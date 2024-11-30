Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Edirne ve Çanakkale çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

REKLAM advertisement1 İÇ VE DOĞU KESİMLERDE BUZLANMA UYARISI Kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

SICAKLIK DOĞUDA MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. REKLAM

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak: ANKARA: 7, Az bulutlu İSTANBUL: 15, Parçalı bulutlu İZMİR: 19, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KOCAELİ: 16, Parçalı bulutlu BURSA: 17, Parçalı bulutlu ÇANAKKALE: 18, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı EDİRNE: 16, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı A.KARAHİSAR: 9, Parçalı az bulutlu DENİZLİ: 19, Parçalı az bulutlu MANİSA: 19, Parçalı ve çok bulutlu ADANA: 18, Az bulutlu ANTALYA: 20, Az bulutlu HATAY: 15, Az bulutlu MERSİN: 18, Az bulutlu ESKİŞEHİR: 9, Az bulutlu KONYA: 8, Az bulutlu YOZGAT: 1, Az bulutlu BOLU: 10, Parçalı ve az bulutlu REKLAM KASTAMONU: 4, Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK: 14, Parçalı ve az bulutlu AMASYA: 7, Parçalı ve az bulutlu SAMSUN: 14, Parçalı ve az bulutlu TOKAT: 3, Parçalı ve az bulutlu TRABZON: 13, Parçalı ve az bulutlu ERZURUM: -5, Az bulutlu KARS: 2, Az bulutlu MALATYA: 4, Az bulutlu VAN: 5, Az bulutlu DİYARBAKIR: 11, Az bulutlu GAZİANTEP: 13, Az bulutlu SİİRT: 10, Az bulutlu ŞANLIURFA: 13, Az bulutlu