Darp anı kameraya almıştı! O tokadın cezası belli oldu!

Sakaryaspor'un eski kulüp başkanı Gökhan İn'e tokat atıldığı görüntünün sosyal medya hesaplarından paylaşılması üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca "yağma" suçundan soruşturma başlatılmış, polis ekiplerince İstanbul'da gözaltına alınan eski kulüp yöneticisi H.C.Ş. "yağmaya teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı.

AA'da yer alan habere göre emniyetteki ifadesinde, yönetimde yaşanan sıkıntılara ilişkin çıkan tartışma sonrası sinirlerine hakim olamadığını iddia eden H.C.Ş'nin, olay sırasında yanında S.İ'nin olduğunu, görüntülerin nasıl yayıldığını bilmediğini öne sürdüğü öğrenilmişti.

İfadesinin alınması için çalışma başlatılan ve daha sonra emniyete teslim olan eski kulüp yöneticilerinden S.İ. de savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "yağmaya teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı. Şüpheli S.İ. daha sonra tahliye edilmişti.

İKİSİ DE BERAATLERİNİ İSTEDİ

İddia makamı, daha önce mahkemeye sunduğu, iki sanığın "nitelikli yağmaya teşebbüs" suçundan 2 yıl 6 aydan 11 yıl 3'er aya, "kişisel verilerin kaydedilmesi" suçundan 1 yıldan 3'er yıla ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan 2 yıldan 4'er yıla kadar hapisle cezalandırılması şeklindeki mütalaasını tekrar etti.

REKLAM

Söz verilen sanıklar H.C.Ş. ve S.İ. önceki beyanlarını tekrar ettiklerini belirterek, beraatlerini talep etti. Sanıkların avukatları, mütalaaya katılmadıklarını ve müvekkillerinin beraatlerini istediklerini ifade etti.

Gökhan İn'in avukatı, şikayetlerinin devam ettiğini ve mütalaaya katıldıklarını söyledi.