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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş yönetimi Ümraniye'de toplanıyor! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş yönetimi Ümraniye'de toplanıyor!

        Beşiktaş'ta alınan kötü sonuçlar sonrası yönetim Ümraniye'de toplanıyor. Yönetim van Bronckhorst ile sözleşme fesih konusunu görüşecek

        Giriş: 29.11.2024 - 13:02 Güncelleme: 29.11.2024 - 13:11
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        Beşiktaş yönetimi Ümraniye'de toplanıyor!
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        Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv maçında alınan yenilginin ardından teknik direktör Giovanni van Bronckhorst için harekete geçmişti.

        Siyah-beyazlı yönetim, Hollandalı teknik adamın geleceği için Ümraniye'de toplanıyor.

        SÖZLEŞME FESİHİ GÜNDEMDE

        Yönetim van Bronckhorst ile sözleşme fesih konusunu görüşecek. Konuyla ilgili gün içinde açıklama yapılacak.

        BRONCKHORST NE DEMİŞTİ?

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hollandalı teknik adam, "Maçtan önce yönetimin desteğini hissettiğimi söylemiştim. Bu maçtan sonra bu değişir mi bilmiyorum ama maç kazanamadığınız zaman eleştiriler olur. Benim için de zor bir durum. Bunu değiştirmenin yolu maç kazanmaktır. Maça gergin başladık. Orta sahayı kontrol edemedik. İkinci yarıda Gedson'u 10 numaraya çekince daha fazla oyunun içinde olduk. Penaltı momentumu etkiledi. 2-2 olsa galibiyet için zorlayabilirdik." diye konuştu.

        Van Bronckhorst, istifayı düşünüp düşünmediğine yönelik soruya "Şu an tabii ki en iyi anlarımdan birini yaşamıyorum. Hoca olarak daha kötü durumları yaşadım. Pes etmeyen bir insanım. Bunu değiştirmek için mücadele edeceğim." diyerek cevap verdi.

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