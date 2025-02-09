2013’te gösterime giren ‘Kelebeğin Rüyası’, biyografi filmlerinin önünü açtı.

Beyazperdeye; II. Dünya Savaşı döneminde Zonguldak'ta yaşayan şairler Rüştü Onur ile Muzaffer Tayyip Uslu'nun hayat hikâyesini yansıtan filmin senaristliğini ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan üstlenirken başrolleri; Kıvanç Tatlıtuğ (Muzaffer Tayyip Uslu) ile Mert Fırat (Rüştü Onur) paylaştı.

Yılmaz Erdoğan’ın baş yapıtlarından olan ‘Kelebeğin Rüyası’, 2.167.456 kişi tarafından izlendi. Film; 321 filmin gösterimde olduğu 2013’te izleyici sayısı açısından 3’üncü sırada yer aldı.

Yılmaz Erdoğan, 'Kelebeğin Rüyası'nda aynı zamanda ünlü şair Behçet Necatigil’i canlandırdı.

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‘Kelebeğin Rüyası’, biyografi türü film çekme adına yapımcıları iştahlandırınca ‘Biyografi Filmi Furyası’ başladı.

Biyografi filmleri yüksek izleyici sayılarıyla gişeleri domine etti.

Pandemi dönemiyle birlikte sinemaların bir dönem; tamamen kapanması, bir dönem de; kısıtlamalı olarak faaliyet göstermesinden ve dijital platformların yaygınlaşmasından dolayı izleyiciler, sinemanın yolunu pek tutmaz oldu.

Hal böyle olunca da biyografi filmler de diğer tür filmler gibi büyük darbe yedi.

Gösterime girdiği 2022’de 5.484.798 biletin kesildiği ‘Bergen’, bu konuda bir istisna oldu.

Tüm zamanların en çok izlenen 10 filmin arasında üçünün türü, biyografik...

• Müslüm… 6.480.563

• Ayla… 5.589.872

• Bergen… 5.484.798