Notre-Dame 5 yıl aradan sonra açılıyor

2019 yılında çıkan büyük yangınla ağır hasar gören Notre-Dame de Paris Katedrali'nde kasım ayı içerisinde ilk defa çan sesi duyuldu. Katedralin, açılışı için 8 Aralık tarihi belirlendi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, restorasyonu tamamlanan katedrali 29 Kasım Cuma günü ziyaret edecek. Macron'un ayrıca, katedralin restorasyonunda görev yapan 1300'ü aşkın zanaatkâra ve işçiye bir teşekkür konuşması yapacağı da bildirildi.

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Katedralin yeniden inşasından sorumlu kamu kuruluşu Rebatir Notre-Dame de Paris'in Başkanı Philippe Jost, "Bu güzel, önemli ve sembolik bir adım” dedi. Yapımına 1163 yılında başlanan ve tamamlanması yüz yılı aşan Notre-Dame de Paris Katedrali, Orta Çağ'ın en ihtişamlı eserlerinden biri olarak kabul ediliyor. Notre-Dame de Paris Katedrali, Katolik dünyası için de önem teşkil ediyor. Sembolik değeri sebebiyle katedralin yeniden yapımı için milyonlarca euro bağış toplanmıştı.

REKLAM Notre-Dame de Paris, Hz. Meryem'e atıfla "Paris'in Meryem Anası" anlamına gelirken gotik mimarînin önemli örneklerinden birini teşkil etmekte.