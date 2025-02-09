Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam İşte hayat kalitesini artıracak 10 alışkanlık!

        İşte hayat kalitesini artıracak 10 alışkanlık!

        Sağlıklı bir yaşam, doğru alışkanlıkları geliştirerek mümkün hale gelir. Gündelik hayatınıza katacağınız küçük ama etkili değişiklikler, uzun vadede hem fiziksel hem de zihinsel sağlığınızı olumlu yönde etkileyebilir. Peki, hayat kalitenizi artırmak için hangi alışkanlıkları benimsemelisiniz?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2025 - 11:30 Güncelleme: 09.02.2025 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          EKRAN BAĞIMLILIĞINI AZALTIN

          Günümüzde çok fazla ekran süreciyle vakit geçirmek yaygın bir sorun haline geldi. Bu durumun en büyük sebeplerinden biri de sosyal medya uygulamalarında saatlerce kaydırma yaparak zaman harcamak.

        • 2

          Facebook, Instagram ve TikTok gibi platformlar, içerik tüketmeyi bağımlılık haline getirebilir ve sizi fark etmeden saatlerce ekrana bağlı tutabilir. Bu kötü alışkanlık, zamanınızı boş yere harcamanıza ve belirlediğiniz hedeflere ulaşmanızın önünü kesebilir.

        • 3

          Bu durumu engellemek için bildirimleri kapatabilir, uygulamalar için zaman sınırları belirleyebilir ve sürekli dikkat dağıtan uygulamaları telefonunuzdan silebilirsiniz.

        • 4

          BESLENMENİZİ SAĞLIK ODAKLI YAPIN

          Sağlıklı yiyeceklerin genellikle tatsız olması ve zararlı olanların çok cazip görünmesi biraz can sıkıcı olabilir. Ancak bu her zaman böyle olmak zorunda değildir! Sebzeleri fırında kızartarak veya çeşitli baharatlar ekleyerek lezzetli hale getirebilirsiniz.

        • 5

          Ayrıca sağlıklı beslenmek sadece meyve ve sebze tüketmek anlamına gelmez. Tatlı ya da fast food tüketmek tamamen yasaklanmamalı; önemli olan dengenin korunmasıdır. Dengeli ve bilinçli beslenme, hem vücudunuzu hem de zihninizi destekler.

        • 6

          DÜZENLİ EGZERSİZ YAPIN

          Sağlıklı beslenme kadar hareketli bir yaşam da çok önemlidir. Egzersiz yapmak, hem fiziksel hem de zihinsel sağlığı geliştirir ve düşüncesizce para harcamadan yapılabilecek en iyi yatırımlardan biridir.

        • 7

          Ancak düzenli olmayan egzersizler beklenen sonuçları vermeyebilir. Bedeninizin ve sağlığınızın olumlu yönde değişim göstermesi için sürekliliğe ihtiyacı vardır. Bu nedenle sporu sadece kısa süreli bir hedef olarak görmeyin, yaşam tarzınızın bir parçası haline getirin.

        • 8

          ERKENDEN UYANIN

          Westminster Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, erken uyanan kişilerin daha yüksek kortizol seviyelerine sahip olduğunu ve bunun da daha fazla enerji ve verimlilikle ilişkili olduğunu ortaya koydu.

        • 9

          Sabah erken kalkmak, gün içinde daha enerjik ve motive hissetmenize yardımcı olabilir. Ancak bu alışkanlığı kazanmak için yeterli uyku almak da çok önemlidir. Geç saatlere kadar uyanık kalıp sabah erkenden kalkmak vücudunuz için zararlı olabilir.

        • 10

          SOSYALLEŞİN

          Kendi düşüncelerinizle baş başa kalmak zaman zaman iyi olabilir, ancak aşırısı ruh sağlığınıza zarar verebilir. Sosyalleşmek yalnızlığı önler, mutluluğu artırır ve hafızanızı güçlendirebilir. Yeni insanlarla tanışmak, sohbet etmek ve dışarı çıkmak zihinsel sağlığınıza iyi gelir.

        • 11

          Ancak her şeyde olduğu gibi bu konuda da dengeli olmak önemlidir; hem sosyalleşmek hem de kendinize zaman ayırmak arasında bir denge kurmalısınız.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Köprüden denize düşen kadını balıkçılar kurtardı!
        Köprüden denize düşen kadını balıkçılar kurtardı!
        Katili, eskort olarak çalıştırdığı karısının müşterisi çıktı!
        Katili, eskort olarak çalıştırdığı karısının müşterisi çıktı!
        İşte Buruk'un Adana Demirspor 11'i!
        İşte Buruk'un Adana Demirspor 11'i!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canan Atay!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canan Atay!
        Ege'de sismik hareketlilik sürüyor
        Ege'de sismik hareketlilik sürüyor
        Trump'tan "kağıt pipet" eleştirisi
        Trump'tan "kağıt pipet" eleştirisi
        "Dönüşüm hikâyesi"
        "Dönüşüm hikâyesi"
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        Prens Harry sınır edilecek mi?
        Prens Harry sınır edilecek mi?
        Son günündeki paylaşım yürek burktu
        Son günündeki paylaşım yürek burktu
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Marmara ve Ege'de fırtınaya dikkat!
        Marmara ve Ege'de fırtınaya dikkat!
        Şimşek'ten enflasyon mesajı
        Şimşek'ten enflasyon mesajı
        Sinemanın yıldızı olamadı
        Sinemanın yıldızı olamadı
        Tuzla'da kolonlarından ses gelen 4 katlı bina tahliye edildi
        Tuzla'da kolonlarından ses gelen 4 katlı bina tahliye edildi
        Çocuklarda tekrarlayan yüksek ateş ataklarına dikkat!
        Çocuklarda tekrarlayan yüksek ateş ataklarına dikkat!
        En kısa ay Şubat'ın unutulmaz olayları!
        En kısa ay Şubat'ın unutulmaz olayları!
        "Dünyanın neresine gitsem tanıyorlar"
        "Dünyanın neresine gitsem tanıyorlar"
        Türkiye kaç şiddetinde hissedecek?
        Türkiye kaç şiddetinde hissedecek?
        4500 günle kimler emekli olabilir?
        4500 günle kimler emekli olabilir?
        Habertürk Anasayfa