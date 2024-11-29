Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.627,99 %-0,13
        DOLAR 34,6903 %0,12
        EURO 36,6362 %-0,02
        GRAM ALTIN 2.969,08 %1,17
        FAİZ 40,78 %-0,46
        GÜMÜŞ GRAM 34,34 %2,05
        BITCOIN 97.026,00 %1,99
        GBP/TRY 44,0238 %-0,06
        EUR/USD 1,0550 %-0,02
        BRENT 73,10 %-0,25
        ÇEYREK ALTIN 4.854,44 %1,17
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Motokuryelere yeni şartlar yolda - İş-Yaşam Haberleri

        Motokuryelere yeni şartlar yolda

        Motokuryelere ilişkin yeni düzenlemeler yolda. Yapılacak düzenlemeyle kurye olacak kişilere bir takım zorunluluklar getirilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2024 - 12:35 Güncelleme: 29.11.2024 - 12:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Motokuryelere yeni şartlar yolda
        ABONE OL
        ABONE OL

        Motokuryelere ilişkin yeni düzenlemelerin hayata geçmesi bekleniyor. Yapılacak düzenlemeler ile, kurye olacak kişilere bir takım zorunluluklar getirilmesi öngörülüyor.

        Habertürk'ün edindiği bilgiye göre, yapılacak düzenleme ile, kurye olmak için yetki belgesi zorunlu olacak. Ayrıca, tüm taşıtlar için muayene de zorunlu hale gelecek.

        Öte yandan, kuryeler için bundan sonra herhangi bir taşıma süresi taahhüdü olmaması da yine düzenleme kapsamında sağlanacak. Bunun yerine, kuryelere makul sürede teslimat zorunluluğu da getirilecek.

        Kuryelerin, koruyucu ekipman kullanmaları da zorunlu olacak ve reflektifli yelek üzerine 'kurye' yazısı yazılacak.

        Toplum güvenliği açısından ise, belirli suçlardan hükümlü olanların kurye olmaları da düzenleme kapsamında önlenecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin soruşturmasında döner kamera kayıtları ortaya çıktı ama...
        Narin soruşturmasında döner kamera kayıtları ortaya çıktı ama...
        Sahte dolarları ATM'ye yatırıp TL çektiler!
        Sahte dolarları ATM'ye yatırıp TL çektiler!
        Firari hükümlü polise yalvardı: Maç bitsin öyle alın!
        Firari hükümlü polise yalvardı: Maç bitsin öyle alın!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        “Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihânda sulh’ şiârının hikmetini ve kıymetini bir kez daha anlıyoruz”
        “Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihânda sulh’ şiârının hikmetini ve kıymetini bir kez daha anlıyoruz”
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        Ödül töreniyle sona erdi
        Ödül töreniyle sona erdi
        Kokoreççide kadına şiddet! Saldırganı çalışanlar tekme tokat dövdü
        Kokoreççide kadına şiddet! Saldırganı çalışanlar tekme tokat dövdü
        "Orkestra şefi gibiydi!"
        "Orkestra şefi gibiydi!"
        Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        "Ustalarıyla kazandı"
        "Ustalarıyla kazandı"
        Boşanma Türk hukukuna göre olamaz
        Boşanma Türk hukukuna göre olamaz
        "Veda etme zamanı geldi"
        "Veda etme zamanı geldi"
        "HIV olgusu 2012 yılından bu yana 4 kat arttı"
        "HIV olgusu 2012 yılından bu yana 4 kat arttı"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sosyal medyada 13 yaş altı yasağı çalışması
        Sosyal medyada 13 yaş altı yasağı çalışması
        Darp anı kameraya almıştı! O tokadın cezası belli oldu!
        Darp anı kameraya almıştı! O tokadın cezası belli oldu!
        "24 saate evlenebilirim"
        "24 saate evlenebilirim"
        Şaşıracaksınız! Pek çok kadın hastalığının altında o sorun var
        Şaşıracaksınız! Pek çok kadın hastalığının altında o sorun var
        Notre-Dame 5 yıl aradan sonra açılıyor
        Notre-Dame 5 yıl aradan sonra açılıyor
        Habertürk Anasayfa