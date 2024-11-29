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        Haberler Ekonomi Enerji Bayraktar: Rusya'dan gaz akışını etkileyecek karara karşıyız - Enerji Haberleri

        Bayraktar: Rusya'dan gaz akışını etkileyecek karara karşıyız

        Bakan Bayraktar "Rusya'dan gaz akışını etkileyecek her türlü karara karşıyız. Bu yaptırımlar, bu noktaya gelecekse Türkiye'nin ekonomisine, zarar vereceğini söylüyoruz." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 20:00 Güncelleme: 29.11.2024 - 20:56
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        Bayraktar: Rusya'dan gaz akışını etkileyecek karara karşıyız
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        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD'nin Gazprombank'ı yaptırım listesine almasına ilişkin, "Rusya'dan gaz akışını etkileyecek her türlü karara karşıyız. Eğer bu yaptırımlar, bu noktaya gelecekse biz Türkiye'nin ekonomisine, hane halkına, 85 milyona zarar vereceğini söylüyoruz." dedi.

        Bayraktar, biz dizi temasta bulunmak için geldiği Londra'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Bu sabah İngiltere Enerji Güvenliği ve Net Sıfır Bakanı Ed Miliband ile oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Bayraktar, iki ülke arasında bir mutabakat zaptı imzalandığını anımsattı.

        Bayraktar, Türkiye ve İngiltere'nin enerji alanında birçok ortak özellikleri olduğunu dile getirerek, temasları kapsamında küresel enerji sektörü yatırımcıları ve finans kuruluşlarının temsilcilerinin de yer aldığını anlattı.

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        "ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE BÜYÜK BİR FİNANSMANI ÜLKEMİZE GETİRECEĞİMİZE İNANIYORUM"

        Türkiye'nin iklim ve dönüşüm hedefleri olduğunu, Avrupa'ya ihracatı artırmak için sanayinin hazır olması gerektiğini belirterek, Türkiye'nin rüzgar ve güneş enerjisinde kapasitesini 30 gigavat seviyesinden 120 gigavata çıkarmayı planladığını hatırlattı.

        Bayraktar, yatırımcılar ve finans kuruluşlarından Türkiye'nin bu planlarına büyük ilgi gösterdiğine işaret ederek, "Önümüzdeki dönemde büyük bir finansmanı ülkemize getireceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Yenilenebilir enerjide Türkiye'de gelecek 10-11 yılda yaklaşık 108 milyar dolar yatırım ihtiyacı oluşacağına dikkati çeken Bayraktar, bu anlamda Birleşik Krallık İhracat Finansmanı Dairesinin (UK Export Finance/UKEF) Türkiye'ye 2 milyar sterlinlik bir finansman sağlamayı planladığını ve bunun için kendilerine üç temel alandaki projeleri önerdiklerini bildirdi.

        Bayraktar, sanayinin kurmak istediği 24 bin megavatlık yenilenebilir enerji kapasitesi, deniz üstü rüzgar enerjisi ve Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) projelerinin bu kapsamda önemli olduğunu dile getirdi.

        Türkiye ve İngiltere arasında bir diğer önemli konunun küçük modüler nükleer reaktörler olduğunu anlatan Bayraktar, "20 bin megavatlık nükleer enerji programı üzerinde çalışıyoruz. Bunun 5 bin megavatının küçük modüler nükleer reaktör kapasitesi olmasını hedefliyoruz." bilgisini paylaştı.

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        Bayraktar, Türkiye'nin küçük modüler nükleer reaktörlere ilişkin hukuki bir çerçeveyi gelecek yıl oluşturmayı hedeflediği bilgisini de paylaştı.

        GAZPROMBANK'IN YAPTIRIM LİSTESİNE ALINMASI

        Doğal gaz sektöründeki gelişmelere de değinen Bayraktar, ABD'nin Gazprombank'ı yaptırım listesine almasına ilişkin, "Rusya'dan gaz akışını etkileyecek her türlü karara karşıyız. Eğer bu yaptırımlar, bu noktaya gelecekse biz Türkiye'nin ekonomisine, hane halkına, 85 milyona zarar vereceğini söylüyoruz. Tabii bu finansal sektöre getirilen bir yaptırım olduğu için ağırlıklı Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve Dışişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda takip ediliyor, onlar ilgili muhataplarıyla görüşüyorlar." diye konuştu.

        Bayraktar, Türkiye için Rusya'nın doğal gazda önemli bir tedarikçi olduğuna işaret ederek, "Avrupa'nın dördüncü büyük gaz pazarıyız. Gaz ticaretinin herhangi bir aksamaya mahal vermeden devam etmesi gerekiyor. Gaza ihtiyacımız var ve bunun önemli miktarını Rusya'dan alıyoruz. Bunu yakın ve orta vadede ikame etme şansı yok. Dolayısıyla bu gazı Türkiye'ye alabilmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

        Rus doğal gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya akışını sağlayan transit anlaşmanın 2024 sonunda sona ereceğine ilişkin ise Bayraktar, "31 Aralık 2024'te bu anlaşma bitiyor gibi görünüyor ancak o güne geldiğimizde bir şekilde bu anlaşma uzatabilir. Uzaması Avrupa için de iyi olur ama o gazın parasını Gazprombank'a nasıl ödeyecekler? Bir soru işareti. Anlaşmanın uzaması fiyatlar ve piyasa açısından iyi olacaktır. Bu noktada Türkiye üzerine düşeni yapmaya hazır ama ben uzayabileceğini düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

        Bayraktar, Türkiye'nin doğal gazdaki çeşitli altyapı projeleriyle bölgeye arz güvenliği açısından katkı sağladığını sözlerine ekledi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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