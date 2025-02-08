Ferdi Tayfur'un LÖSEV'e bağışladığı 8 villa 'Şirinler Köyü' olacak

Ferdi Tayfur, 2 Ocak’ta karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmiş, 4 Ocak’ta son yolculuğuna uğurlanmıştı. Merhum sanatçı, yıllarca edindiği servetinin önemli bir kısmını hayır kurumlarına bağışlamıştı.

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Ferdi Tayfur, İstanbul ve Yalova’daki bazı taşınmazlarını Darüşşafaka Cemiyeti, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Lösemili Çocuklar Vakfı’na (LÖSEV) bağışlamıştı. Tayfur; Marmaris Beldibi’ndeki 2 daire ve İstanbul Fatih’teki bir daire Darüşşafaka Cemiyeti’ne, Bolu Mudurnu’daki bir daire TSK’ya, Yalova Çınarcık Esenköy’deki 8 villa ise LÖSEV’e bırakılmıştı.

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Ferdi Tayfur, mal varlıklarını çocukları, torunları, yeğenleri ve eşi Zeliha Tayfur Bayburt'a diğer taşınmazlarını ise Ferdi Taha Tayfur, Ulaş Dınız, Derin Dınız, Zeynep Doğrul, Can Doğrul, Nefes Lila Gözalıcı, Şirin Gözalıcı, Ferdi Tayfur Turanbayburt, Buse Turanbayburt ve Emirhan Turanbayburt'a vermişti. Beste ve müzik eserlerinin haklarını ise Nilüfer Turanbayburt'a bırakmıştı.