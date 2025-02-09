İzmir'de Santorini önlemi! Mobil siren sistemi devrede!
Santorini Adası'nda meydana gelen depremlerin ardından, olası tsunami ve depremlere karşı İzmir'de önlemler alındı. Bu kapsamda kentte "mobil siren sistemi" faaliyete geçti
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Ege Denizi'nde devam eden deprem fırtınasının ardından, olası tsunami ve acil durumlarda uyarılarda bulunmak amacıyla İzmir'e gönderilen mobil siren sistemi çalışmaya başladı.
AA'da yer alan habere göre Başkanlık'ta dün gerçekleştirilen "Santorini Adası Sismik Aktivite ve Olası Risk Değerlendirme Toplantısı" kapsamında bölgeye sevk edilen mobil siren sistemi, Seferihisar ilçesindeki Mustafa Kemal Atatürk Meydanı'na konuşlandırıldı.
Sistemle, olası tsunami ve acil durumlarda bölge halkına uyarıda bulunulacak.
İzmir'in yanı sıra Aydın'ın Didim, Muğla'nın Datça ilçelerinde kıyıya yakın bölgelerde kurulan mobil siren sistemlerinin de faaliyete geçtiği öğrenildi.