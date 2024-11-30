HT Gastro
Stil

Bitkisel süt mü yoksa hayvansal süt mü daha faydalı?

Son yıllarda inek sütüne alternatif olarak bitkisel sütler, market raflarında ve kafelerde yerini almaya başladı. Yulaf, badem ve soya gibi bitki bazlı sütler, birçok kişinin çeşitli nedenlerle tercihi haline geliyor. Ancak bitki bazlı sütlere artan bu talep, önemli bir soruyu da gündeme getiriyor: Bitki bazlı sütler mi yoksa inek sütü mü daha faydalı? Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Doç. Dr. Binnur Okan Bakır ve Gıda Mühendisi Ebru Akdağ anlatıyor

Giriş: 30.11.2024 - 08:30 Güncelleme: 30.11.2024 - 08:30
Demet Demirkır
Haberler Stil Bitkisel süt mü yoksa hayvansal süt mü daha faydalı?

Son yıllarda sıklıkla geleneksel inek sütü yerine hazır olarak pazarlanan bitki bazlı sütler tercih ediliyor. Bitki bazlı sütlerin tercih edilme nedenleri kişiden kişiye değişiklik gösterse de bu tercihte yüzlerce, binlerce takipçisi olan sosyal medya fenomenleri de etkili oluyor.

Bitkisel süt alternatifleri, market rafları ve kahve zincirlerinde giderek daha fazla yer bulurken, öte yandan soya, yulaf, badem, Hindistan cevizi gibi pek çok sayıda çeşidi olan bitkisel sütlerin geleneksel süte kıyasla ne kadar faydalı olduğu da tartışıyor.

BİTKİ BAZLI SÜTLERİN POPÜLERLİĞİ ARTIYOR

Gıda Mühendisi Ebru Akdağ, bitki bazlı süt alternatiflerinin badem, soya, yulaf, fındık, pirinç, Hindistan cevizi gibi farklı çeşitlere ve farklı besin profillerine sahip olduğunu belirtiyor ve gittikçe daha popüler hale gelen bu ürünlerin laktoz intoleransı olanlar, bitki bazlı beslenmeyi tercih edenler ve farklı ürünleri denemek isteyenler için iyi birer seçenek olduğunu söylüyor.

Bitkisel içeceklerin besin profillerinin çeşitlilik gösterdiğini ifade eden Akdağ, "Örneğin, soyalı içecek, içerdiği tüm temel amino asitlerle protein açısından inek sütüne en yakın alternatif konumundayken; bademli içecek düşük kalorili ve E vitamini açısından zengindir, yulaf içecek ise yulafın kendi içeriğinden ötürü lif bakımından avantajlıdır. Ayrıca kalsiyum, D vitamini ve B12 gibi ek vitamin ve minerallerle de zenginleştirilebilen bu ürünler, sürdürülebilir ve sağlıklı bir diyetin parçası olabilir. Kolesterol içermemesi, inek sütüne kıyasla daha düşük doymuş yağ içermesi avantajlı yönlerindendir. Ancak tüketicilerin damak zevkine hitap edebilmek adına şeker oranı yüksek çeşitlerle de karşılaşmak mümkün. Bu noktada yüksek şeker tüketimine dikkat edilmelidir. Ayrıca hammaddeleri gereği alerjen grubuna girebildikleri için tüketiciler seçimlerini kendi sağlık durumlarına göre yapmalıdır" diyor.

Doç. Dr. Binnur Okan Bakır
Doç. Dr. Binnur Okan Bakır

"BİTKİSEL SÜTLERLE YETERLİ PROTEİN SAĞLANAMIYOR"

Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Doç. Dr. Binnur Okan Bakır, bitkisel sütlerin genellikle vejetaryen veya vegan bir diyet tercih edildiğinde alternatif olarak tüketildiğini belirterek, "Bitkisel sütler inek sütünden çok daha az miktarda protein, kalsiyum ve B2 vitamini içerir. B12 vitamini ise hiçbir bitkisel kaynakta bulunmamaktadır. Bu nedenle çoğu vitaminlerle zenginleştirilmiş olsa da yeterli protein sağlanamamaktadır" diyor.

PEKİ HANGİ BİTKİSEL SÜT TÜKETİLMELİ?

Doç. Dr. Bakır, Türkiye’de satılan bitkisel sütlerin bir çoğunun yurt dışından temin edildiğini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürüyor: "Hem yurt dışından hem de ülkemizden farklı üreticlere ait ürünlerin içerikleri genel olarak benzese de değişkenlik gösterebiliyor. Birçok üründe yulaf, badem gibi içerdikleri ana maddelere ek olarak, şeker, ayçiçek yağı, kıvam arttırıcılar, emülsifyerler gibi gıda katkı maddeleri bulunuyor. Ürünlerin içerikleri hem tat, kıvam gibi duyusal özelliklerinin artırılması hem de raf ömrünün korunması için uyarlanıyor. Bu ürünler tüketilecekse ürün tercih ederken ana bileşeni en yüksek oranda içeren, mümkünse eklenti şeker içermeyen veya en düşük miktarda içerenin seçilmesi uygun olacaktır."

"TIBBEN BİR KISITLAMA YOKSA İNEK SÜTÜ ÖNERİLİYOR"

Süt grubunun, beslenmenin önemli bir bileşeni olduğunu söyleyen Doç. Dr. Bakır, "Günlük kalsiyum ve B2 ihtiyacımızın temel kaynağıdır. Vitamin ve mineralller besinlerden alındığında vücudumuzdaki kullanılabilirliği ve faydaları da artar. Bu nedenle tıbben bir kısıtlama gerekmiyorsa sütün yarım yağlı/az yağlı inek sütü olarak tüketilmesi öneriliyor" ifadelerini kullanıyor.

Ebru Akdağ
Ebru Akdağ

BİTKİ BAZLI SÜTLER ÇEVRE DOSTU MU?

Bitkisel sütlerin çevresel avantajlarına değinen Ebru Akdağ, hayvansal süt üretiminin karbon salınımı, su tüketimi ve arazi kullanımı açısından sürdürülebilir olmadığını söylüyor. Akdağ, "Bitkisel sütlerin üretimi, çevreye daha duyarlı bir süreç sunuyor. Örneğin, yulaf ve soya içeceklerinin karbon ayak izi, hayvansal sütlere göre çok daha düşük" diye ekliyor.

Akdağ, "Özellikle ineklerin süt verecek kadar büyümesi için tüketilen su ve yem, kullanılan arazi, ineklerin tüm bu süreçte çıkardığı toplam metan gazından kaynaklanan karbon salınımı bir araya geldiğinde dünyanın geleceği için sürdürülemez konumdadır. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 2024 Alternatif Protein Raporu’na göre, küresel hayvancılıktan kaynaklanan sera gazı emisyonu miktarı sera gazı emisyonlarının yüzde 14.5’ini temsil eder. Bu oran tüm ulaştırma sektörü kaynaklı emisyon miktarından fazladır. Bunun yanı sıra dünya tarım arazilerinin yaklaşık yüzde 77'si hayvancılık için; sadece hayvan yemi üretimi, toplam tarımsal su kullanımının yüzde 40’ından fazlasını meydana getirir. 2050 yılında nüfusun 10 milyara ulaşacağı ve yüzde 70 daha fazla üretime ihtiyaç duyulacağı düşünüldüğünde sürdürülebilir çözümleri sağlamak şarttır" diyor.

"DİKKATE ALINMASI GEREKEN BİRÇOK FAKTÖR VAR"

Besinlerin çevresel etkileri düşünülürken bitkisel veya hayvansal olarak sınıflandırılmasının ötesinde dikkate alınması gereken birçok faktör olduğunu kaydeden Bakır, şöyle söylüyor: "Mevsiminde ve yerel beslenmek, kullanılacak ambalaj miktarını düşünmek, ürünün nereden ve nasıl temin edildiğini değerlendirmek, artık ve atık miktarını en aza indirmek, ürün tedariğinde ithal ürünler yerine yerli ürünleri tercih etmek bunlardan başlıcalarıdır. Ayrıca diyet örüntümüz bazı vitamin ve mineral takviyelerini almamızı gerektirecekse, bu takviyelerin de doğaya yükünün çokça olduğunu unutmamak gerekir."

"BİTKİSEL İÇECEKLER DESTEKLENMELİ"

Akdağ, sözlerini şöyle sürdürüyor: "Yulaf, soya ve pirinç içeceklerinin karbon ayak izi, süt ürünlerinin karbon ayak izinin yalnızca yüzde 29'u, yüzde 38'i ve yüzde 41'idir. Pirinç, yulaf ve soya içeceklerinin arazi kullanımı, süt ürünlerinin arazi kullanımının yalnızca yüzde 16'sı, yüzde 18'i ve yüzde 23'üdür. Çevreye duyarlı, sürdürülebilir bir yaklaşım için bitkisel içecekler desteklenmelidir; çünkü çevre dostu bu alternatifler, doğal kaynakların korunmasına katkı sağlar ve daha sürdürülebilir bir yaşam tarzını teşvik eder."

"KALİTE, ANA MADDE ORANINA GÖRE BELİRLENİR"

Zaman zaman yurt dışında satılan paketli ürünlerin "İçindekiler" kısmına bakıldığında, Türkiye'de satılan o ürünlere kıyasla içerisinde kullanılan ana maddenin daha fazla olduğu görülüyor. Gıda Mühendisi Ebru Akdağ, bitki bazlı sütlerde dünya standartlarıyla aynı olduğumuzu söylüyor.

Akdağ, "Bitki bazlı süt alternatiflerinde kalitenin ana madde oranına göre belirlendiğini söyleyebiliriz. Ülkemizde satılan bitki bazlı süt alternatiflerinden örneğin bademli üründe yüzde 3’e varan oranlara sahip yerel markalar bulunuyor. Piyasa büyüdükçe, tüketici talebi arttıkça fiyat aralığı ve kalite de çeşitleniyor. Ülkemiz bu konuda dünya standartlarıyla aynı diyebiliriz. Hatta yurtdışında bitki bazlı içecekleri daha ekonomik hale getirmek için maliyetten kısılarak yüzde 1.5 oranında badem içeriğine sahip alternatifler de var. Buradaki asıl sıkıntı ürünün ne olduğunu anlatamamaktan kaynaklanıyor. Türk Gıda Kodeksindeki belirli kısıtlamalar dolayı markalar ve üreticiler gerek paket üzerinde gerek çeşitli pazarlama kanallarından bitki bazlı bu içeceklerin ne olduğunu anlatmakta güçlük çekiyorlar. Ürünün içeriğinde yüzde 100 badem veya soya beklenmesi de bu yüzden.

Bitkisel içeceklerin üretim sürecinin bilinmesi de bazı soru işaretlerini ortadan kaldırabilir. Bitki bazlı süt alternatifleri, yulaf, soya, badem gibi bitkisel hammaddelerin suyla karıştırılıp öğütülmesi, posasının ayrılması, ardından vitaminlerle zenginleştirilmesi ve pastörize edilmesiyle üretilir. Çok yüksek örneğin badem oranı ürünün tat dengesini bozabilir ve fazla kıvamlı hale gelmesine neden olabilir" ifadelerini kullanıyor.

GIDA MÜHENDİSİ AKDAĞ: KEYİFLE TÜKETİYORUM

Akdağ, bir gıda mühendisi olarak gerekli kriterlere uygun bitkisel süt alternatiflerini severek tükettiğini söylüyor ve sözlerini şöyle sürdürüyor: "Badem sütü gibi bitkisel sütler, sağlık ve çevre açısından pek çok avantaj sunuyor. Öte yandan farklı ürün profili ve tada sahip çeşitler olduğu için, örneğin sade tüketim, kahve içinde, yemeklerde vb. gibi alanlara göre seçimler yapabilmemize de olanak sağlıyor. Örneğin, sütlü kahve sevmeyen biriyim ancak bitkisel süt alternatifleriyle hazırlanan kahveleri keyifle tüketiyorum.

"BİTKİSEL SÜTLER ÇEVRE VE HAYVAN DOSTU"

Öte yandan bazı ürünlerde raf ömrünü arttırmak, kıvam veya lezzet yakalamak için aroma verici veya stabilizör gibi katkı maddeleri bulunabiliyor. Bu bileşenler genellikle düşük miktarlarda kullanılsa da, bazı tüketiciler bunlardan kaçınmak isteyebilir. Bitkisel sütlerin tercih sebebi öncelikle normal süte laktozsuz bir alternatif sağlanarak sindirimi kolaylaştırmasıyla birlikte badem, soya, hindistan cevizi, yulaf veya fındık gibi belli bir tadı olan kuruyemiş veya baklagillerden gelen aroma da tercih sebebi oluyor. Bunların yanı sıra, çevre ve hayvan dostu üretim süreçleriyle de sürdürülebilirliğe önem veren ve Vegan beslenme tercih eden kişiler içinde ideal bir seçenek sunuyor" diyor.

BİTKİSEL SÜT EVDE YAPILIR MI?

Her iki uzman da evde bitkisel süt yapımının mümkün olduğunu ancak farklı avantaj ve dezavantajlara sahip olduğunu dile getiriyor.

Akdağ, ev yapımı bitkisel sütlerin mikrobiyal güvenlik açısından risk taşıyabileceğini ve besin zenginleştirmesi yapılmadığı için yeterli olmadığını ifade ederken; Bakır, “Bitki bazlı sütler tercih edilecekse badem, yulaf, Hindistan cevizi gibi besinlerden çok basit bir mutfak aletiyle süt elde edilebilir. Çok bekletmeden, hemen tüketildiğinde evde yapılanlar hem sağlık etkileri hem de çevresel etkileri düşünüldüğünde çok daha iyi bir tercih olabilir" diyor.

Bu içeriği paylaş
İLGİLİ İÇERİKLER
Yalnızlığınız yapay zekanın ne kadar umurunda?
Yale Üniversitesi’nden psikoloji profesörü Lauri Santos, ABD’de insanların yaklaşık yüzde 60’ının ‘kendisini yalnız hissettiğini’ söylüyor. “Bu obezite ya da diyabet oranından daha kötü!” deyip ekliyor: “Yalnızlığın bedenlerimizi ve zihinlerimiz üzerindeki etkisi halk sağlığı açısından büyük bir tehdit oluşturuyor!”
'Yiyecek çanta' trendi yükselişte
Tasarımcılar, yiyecekten ilham alma işini daha eğlenceli ve sürrealist bir boyuta taşıdı. Yiyecek şeklinde çantalar yükselişe geçen bir trende dönüştü. Sıradan yiyecekleri tasvir etmesine rağmen, bu çantalar bin doların üzerinde satış etiketi taşıyor
Erkeklere tövbe ettiren 4B hareketi nedir?
Evlenmek, flört, doğurmak ve seks yok! Güney Kore'nin 4B Hareketi, neden Trump'ın zaferinden sonra ABD'de yükselişte?
Şarkılar emekli olur mu?
Doktorlar işitme kaybıyla ilgili bir şey yapamayacaklarını söylese de bir süre önce haberdar olduğu, hasarlı iç kulak dokusunu onarmanın ve değiştirmenin yollarını arayan yaklaşık 100 bilim insanından oluşan Stanford İşitme Kaybını Tedavi Girişimi'i sayesinde yeniden ümitlenmiş. Bilim insanları dünyada işitme kaybı probleminin arttığını bugün 1.5 milyar insanın bu rahatsızlıktan etkilendiğini söylüyor. Eğer her şey yolunda giderse dört başı mamur bir konser’ verebilme umudunun geri geldiğini belirtiyor Paul Simon: “Altı ay önce karamsardım ama şimdi iyimserim...”
Sizin ‘Melek Sayınız’ kaç?
İnsanları sayılara anlamlar yüklemesi yeni bir şey değil. Ta antik Mısır’a, Yunan’a kadar gidiyor. Mısır’da sayıların kozmik bir düzeni yansıttığına inanılırmış. Mezopotamya’da sayılar tanrılarla ilişkilendirilmiş. Yunan matematikçi Pisagor sayıları sadece matematiksel değil ruhsal anlamlar taşıyan semboller olarak da görürmüş. ‘1’ ve ‘4’ün mistik özellikler içerdiğini tüm tek sayıların erkek, tüm çift sayıların dişi olduğunu düşünüyormuş. Günümüzde ‘numeroloji’ye inanan bir dolu insan var. ‘Melek Sayılar’ kavramı ise hep topu 20 yıllık!
Kahverengi gürültüyle mışıl mışıl uyku
Bebeklerin uyumasını kolaylaştırmak için 'beyaz gürültü' varsa, yetişkinler için de 'kahverengi gürültü' var. Dolayısıyla uyumak için sese ihtiyaç duyanların televizyon eşliğinde uyumak istemesi anlaşılabilir. Ama uyku kalitesi için gürültü türü de önemli...
Bilim insanları dünyanın en sağlıklı sebzesini seçti
Ispanak, pazı, pancar, lahanayı geride bırakarak çok yüksek vitamin ve mineral konsantrasyonuna sahip olduğu kanıtlanan bu sebzeye, uzmanlara göre, gereken değeri vermiyoruz.
Düşünceleri susturmanın 14 yolu
Aşırı düşünmek, belirli düşünceler üzerinde durmak veya sürekli olarak bir durumu veya olası sonucunu tahmin etmek anlamına geliyor. Zihinde bir ileri bir geri giden bu düşüncelerin pek bir yararı yok; aksine zararı çok! Belli düşüncelere takılı kalmaktan yorulduysanız, eyleme geçin, önce geri çekilin, dikkatinizi dağıtacak bir şeyler bulun, büyük resme odaklanın, meditasyon yapın, topraklama tekniğini uygulayın ve başarılarınıza odaklanın...
Yılın kelimesi: Manifest
Cambridge Sözlüğü, geleneksel olarak belirlediği yılın kelimesini duyurdu! 'Yılın kelimesi', şarkıcı Dua Lipa gibi ünlü isimlerin de desteklediği wellness (iyi yaşam) trendinin etkisiyle 'manifest' olarak açıklandı
Spor yaparken bu 7 altın kurala dikkat!
Spor yapmak, sağlıklı bir yaşamın anahtarıdır. Ancak doğru yöntemlerle yapılmazsa yaralanmalarla sonuçlanabilir ve sağlığa zarar verebilir. Sağlıkla spor yapmanın yolu, vücudu dinlemek, doğru teknikleri kullanmak ve gerekli önlemleri almakla başlıyor. Spor yaparken amaç sadece fiziksel yönden sağlık kazanmak değil; aynı zamanda uzun vadede genel sağlığı korumak... Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Köken, sağlığı riske atmadan spor yapmanın püf noktalarını anlattı
İkinci First Lady'lik dönemi stili
Beyaz Saray'da ikinci Melania Trump dönemi başlıyor! Geçmişte onu giydirmeyi reddeden modacılar tutum değişikliğine gidecek mi, göreceğiz. İşte seçim gecesi ipuçlarını aldığımız yeni dönem stiline dair beklentiler...
Bir garip gün: Dünya Erkekler Günü
Bugün, 19 Kasım Dünya Erkekler Günü! Siz de ilk kez mi duyuyorsunuz; yalnız değilsiniz... 1999 yılında Trinidad Tobagolu Jerome Teelucksingh, 'Dünya Erkekler Günü' için tarih ararken babasının doğum gününü onurlandırmak için 19 Kasım'ı tercih etmiş. Günün anlam ve önemini ise 'dürüst ve çalışkan erkekleri' onurlandırmak, erkeklerin fiziki ve mental sorunlarına farkındalık yaratmak diye açıklıyor.
Siz de ‘Dünyanın Uğultusu’nu duyanlardan mısınız?
Glen MacPherson, 2012 yılında Britanya Kolombiyası’nda küçük kıyı kasabası Sechelt'te ilk kez ‘sesi’ duyuyor. Sosyal araştırma ve psikoloji alanında doktora yapan MacPherson, dünyda bu sesi duyanları buluşturmak için ‘Dünya Uğultu Haritası ve Veri tabanı Projesi'ni kurmuş ve burada insanları deneyimlerini bildirmeye davet ediyor.
Evde taş gibi sert yoğurt yapmanın incelikleri
Marketten aldığınız yoğurda güvenmiyor, yıllardır çiğ sütle evde kendi yoğurdunuzu kendiniz mi yapıyorsunuz? Benim 16 yıldır yaptığım gibi... Cevabınız evet ise bu haber tam size göre.
Botoksa 20'li yaşlarda başlamak kırışıklıkları durdurur mu?
Genç yaşta botoksa başlamak kırışıklıkların oluşumunu yavaşlatsa da, uzmanlar botoks işlemine erken yaşlarda başlamamak gerektiğine dikkat çekiyor. Özellikle 20'li yaşlarda botoks yerine güneş kremi kullanmanın öncelikli olduğunun altı çiziliyor
Emojiler dili nasıl değiştirdi?
Gülen yüzler, kalpler, başparmaklar, kavuşturulmuş eller, "Teşekkürler" anlamına geldiğini sandığımız ancak iki elin "Çak" yaptığı işaretler... Bunlar internet kullanıcılarının iletişim kurabileceği binlerce emojiden sadece birkaçı. Ekrana bakma sürelerinin 14-15 saatlere çıktığı günümüz yaşam tarzında dilimizin temel taşlarından biri artık emojiler. Hatta öyle ki, varlığı ayrı bir anlam, yokluğu ayrı. 
Ara tatilde nereleri gezelim?
Çocukların ara tatili en iyi şekilde değerlendirebilecekleri seçenekleri sıralıyoruz. Hangi semtte hangi etkinlik var, hangi müzeler gezilebilir, her ilgi alanına uygun aktivite rehberi..
Boşanan influencer çiftlerin takipçileri kimde kalacak?
Çiftlerin sosyal medyada günlük hayatlarını sergiledikleri bazı profillerin milyonlarca takipçisi var. Bizim eğlence için takip ettiğimiz bu hesaplar onlar için milyonlarca lira kazandıkları birer 'şirket'! Peki bu çiftler ayrılık kararı aldıklarında bu ortak hesaplar nasıl bölünüyor? Takipçilerin kimde kalacağına nasıl karar veriliyor? Son yıllarda birçok çift, evlilik sözleşmesine sosyal medya hesaplarının nasıl paylaşılacağına dair maddeler eklemeye başladı bile...
'Sıkıcı' bulunuyordu! Nasıl moda oldu?
Uzun zamandır ‘sıkıcı’ ve ‘klasik’ bir imajla anılan çizgili gömlekleri etrafta sık sık görür olduk. Peki çizgili gömleklerin moda sahnesinde bu kadar popüler olmalarının nedeni nedir?
Depresyon mu tükenmişlik mi?
Günlük hayatın stresi altında ezilenlerin sıkça yaşadığı iki ruhsal durum: Depresyon ve tükenmişlik. Benzer belirtileriyle ayırt edilmesi güç bu iki durumda dikkat edilecek şey şu; biri durumla sınırlıyken; diğeri tüm hayata yayılıyor
Sahnelerde alkış enflasyonu var!
“En son ne zaman bir oyunun yuhalandığını gördün” diye sordu arkadaşım. 40 yıldır tiyatroya gittiğimi ama daha bir tane bile seyircinin yuhaladığı oyuna denk gelmediğimi söyledim. “Demek tüm oyunlar harika, hiç kötü bir oyun sahnelenmiyor tiyatrolarımızda, ne güzel” deyip kahkaha attı!
Uykusuzluğa karşı 4-7-8 tekniği
Uykusuzluk sorunu yaşayan yüzde 50'nin arasında yer alan kişi siz olabilir misiniz? Uyku uzmanların 4-7-8 nefes tekniğini öneriyor
Modayı takip etmemek trend oldu
Modayı takip etmemek trend oldu ve hızla yayılıyor. Zenginler artık bir sezondan daha uzun süre giyebilecekleri kaliteli giysilere yatırım yapıyor ve gene zengin görünmeyi başarıyor. Bu neden ve nasıl olabiliyor? Sessiz lüks kavramı tam olarak ne demek? Bu kavramı hayatınıza sokmak için ne yapabilirsiniz? Sessiz lüks denince akla gelen markalar hangileri?
Erkeklere pantolon rehberi
Jean, chino, kumaş pantolon… Erkekler için pantolon seçmek hiç bu kadar kafa karıştırıcı olmamıştı. İşte doğru pantolon seçimi için ipuçları...
Aşktan değil pislikten!
Öpüşmenin kökeni, sandığımız kadar romantik ya da sevgi kaynaklı çıkmadı! Yeni bir araştırmaya göre öpüşme, atalarımızdan devredilmiş, körelmiş bir primat bakım biçimini temsil ediyor
Dünyanın en büyük kitapçısı: TikTok
3 yıl önce TikTok’taki #bookTok etiketini ilk duyduğumda kendimce böyle sarkastik şeyler yazmışım Nobelli yazarımız için. Bugün geldiğimiz noktada Orhan Pamuk’un o zaman TikTok videosu çekmemesinin hata olduğunu düşünüyorum. Çünkü ‘bir haber okudum TikTok’a bakış açım değişti!’
Biliyor muydunuz? Sıcak su torbasının da son kullanma tarihi var
Havalar soğuduğunda en yakın arkadaşımız olan sıcak su torbalarının da bir son kullanma tarihi var. Kucağındaki sıcak su torbasının patlamasıyla vücudunda yanıklar oluşan bir kadın, bu ürünlerin de bir son kullanma tarihi olduğunu acı bir şekilde öğrendiğini söylüyor ve uyarıyor: Hepsini kaynar suyla doldurmayın, yarısını soğuk suyla doldurun, basınç nedeniyle sonuna kadar doldurmayın ve üzerlerindeki tarihleri kontrol edin
Kadınlar ve erkekler ağrıyı farklı mı hissediyor?
Yeni bir araştırmaya göre, cinsiyetiniz ağrı kesici ilaçlara ne kadar iyi yanıt verdiğinizi belirleyebilir
Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
Türkiye'de her 4 kadından birinde migren var. Yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen migrene karşı "migren dostu ofisler"in önemine ve yaygınlaştırılması gerektiğine dikkat çeken Küresel Migren ve Ağrı Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Derya Uludüz, "2019 verilerine göre, ekonomi üzerindeki migren yükü 21.8 milyar TL. Migren dostu işyerleri sadece işyerindeki verimliliği artırmakla kalmayacak, o kişinin ev içindeki, sosyal ortamdaki yaşam kalitesini artıracak. Ağrıya bağlı ağrı kesici kullanımını ve acile başvurusunu azaltacak" dedi. Habertürk'ten Demet Demirkır'ın haberi
En kaliteli zeytinyağı hangisi?
Kuzey Ege'de zeytin hasadı zamanı geldi çattı. Bu aydan başlayarak şubat ayına kadar hasat devam edecek. Peki zeytinyağı alırken neye dikkat etmek gerekir? Hangi yağdan almalıyız? Kaliteli bir zeytinyağını nasıl anlayacağız? Kalite neye göre değişiyor?
Mavi kuşak ülkeleri: Neden uzun yaşıyorlar?
"Mavi Kuşak", dünyanın en yaşlı ve en iyi hayat standartlarına sahip olan insanlarından bazılarına ev sahipliği yapan coğrafi bölgelere verilen bilimsel olmayan bir terim. Bu kıstaslara uyan ise beş bölge var: Okinawa, Nicoya, Loma Linda, Icairia ve Sardinia. Son üye ise, katı kuralların getirilmesiyle yaşam süresi 65'ten 85'e yükselen Singapur. Buralarda yaşayan insanlar, genelde bitkisel bazlı besleniyor. Gün içinde egzersizler yapıyor. Yeteri kadar uyuyor. Aktif bir sosyal yaşantısı ve hayatta bir amacı var.
Retro kumaşın modaya muhteşem dönüşü
Havaların soğumaya başlaması ve gardıropların yenilenmesiyle birlikte süet kumaş, görkemli bir dönüş yapıyor. Özellikle de ceketlerde... Uluslararası bir satış sitesinde 'süet ceket' aramalarının temmuz ayından bu yana yüzde 260'tan fazla artması dikkat çekici
Bu bahçede her yer turuncu
2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler
Turist vergisi kavramı yeni bir kavram değil. Şehir vergisi Yunanistan, İspanya ve Almanya gibi Avrupa'daki birçok ülkede uzun zamandır işleyen bir kural ve otel vergisi ABD eyaletleri de dahil olmak üzere birçok destinasyonda artık bir standart haline gelmiş durumda.
Nerede o eski tişörtler!
Kentucky Üniversitesi tekstil araştırmacıları tişörtlerin kalitesiyle ilgili yaptıkları bir araştırmada, kumaşlar gibi, onların da yıllar içinde daha ince hale geldiğini tespit etmiş. Dayanıklıklarıyla bilinen kotlarda de pek iyi durumda değilmiş mesela. Uzmanlar, son beş yılda üretilen kotların, 80'lerdeki benzerleriyle karşılaştırdıklarında kalitelerinde büyük bir düşüş olduğunu belirtiyorlar.
Uçur bizi Dubai çikolatası
Dört bir yanımızı Dubai çikolatası çılgınlığı sardı. Adeta kıyamet kopuyor. Biraz araştırınca bu kıyametin sadece bizim ülkemizde değil tüm dünyada koptuğunu, öyle ki dünyanın dört bir yanından insanların sırf bu çikolatayı yemek için Dubai'ye uçtuğunu öğrendim
Müslin bezden poşet çay yapmak
Marketlerden satın aldığımız çay poşetlerinin bazı sakıncaları olduğunu duymuşsunuzdur. Zararları hakkında yeterli bilgiye sahip misiniz?
Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı
Dünya genelinde yemek kültürlerini araştıran Taste Atlas, dünyanın en iyi kuruyemişlerini açıkladı. Antep Fıstığı, 4.6 puan ortalamasıyla dünyanın en iyi 10 kuruyemişi listesinde 2. sırada yer aldı. İlk sırayı ise 4.8 puan ortalamasıyla Yunanistan'da yetişen Aegınas Fıstığı aldı.
Sokaklarda terlik modasına 'ayak' uydurulur mu?
Otellerde 'ücretsiz' olarak verilen, evlerde ayakları sıcacık tuttuğu için giyilen ev terlikleri sokaklara taşındı! Üstelik kirlenmek, bu akıma 'ayak' uyduranların pek umurunda değil gibi...
Yürüdüğünüz yollarda hangi bitkiler var biliyor musunuz?
Durduk yere bir hastalığım olduğunu öğrendim! Böyle bir hastalığın varlığından bile haberdar değilken, sokaklarda bu dertten mustarip olduğumdan habersiz dolaştığımı fark ettim… Fizyolojik olarak bana hiçbir etkisi olmasa bile ben fark etmeden ruhumu nasıl da körelttiğini, gündelik hayatımdaki neşemi elimden aldığını anladığım da ise olduğum yere çöktüm! 
Sonbaharın trend görünümleri!
Sonbahar daha biz anlamadan geldi geliyor. Ve markaların koleksiyonlarını sergilemeye başladığı bu dönemde sonbahar/kış trendlerine göz atmanın tam sırası!
Paris'in 'süper gücü' Hiperaktivite
“Bizim çocuk çok hareketli, kesin hiperaktif” diyen gururlu ebeveynlerin kendi teşhisleri bir yana, uzman tarafından Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) tanısı alan çocukların ebeveynlerinin ilk olarak büyük hayal kırıklığı yaşadığı bir gerçek. Ama teşhis almış bir ‘hiperaktif’ olan Paris Hilton’un da dediği gibi aslında bu durum bir ‘süper güç’ olabilir. İyi bir yönlendirme yapılabilirse…
Balkabağı ile neler yapabilirsiniz?
Ekim ve kasım ayları arasında balkabağının meyveleri tam olarak olgunlaşır ve en lezzetli hale ulaşır. Çarşıda pazarda gördüğünüz balkabakları ile yapılabilen aşağıdaki basit tariflerin tatlı olanları şekersiz. Krep, kek, kurabiye, ha bir de çorbamız var.
Sonbaharda ekebileceğiniz 6 ot
Mevsimler değişiyor. Sonbahar sadece bahçeyi temizlemek için değil, aynı zamanda yeni mahsuller için de ekim ayıdır.
14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
Naan ekmeğin Hindistan'dan, baget ekmeğin Fransa'dan, focaccianın İtalya'dan çıktığını hepimiz biliyoruz. Peki yemek kültürümüzün tam ortasına yerleşmiş baş tacı ekmeğin dünyada başka pek de bilinmeyen hangi çeşitleri var ve hikayeleri ne?
Sohbete 'kilo mu aldın sen' diye başlamamak için nedenler!
Birine 'kilo mu aldın?' demenin hoş olmadığını herkes bilir. Peki, ya 'kilo mu verdin' cümlesinin yarattığı etki de bir önceki kadar rahatsız edici mi? Eğer bile isteye yapılan bir diyet değil de tamamen sağlık sorunları nedeniyle bir kilo verme söz konusuysa, kaş yaparken göz çıkarmış olabilirsiniz. Bu nedenle uzmanlar uyarıyor: Asla başka birinin vücudu hakkında yorum yapmayın
Ekim'e özel 10 plaj önerisi
Ekim ayında deniz tatili yapma planınız varsa mutlaka bu 10 adresi inceleyin. Listede Fethiye de var.
Kapsül otel yeniden trend
İlk 1979'da ortaya çıkan kapsül otel kavramı yeni nesil gezginler arasında yeniden popüler oldu. Sorumuz şu: Bir kapsülde uyur muydunuz?
Sokak hayvanları derneğinde 20 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası!
Ankara'da, 'Yaşama Tutunan Patiler Derneği' adı altında sokak hayvanları için toplanan yardımları amacı dışında kullanıp, 20 milyon TL haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla başlatılan soruşturmada; aralarında dernek başkanı Buket Özgünlü'nün de bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı
Suriye'de muhalifler Halep kent merkezine girdi
Suriye'de Esad rejimi güçleriyle çatışan rejim karşıtı silahlı gruplar, Halep kent merkezine girdi
Sis ve pusa dikkat! 2 bölgede sağanak!
Meteoroloji'den alınan bilgilere göre bugün yurt genelinde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Kıyı Ege ve Edirne ile Çanakkale'de ise sağanak tahmin ediliyor. Sıcaklıkların; iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...
Zelenskiy'den ateşkes için NATO üyeliği şartı
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kiev'in kontrolü altındaki Ukrayna topraklarının NATO şemsiyesi altına alınması halinde Rusya ile savaşın "sıcak aşamasını" sona erdirmek amacıyla ateşkes anlaşmasına varılabileceğini belirtti
İç güvenlik düzenlemeleri Resmi Gazete'de
İç güvenlik alanında düzenlemeler içeren Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı
"Yağcılarda inecek var" nereden geliyor?
Halk arasında sıkça duyulan ve tebessümle hatırlanan bir ifade olan “Yağcılarda inecek var”, kökeniyle de dikkat çekiyor. Balıkesir’den Zonguldak’a uzanan bu deyim, hem yerel tarih hem de toplumsal dayanışma açısından önemli bir hikaye barındırıyor. Yağcılar Mahallesi’nin geçmişine ışık tutarken, deyimin anlam dünyasında bir yolculuğa çıkıyoruz. İşte detaylar...
Hizbullah'tan ilk ateşkes açıklaması: Zafer kazandık
Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail ile varılan ateşkes sonrası yaptığı ilk açıklamada "2006'daki zaferin üstünde bir zafer elde ettiklerini" söyledi
Zap Suyu'na uçtular!
Hakkari-Çukurca karayolunda, sürücünün kontrolünden çıkan kamyonetin yaklaşık 15 metre yükseklikteki köprüden Zap Suyu'na uçması sonucu 4 kişi yaralandı
Bakan Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan açıklamalar... 16 yaş altı grubuna ait sosyal medya hesabı açamamalarına dair gündemlerinin olduğunu belirten Bakan Ural, Roblox ve Discord'un yeniden açılabilmesinin bazı şartlara bağlı olduğunu söyledi. 5G teknolojisine geçişte ilk sinyali 2026'da almayı hedeflediklerini anlatan Ural, özel araçlara kış lastiği zorunluluğu getirileceğini söyledi
Hasan Arat'ın 363 günü!
Beşiktaş Kulübü'nde 3 Aralık 2023 tarihinde yapılan genel kurulda Serdar Adalı'yı devirerek başkanlık koltuğuna oturan Hasan Arat, 363 gün görevde kaldı. Siyah-beyazlılar, Arat döneminde Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı müzesine götürse de beklenen istikrar bir türlü sağlanamadı. Yapılan transferlerin maliyeti tepki çekerken, ligde de istenilen sonuçlar alınamadı. Hasan Arat döneminde siyah-beyazlılarda 4 teknik direktör görev yaptı.
Bayraktar: Rusya'dan gaz akışını etkileyecek karara karşıyız
Bakan Bayraktar "Rusya'dan gaz akışını etkileyecek her türlü karara karşıyız. Bu yaptırımlar, bu noktaya gelecekse Türkiye'nin ekonomisine, zarar vereceğini söylüyoruz." dedi
'Parada Sahtecilik” açıklaması'
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya platformu X hesabı üzerinden “Parada Sahtecilik” suçuna yönelik 32’si planlı olmak üzere toplam 340 operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu
Dışişleri'nden Suriye açıklaması
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli: Sınırımızın sıfır noktasında bulunan İdlip ve mücavir bölgede sükunetin muhafazası ülkemiz açısından öncelikli bir meseledir
"En zor günler geride kaldı"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜYAP Fuar Merkezi'nde Dünya Müslüman İş Alemi MÜSİAD Fuarı ve Uluslararası İş Forumu Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En zor günlerin artık geride kaldığını sizlerle paylaşmak isterim. Türk ekonomisi fırtınalı sulardan atık serin sulara doğru yol almaktadır. Dünyada ve bölgemizde fevkalade hadise olmazsa Allah'ın izniyle bundan sonra rüzgara karşı değil rüzgarı arkamıza alarak yürüyeceğiz. Bölgemizdeki çatışmalar, krizler, sorunlar çözüme kavuştukça Türkiye ekonomisindeki iyileşme daha da hızlanacaktır" dedi
Sahte dolarları ATM'ye yatırıp TL çektiler!
Sahte dolar skandalıyla ilgili dikkat çeken bir operasyona imza atıldı. Adana'da bankaların ATM'sine sahte 45 bin 800 dolar yatıran ve bu parayı Türk lirasına çevirdikten sonra tekrar çektikleri ileri sürülen 15 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı
Beşiktaş'ta son günlerde neler yaşandı?
Süper Lig'de son 4 maçında sadece 1 puan toplayabilen Beşiktaş'ta, sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv'e 3-1 mağlup olmasıyla birlikte, Futbol A.Ş.'ye istifasını veren Hasan Arat; son olarak kulüp başkanlığından da istifa ettiğini açıkladı. İşte Beşiktaş'ta yaşananlar...
Ülke puanı sıralamasında son durum!
UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir; bu haftaki maçlarını tamamladı. Temsilcilerimiz 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken ülke puanına büyük katkıda bulundu ve Çekya'yla aramızdaki puan farkı da güncellendi. İşte ülke puanında güncel sıralama...
Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
Futbol dünyasının iki dev kulübü Barcelona ve Real Madrid’in efsane oyuncuları, Katar'da sahaya çıktı. Barcelona, her iki takımın efsane oyuncuları arasında oynanan özel maçta Real Madrid'i penaltılar sonunda 4-2 mağlup etti
İşte haftanın kültür sanat ajandası
Bu hafta yine birbirinden farklı tarzda filmler sinemada vizyona giriyor. Çocuklar ve animasyon sevenler için Moana 2, "Yeni bir sinema deneyimine hazır olun" sloganıyla Burada haftanın dikkat çeken filmleri arasında yer alıyor. Yerli filmlerde ise eşi ölen yaşlı bir kadının yeniden hayatı keşfettiği Mukadderat filmi ve ilki 2007’de çekilen ve başrollerinden Nejat İşler, Erdal Beşikçioğlu gibi isimlerin yer aldığı Barda filminin yeni bir yorumu vizyona giriyor. Okan Bayülgen ve Hayko Cepkin’in rol aldığı Drakula oyunu 7-8 Aralık’ta Maximum Uniq, 16 Aralık’ta Bursa, 21 Aralık’ta Ankara'da izleyicilerle buluşacak. Linçler ve Dudaklar tiyatro oyunu da 4 Aralık’ta DasDas’da sahnelenecek. Taksim Sanat’ta ‘Cazın Hafızası’ sergisi 20 Aralık’a kadar devam edeken, Arter’de Farz Et Ki Sen Yoksun sergisi 29 Aralık’ta sona erecek. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası 'Müziğin Başkentlerinden" konseri 5 Aralık'ta, Akın Sevgör’ün “Reveries” projesi ile 4 Aralık’ta Zorlu PSM’de olacak. Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, HT Mikrofon'da Helin Genç'e değerlendirdi.
“Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihânda sulh’ şiârının hikmetini ve kıymetini bir kez daha anlıyoruz”
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, bayilere seslendiği açılış konuşmasında, “Merhûm Vehbi Koç’un ‘Ülkem varsa ben de varım; demokrasi varsa hepimiz varız’ sözleriyle istikâmetimizi tayîn ettiği bu yolda, geçmişte olduğu gibi ikinci asrımızda da siz kıymetli bâyi ve servis teşkilâtımızla kol kola yürüyeceğiz” dedi. Konuşmasında küresel ve ulusal ölçekteki politik ve ekonomik gelişmeleri değerlendiren Ömer M. Koç, “Etrâfımız ateş çemberine dönmüşken, Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihânda sulh’ şiârının hikmetini ve kıymetini bir kez daha anlıyoruz” ifadelerini kullandı