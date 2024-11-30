Mauro Icardi mahkemeye çıktı
Wanda Nara ile olaylı bir boşanma davası geçiren Mauro Icardi, psikolojik değerlendirme için Buenos Aires'te mahkemeye çıktı
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Çalkantılı evlilikleriyle sık sık gündeme gelen Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın, boşanma süreci de olaylı geçiyor.
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Nara'nın daha boşanmadan rapçi L - Gante aşk yaşamaya başlamıştı. Ünlü yıldız, kısa bir süre sonra da 'cinsiyete dayalı şiddet' suçlamasıyla Icardi'den şikâyetçi olmuştu.
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İkili arasında yaşananlar konuşulmaya devam ederken Icardi, mahkemeye çıktı.
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Arjantinli futbolcu, Wanda Nara ile tartışmalı boşanmalarına ilişkin devam eden hukuki ihtilafın bir parçası olarak psikolojik değerlendirmelerden geçmek üzere Buenos Aires'teki Şehir Adliyesi'ne geldi.
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Icardi, yoğun güvenlik önlemleriyle adliyeye giriş yaptı. Mauro Icardi'nin belirli konularda ifadesinin alındığı öğrenildi.
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Icardi'nin moralinin yerinde olduğu gözlemlendi.
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Mauro Icardi'nin, avukatı Angela Burgos ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Kolombiyalı avukat, aşk söylentilerine yanıt verdi. Angela Burgos; "Şu anda aklımda kimse yok. Icardi çekici biri, çok kültürlü, centilmen ama şu anda başka bir şey düşünüyorum" demişti.