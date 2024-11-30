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        Haberler Gündem 3. Sayfa 26 kişi ölmüştü! Mehmet Yunus hakkında 44 arama kararı vardı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        26 kişi ölmüştü! Hakkında 44 arama kararı vardı!

        Hatay Kırıkhan'da, 26 kişinin yaşamını yitirdiği Yağmur Apartmanı'yla ilgili hazırlanan iddianamede 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan firari olarak aranan mühendis Mehmet Yunus, İstanbul'da gözaltına alındı. Mehmet Yunus, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Yağmur apartmanıyla ilgili ilk duruşma 13 Şubat 2025 yılında yapılacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 09:56 Güncelleme: 30.11.2024 - 09:56
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        26 kişi ölmüştü! Hakkında 44 arama kararı vardı!
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Yağmur Apartmanın yıkılması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmişti.

        8 KİŞİ İÇİN 15 YIL HAPİS İSTENMİŞTİ

        DHA'daki habere göre Kırıkhan Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma geçtiğimiz ay tamamlanmış hazırlanan iddianame de 8 kişi hakkında, “Taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

        FİRARİ MÜHENDİS ŞİŞLİ'DE YAKALANDI!

        İddianamede adı geçen 8 kişi içinde bulunan inşaat mühendisi Mehmet Yunus, önceki gün Şişli’de düzenlenen operasyonla Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        HAKKINDA 44 ARAMA KARARI VARDI

        Mehmet Yunus hakkında 44 ayrı arama kararı bulunduğu öğrenildi. Mehmet Yunus, önce Asayiş şube müdürlüğüne getirilirken, işlemlerinin ardından Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderildi.

        ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Şüpheli burada ki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Yağmur apartmanı ile ilgili ilk duruşma 13 şubat 2025 tarihinde başlanacağı öğrenildi.

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