Suriye'de muhalifler Halep kent merkezine girdi
Suriye'de Esad rejimi güçleriyle çatışan rejim karşıtı silahlı gruplar, Halep kent merkezine girdi
Suriye'de üç gündür Esad rejimi güçleriyle çatışarak batıdan Halep kent merkezine doğru ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, dün öğle saatlerinde kentin dış mahalleleri Hamdaniyye, Yeni Halep ve Zehra eksenlerinde rejim güçlerinin savunma hatlarını kırarak buralardan Halep kent merkezine girdi.
Silahlı gruplar, kentin merkezi konumundaki Sadallah El-Cabiri Meydanı'na ulaştı.
Gruplar ayrıca İdlib'in güneydoğusundaki M4 ile M5 kara yollarının kesiştiği Serakib ilçesini, kuzey ve güney kollarından kuşattıktan sonra ele geçirdi.
HALEP VE İDLİB'DE 108 YERLEŞİM YERİ VE NOKTA ELE GEÇİRİLDİ
AA'nın haberine göre; silahlı gruplar, 3 gündür devam eden çatışmalarda, Halep kırsalında 86, İdlib'de ise 22 olmak üzere toplam 108 yerleşim yeri ve noktayı ele geçirdi.
Rejim karşıtı gruplar, bu sürede Halep ve İdlib illerinde en az 850 kilometrekarelik bir alanın kontrolünü ele geçirdi.
Öte yandan, Rus savaş uçaklarının bugün akşam saatlerinde Halep'in kuzeyindeki Mare ilçesine düzenlediği hava saldırısında Suriye Milli Ordusuna mensup 8 kişi öldü.
RUSYA, HALEP'TE MUHALİFLERİ HEDEF ALDI
İHA'nın haberine göre; Rusya ordusu, Suriye'nin kuzeybatısındaki Halep'te ilerleyen Heyet Tahrir Şam (HTŞ) silahlı grubuna yönelik operasyon başlatıldığını ve hedeflere hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi.
Suriye'nin kuzeybatısındaki Halep'te Beşar Esad rejimi ile silahlı grup Heyet Tahrir Şam (HTŞ) arasındaki çatışmalar 3 gündür devam ediyor. Rus medyasında yer alan haberlere göre, Rusya ordusu Suriye'nin kuzeybatısındaki Halep'te ilerleyen Heyet Tahrir Şam (HTŞ) silahlı grubuna yönelik operasyon başlatıldığını ve "püskürtme operasyonu" çerçevesinde hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi.
Haberlerde, Savunma Bakanlığı Suriye Uzlaşma Merkezi sözcüsünün "Rus hava kuvvetleri, silahlı grupların teçhizat ve insan gücüne, kontrol noktalarına, depolarına ve topçu mevzilerine roketli saldırılar düzenliyor" açıklaması yaptığı aktarıldı.
Öte yandan HTŞ, rejim güçlerinin 2016 yılında kenti geri almasından bu yana ilk kez ülkenin ikinci büyük kenti Halep'e girdi.
HALEP HAVAALANI KAPATILDI
Reuters'ta yer alan habere göre, Halep Havaalanı'nın kapatığdığı ve tüm uçuşların durdurulduğu belirtildi.
NE OLMUŞTU?
Çatışmalar, ilk olarak 27 Kasım'da sabahı Halep ilinin batı kırsalında başladı.
27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, çatışmaların ikinci gününden itibaren İdlib kırsalında da çok sayıda bölgeyi ele geçirmişti.
Çatışmalar Halep'in merkezinde yoğunlaşmaya başlayınca rejime yakın çok sayıda kişi, Halep'ten Şam'a kaçmaya başlamıştı.
Öğle saatlerinde Halep kent merkezine giren rejim karşıtı silahları gruplar, akşam saatlerinde Halep kent merkezinin orta kesimlerine ulaşmıştı.
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