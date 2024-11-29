İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir; bu haftaki maçlarını tamamladı. Temsilcilerimiz 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken ülke puanına büyük katkıda bulundu ve Çekya'yla aramızdaki puan farkı da güncellendi. İşte ülke puanında güncel sıralama...
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UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir; bu haftaki maçlarını tamamladı.
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Galatasaray, Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a konuk oldu ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak 11 puana yükseldi.
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F.Bahçe ise Çekya temsilcisi Slavia Prag'la karşılaşırken, mücadeleyi 2-1 kazandı ve 8 puana yükseldi.
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Avrupa'da son 2 maçını kazanan Beşiktaş ise, tarafsız sahada Maccabi Tel Aviv'e 3-1'lik skorla boyun eğdi ve 6 puanda kaldı.
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Konferans Ligi'ndeki tek temsilcimiz Başakşehir ise, uzatmalarda yediği golle Petrocub ile 1-1 berabere kalarak 2 puan topladı.
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Ülke puanındaki rakiplerimizden Çekya'nın temsilcileri ise bu haftayı 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle kapattı. Alınan sonuçlar şu şekilde:
Sparta Prag 0-6 Atletico Madrid
Dinamo Kiev 1-2 Viktoria Plzen
Slavia Prag 1-2 Fenerbahçe
Mlada Boleslav 2-1 Real Betis
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İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR
Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin en az 10. sıraya yerleşmesi gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.
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Avrupa'da haftanın tamamlanmasıyla birlikte, Türkiye'nin ülke puanı da merak edilmeye başlandı. İşte Türkiye'nin güncel puan durumu...
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1- İNGİLTERE: 95.589
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2- İTALYA: 87.731
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3- İSPANYA: 79.132
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4- ALMANYA: 76.535
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5- FRANSA: 63.807
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6- HOLLANDA: 59.233
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7- PORTEKİZ: 55.016
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8- BELÇİKA: 48.000
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9- ÇEKYA: 41.450
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10- TÜRKİYE: 39.700
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11- NORVEÇ: 32.750
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12- AVUSTURYA: 31.800
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13- YUNANİSTAN: 31.750
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14- İSRAİL: 31.125
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15- İSKOÇYA: 31.100
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16- DANİMARKA: 30.575
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