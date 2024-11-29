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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! - Futbol Haberleri

        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!

        UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir; bu haftaki maçlarını tamamladı. Temsilcilerimiz 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken ülke puanına büyük katkıda bulundu ve Çekya'yla aramızdaki puan farkı da güncellendi. İşte ülke puanında güncel sıralama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2024 - 10:12 Güncelleme: 29.11.2024 - 10:12
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        • 1

          UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir; bu haftaki maçlarını tamamladı.

        • 2

          Galatasaray, Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a konuk oldu ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak 11 puana yükseldi.

        • 3

          F.Bahçe ise Çekya temsilcisi Slavia Prag'la karşılaşırken, mücadeleyi 2-1 kazandı ve 8 puana yükseldi.

        • 4

          Avrupa'da son 2 maçını kazanan Beşiktaş ise, tarafsız sahada Maccabi Tel Aviv'e 3-1'lik skorla boyun eğdi ve 6 puanda kaldı.

        • 5

          Konferans Ligi'ndeki tek temsilcimiz Başakşehir ise, uzatmalarda yediği golle Petrocub ile 1-1 berabere kalarak 2 puan topladı.

        • 6

          Ülke puanındaki rakiplerimizden Çekya'nın temsilcileri ise bu haftayı 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle kapattı. Alınan sonuçlar şu şekilde:

          Sparta Prag 0-6 Atletico Madrid
          Dinamo Kiev 1-2 Viktoria Plzen
          Slavia Prag 1-2 Fenerbahçe
          Mlada Boleslav 2-1 Real Betis

        • 7

          İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR

          Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin en az 10. sıraya yerleşmesi gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.

        • 8

          Avrupa'da haftanın tamamlanmasıyla birlikte, Türkiye'nin ülke puanı da merak edilmeye başlandı. İşte Türkiye'nin güncel puan durumu...

        • 9

          1- İNGİLTERE: 95.589

        • 10

          2- İTALYA: 87.731

        • 11

          3- İSPANYA: 79.132

        • 12

          4- ALMANYA: 76.535

        • 13

          5- FRANSA: 63.807

        • 14

          6- HOLLANDA: 59.233

        • 15

          7- PORTEKİZ: 55.016

        • 16

          8- BELÇİKA: 48.000

        • 17

          9- ÇEKYA: 41.450

        • 18

          10- TÜRKİYE: 39.700

        • 19

          11- NORVEÇ: 32.750

        • 20

          12- AVUSTURYA: 31.800

        • 21

          13- YUNANİSTAN: 31.750

        • 22

          14- İSRAİL: 31.125

        • 23

          15- İSKOÇYA: 31.100

        • 24

          16- DANİMARKA: 30.575

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