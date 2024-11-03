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        Haberler Magazin Mauro Icardi, Wanda Nara'yı takipten çıktı - Magazin haberleri

        Mauro Icardi, Wanda Nara'yı takipten çıktı

        Wanda Nara, daha önce hakkında aşk dedikoduları çıkan Arjantinli rapçi L-Gante ile birlikte Cadılar Bayramı partisine katıldı. Bu durumun ardından Mauro Icardi, Nara'yı sosyal medya hesabından takip etmeyi bıraktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2024 - 01:40 Güncelleme: 03.11.2024 - 02:09
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        Wanda Nara'yı takipten çıktı
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        Son zamanlarda gel-gitli evlilikleriyle dikkat çeken Mauro Icardi ve Wanda Nara, boşanmanın eşiğinden döndükten sonra aralarındaki sorunları aşarak yeniden barışmıştı.

        Ancak Icardi ve Wanda Nara'nın bu barışması oldukça kısa sürdü;

        Wanda Nara, daha önce hakkında aşk dedikoduları çıkan Arjantinli rapçi L-Gante ile birlikte Cadılar Bayramı partisine katıldı.

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        Nara ve L-Gante'nin sosyal medyada hızla yayılan samimi görüntüleri sonrasında, Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Nara'yı sosyal medya hesabından takip etmeyi bıraktı.

        Buna karşın Nara, iki kızının babasını hâlâ sosyal medya platformunda takip etmeye devam ediyor.

        Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto, Shutterstock

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        #L-Gante

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