir grup taraftar karşıladı.

        Genç oyuncu, havalimanında kendisini bekleyen taraftarlara forma imzalarken, hatıra fotoğrafı da çektirdi.

        Keny Arroyo, kendisi için bekleyen özel araçla havalimanında ayrıldı.

        18 yaşındaki futbolcu, Ekvador'un Independiente del Valle ekibinden yüzde 50'sine 5 milyon Euro ödenerek transfer edildi. Siyah-beyazlılar, bonservisinin kalan bölümünden yüzde 30'unu da 2.5 milyon Euro'ya alma hakkına sahip. 4.5 yıllık sözleşme imzalanan genç oyuncu senelik 800 bin Euro maaş alacak.

        Kulübünde 48 maça çıkan ve 6 gol, 8 asist üreten Arroyo, Ekvador Milli Takımı'nın da formasını 2 kez terletti.

        Alman devi Dortmund'un yakından takip ettiği isimlerden olan Arroyo, son olarak PSV ve Fiorentina'nın da radarındaydı.

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