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        Sis ve pusa dikkat! 2 bölgede sağanak!

        Meteoroloji'den alınan bilgilere göre bugün yurt genelinde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Kıyı Ege ve Edirne ile Çanakkale'de ise sağanak tahmin ediliyor. Sıcaklıkların; iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2024 - 06:33 Güncelleme: 30.11.2024 - 08:07
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        Sis ve pusa dikkat! 2 bölgede sağanak!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Edirne ve Çanakkale çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        İÇ VE DOĞU KESİMLERDE BUZLANMA UYARISI

        Kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

        SICAKLIK DOĞUDA MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 7, Az bulutlu

        İSTANBUL: 15, Parçalı bulutlu

        İZMİR: 19, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KOCAELİ: 16, Parçalı bulutlu

        BURSA: 17, Parçalı bulutlu

        ÇANAKKALE: 18, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

        EDİRNE: 16, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

        A.KARAHİSAR: 9, Parçalı az bulutlu

        DENİZLİ: 19, Parçalı az bulutlu

        MANİSA: 19, Parçalı ve çok bulutlu

        ADANA: 18, Az bulutlu

        ANTALYA: 20, Az bulutlu

        HATAY: 15, Az bulutlu

        MERSİN: 18, Az bulutlu

        ESKİŞEHİR: 9, Az bulutlu

        KONYA: 8, Az bulutlu

        YOZGAT: 1, Az bulutlu

        BOLU: 10, Parçalı ve az bulutlu

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        KASTAMONU: 4, Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK: 14, Parçalı ve az bulutlu

        AMASYA: 7, Parçalı ve az bulutlu

        SAMSUN: 14, Parçalı ve az bulutlu

        TOKAT: 3, Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON: 13, Parçalı ve az bulutlu

        ERZURUM: -5, Az bulutlu

        KARS: 2, Az bulutlu

        MALATYA: 4, Az bulutlu

        VAN: 5, Az bulutlu

        DİYARBAKIR: 11, Az bulutlu

        GAZİANTEP: 13, Az bulutlu

        SİİRT: 10, Az bulutlu

        ŞANLIURFA: 13, Az bulutlu

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