Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın boşanması, Türk hukukuna göre olamaz
Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın boşanmalarının Türk hukuku hükümlerine göre gerçekleşmesi söz konusu değil
Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın arasındaki çekişme, öyle bir hale geldi ki yaşananları; sağır sultan da duydu, Tibet'in yüksek yaylalarındaki çoban da...
Mauro Icardi, İtalya'nın ünlü futbol takımlarından Sampdoria'da aynı takımdayken vatandaşı Maxi Lopez'in eşi Wanda Nara ile yasak aşk yaşamaya başladı.
Bunu öğrenen Maxi Lopez de hemen boşanma davası açtı.
Maxi Lopez -Wanda Nara
Mauro Icardi ile Wanda Nara, iki yıllık birliktelikten sonra Mayıs 2017'de Arjantin’in San Isidro kentinde yapılan düğünle evlendi. Evlendikleri gün; Maxi Lopez, sosyal medya hesabından Icardi ile Nara'ya lanetler yağdırdı.
L - Gante ile Wanda Nara
Wanda Nara, Arjantin'de yaşamak istediği için Mauro Icardi'nin ülkesinde futbol oynamasını istedi. Icardi, Galatasaray'da futbol oynamak istediği için Nara'nın isteğine karşı çıktı.
Bunun üzerine, Wanda Nara; "Ya ben ya Galatasaray" diyerek Mauro Icardi'nin tercih yapmasını istedi. Mauro Icardi, Galatasaray'dan ayrılmak istemediğini söyleyince Nara, Arjantin'deki evlerinden ayrılarak başka bir eve taşındı. Ardından da Arjantinli Rap'çi L - Gante ile ilişki yaşamaya, bunu da her fırsatta canlı yayın da olmak üzere sosyal medya hesabından ifşa etmeye başladı.
Mauro Icardi, uzun süre alyansını çıkarmayarak ayrılmak istemediğini gözler önüne serse de Wanda Nara, kararının kesin olduğunu dile getirdi.
Mauro Icardi ile Wanda Nara, şimdilerde boşanma süreci içinde bulunuyor. Ne var ki her iki taraf da henüz bir boşanma davası açmadı.
Son günlerde sık sık Mauro Icardi'nin boşanma davasını Türkiye'de açması halinde eşinin kendisini aldatması nedeniyle tazminat ve nafaka ödemek zorunda kalmayacağı, iki kızlarının velayetini alabileceği yazılıyor.
Ne var ki Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın Türk hukukuna göre boşanmaları söz konusu değil.
Bu konuda görüşüne başvurduğumuz avukat Mehmet Emin Aslan, Mauro Icardi'nin boşanma davasını Türkiye'de açabileceğini ama boşanmanın Türk hukukuna göre gerçekleşmesinin mümkün olmadığını söyledi. Aslan, Milletlerarası Özel Hukuk'a göre, boşanma hükümleri, çiftin evlendiği ülkenin hukukuna göre gerçekleşmek zorunda. Mehmet Emin Aslan, Mauro Icardi'nin Türkiye'de açtığı takdirde boşanma davasının bir hayli uzun süreceği, sonuçta da Arjantin hukukunun geçerli olacağını belirtti.
Milletlerarası Özel Hukuk'a göre;
Boşanma ve ayrılık
MADDE 14 – (1) Boşanma ve ayrılık sebepleri ve hükümleri, eşlerin müşterek millî hukukuna tâbidir. Tarafların ayrı vatandaşlıkta olmaları hâlinde müşterek mutad mesken hukuku bulunmadığı takdirde, Türk hukuku uygulanır.
(2) Boşanmış eşler arasındaki nafaka talepleri hakkında birinci fıkra hükmü uygulanır.
Bu hüküm ayrılık ve evlenmenin butlanı hâlinde de geçerlidir.