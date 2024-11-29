Kağıt topluyorlardı... Baba ile oğlu ayıran kaza!
Sakarya'da, kamyonet ile çarpışan triportörün sürücüsü 78 yaşındaki Feyzi Cahanker hayatını kaybetti, 39 yaşındaki oğlu Engin Cahanker ağır yaralandı. Kazanın ardından koşarak kaçan kamyonet sürücüsü aranıyor
Sakarya'da kaza, öğle saatlerinde Sapanca ilçesi Yanık Mahallesi İzmit Caddesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonet ile Feyzi Cahanker (78) yönetimindeki triportör çarpıştı.
BABA OLAY YERİNDE CAN VERDİ
DHA'daki habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Feyzi Cahanker'in hayatını kaybettiği belirlendi.
OĞLU HASTANEYE KALDIRILDI
Ağır yaralanan oğlu Engin Cahanker ise ambulansla Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
KAĞIT TOPLAYIP SATIYORLARDI
Feyzi Cahanker’in cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sapanca Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Baba ve oğlunun kağıt toplayıcılık yaparak geçimlerini sağladıkları öğrenildi.
KAÇAN SÜRÜCÜ ARANIYOR
Polis, kaza sonrası koşarak kaçan kamyonet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.