Suriye'de tansiyon dört yıl sonra yeniden yükseldi: Halep'te neler oluyor?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep'in dış mahallelerinde muhalif güçlerle Beşar Esad kontrolündeki güçler arasında çatışmalar yaşanırken Halep'in banliyölerinde ve merkezinde yaşayanlar, başkent Şam'a kaçıyor.

Çatışmalar, ilk olarak 27 Kasım'da sabah erken saatlerde Halep ilinin batı kırsalında başladı ve gün boyunca sürdü.

27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen muhalif güçlerin oluşturduğu Heyet El Tahrir Şam grubu, toplam 56 köy ve noktanın kontrolünü ele geçirdi.

Gruplar bugün de Halep ve İdlib illerinde toplam 14 köy ve noktayı daha kontrolü altına aldı. Böylece 3 gündür devam eden çatışmalarda silahlı gruplar, Halep ve İdlib'de toplam 70 yerleşim yeri ve noktayı ele geçirdi.

Kremlin, Suriye hükümetinin Halep bölgesinde yıllardır ilk kez toprak ele geçiren muhaliflerin saldırısının ardından bölgede anayasal düzeni mümkün olan en kısa sürede yeniden tesis etmesini istediğini söyledi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Moskova'nın bu saldırıyı Suriye'nin egemenliğinin ihlali olarak gördüğünü ve yetkililerin kontrolü yeniden ele almak için hızlı hareket etmesini istediklerini belirtti.

Silahlı gruplar, Halep'in dış mahallelerinden birinde bulunan ve Esad güçlerine ait askeri amaçlar için de kullanılan Bilimsel Araştırma Merkezi'ni ele geçirdi. Merkezde varil bombaları ve topçu bataryaları gibi önemli askeri malzemelerin üretildiği ifade ediliyor.

Silahlı gruplar, Halep'e bağlı en büyük yerleşim birimlerinden Anadan beldesini de aldı.

Muhalif gruplar bu sabah itibarıyla İdlib ve Halep cephe hatlarında yaklaşık 550 kilometrekarelik bir alanın kontrolünü ele geçirdi.