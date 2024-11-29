Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın arasındaki çekişme, öyle bir hale geldi ki yaşananları; sağır sultan da duydu, Tibet'in yüksek yaylalarındaki çoban da...

Bunu öğrenen Maxi Lopez de hemen boşanma davası açtı.

Mauro Icardi ile Wanda Nara, iki yıllık birliktelikten sonra Mayıs 2017'de Arjantin’in San Isidro kentinde yapılan düğünle evlendi. Evlendikleri gün; Maxi Lopez, sosyal medya hesabından Icardi ile Nara'ya lanetler yağdırdı.

Bunun üzerine, Wanda Nara; "Ya ben ya Galatasaray" diyerek Mauro Icardi'nin tercih yapmasını istedi. Mauro Icardi, Galatasaray'dan ayrılmak istemediğini söyleyince Nara, Arjantin'deki evlerinden ayrılarak başka bir eve taşındı. Ardından da Arjantinli Rap'çi L - Gante ile ilişki yaşamaya, bunu da her fırsatta canlı yayın da olmak üzere sosyal medya hesabından ifşa etmeye başladı.

Wanda Nara, Arjantin'de yaşamak istediği için Mauro Icardi'nin ülkesinde futbol oynamasını istedi. Icardi, Galatasaray'da futbol oynamak istediği için Nara'nın isteğine karşı çıktı.

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Mauro Icardi, uzun süre alyansını çıkarmayarak ayrılmak istemediğini gözler önüne serse de Wanda Nara, kararının kesin olduğunu dile getirdi.

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Mauro Icardi ile Wanda Nara, şimdilerde boşanma süreci içinde bulunuyor. Ne var ki her iki taraf da henüz bir boşanma davası açmadı.

Son günlerde sık sık Mauro Icardi'nin boşanma davasını Türkiye'de açması halinde eşinin kendisini aldatması nedeniyle tazminat ve nafaka ödemek zorunda kalmayacağı, iki kızlarının velayetini alabileceği yazılıyor.

Ne var ki Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın Türk hukukuna göre boşanmaları söz konusu değil.