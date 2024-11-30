Bitkisel süt mü yoksa hayvansal süt mü daha faydalı?

“Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihânda sulh’ şiârının hikmetini ve kıymetini bir kez daha anlıyoruz”

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, bayilere seslendiği açılış konuşmasında, “Merhûm Vehbi Koç’un ‘Ülkem varsa ben de varım; demokrasi varsa hepimiz varız’ sözleriyle istikâmetimizi tayîn ettiği bu yolda, geçmişte olduğu gibi ikinci asrımızda da siz kıymetli bâyi ve servis teşkilâtımızla kol kola yürüyeceğiz” dedi. Konuşmasında küresel ve ulusal ölçekteki politik ve ekonomik gelişmeleri değerlendiren Ömer M. Koç, “Etrâfımız ateş çemberine dönmüşken, Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihânda sulh’ şiârının hikmetini ve kıymetini bir kez daha anlıyoruz” ifadelerini kullandı