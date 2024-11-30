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        Haberler Dünya Zelenskiy'den ateşkes için NATO üyeliği şartı | Dış Haberler

        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den ateşkes için NATO üyeliği şartı

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kiev'in kontrolü altındaki Ukrayna topraklarının NATO şemsiyesi altına alınması halinde Rusya ile savaşın "sıcak aşamasını" sona erdirmek amacıyla ateşkes anlaşmasına varılabileceğini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 01:37 Güncelleme: 30.11.2024 - 01:49
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        Zelenskiy'den ateşkes için NATO üyeliği şartı
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        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Sky News'e verdiği röportajda, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Savaşın sıcak safhasını sona erdirmek için NATO üyeliğinin, ülkesinin işgal edilmemiş bölgelerine teklif edilmesi gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

        "Savaşın sıcak aşamasını durdurmak istiyorsak, kontrolümüz altındaki Ukrayna topraklarını NATO şemsiyesi altına almamız gerekiyor. Bunu hızlı bir şekilde yapmamız gerekiyor ve sonra Ukrayna'nın (işgal altındaki) topraklarında, Ukrayna onları diplomatik şekilde geri alabilir."

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha fazla Ukrayna toprağını almak üzere geri gelmeyeceğini garanti altına almak için ateşkese ihtiyaç olduğunu söyleyen Zelenskiy, NATO'nun üyeliğe Ukrayna'nın Kiev'in kontrolü altında kalan kısmını derhal dahil etmesi gerektiğini kaydetti.

        AA'nın haberine göre; Zelenskiy, Ukrayna'nın buna çok ihtiyacı olduğunu aksi takdirde Putin'in geri geleceğini belirtti.

        ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump hakkındaki görüşleri sorulan Zelenskiy, en büyük destekçiye sahip olmak için yeni başkanla birlikte çalışmaları gerektiğini vurguladı.

        Ukrayna Devlet Başkanı​​​​​​​ Zelenskiy, "Onunla doğrudan çalışmak istiyorum çünkü etrafındaki insanlardan farklı sesler geliyor. İşte bu yüzden etrafımızdaki hiç kimsenin iletişimimizi bozmasına izin vermememiz gerekiyor." dedi.

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        #Son dakika haberler
        #Ukrayna
        #Volodimir Zelenskiy
        #Nato
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