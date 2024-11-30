Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Yağmur Apartmanın yıkılması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmişti.

8 KİŞİ İÇİN 15 YIL HAPİS İSTENMİŞTİ

DHA'daki habere göre Kırıkhan Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma geçtiğimiz ay tamamlanmış hazırlanan iddianame de 8 kişi hakkında, “Taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti.