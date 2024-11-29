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        Haberler Gündem 3. Sayfa Darp anı kameraya almıştı! O tokadın cezası belli oldu | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Darp anı kameraya almıştı! O tokadın cezası belli oldu!

        Sakaryaspor'un eski kulüp başkanı Gökhan İn'e, tokat atılması ve olay anına ilişkin görüntülerin yayınlanmasının ardından biri tutuklu 2 sanık, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, sanıklara, "nitelikli yağmaya teşebbüs", "kişisel verilerin kaydedilmesi" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçlarından toplam 3 yıl 22 ay 22'şer gün hapis cezası verdi. Heyet, sanık H.C.Ş'nin tahliyesine hükmetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 07:44 Güncelleme: 29.11.2024 - 10:39
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        Darp anı kameraya almıştı! O tokadın cezası belli oldu!
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        Sakaryaspor'un eski kulüp başkanı Gökhan İn'e tokat atıldığı görüntünün sosyal medya hesaplarından paylaşılması üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca "yağma" suçundan soruşturma başlatılmış, polis ekiplerince İstanbul'da gözaltına alınan eski kulüp yöneticisi H.C.Ş. "yağmaya teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı.

        SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADIĞINI SÖYLEMİŞTİ

        AA'da yer alan habere göre emniyetteki ifadesinde, yönetimde yaşanan sıkıntılara ilişkin çıkan tartışma sonrası sinirlerine hakim olamadığını iddia eden H.C.Ş'nin, olay sırasında yanında S.İ'nin olduğunu, görüntülerin nasıl yayıldığını bilmediğini öne sürdüğü öğrenilmişti.

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        ZANLINAN YANINDAKİ ŞÜPHELİ SERBEST KALMIŞTI

        İfadesinin alınması için çalışma başlatılan ve daha sonra emniyete teslim olan eski kulüp yöneticilerinden S.İ. de savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "yağmaya teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı. Şüpheli S.İ. daha sonra tahliye edilmişti.

        HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

        Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuklu sanık H.C.Ş, tutuksuz sanık S.İ, müşteki Gökhan İn ve taraf avukatları katıldı.

        İKİSİ DE BERAATLERİNİ İSTEDİ

        İddia makamı, daha önce mahkemeye sunduğu, iki sanığın "nitelikli yağmaya teşebbüs" suçundan 2 yıl 6 aydan 11 yıl 3'er aya, "kişisel verilerin kaydedilmesi" suçundan 1 yıldan 3'er yıla ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan 2 yıldan 4'er yıla kadar hapisle cezalandırılması şeklindeki mütalaasını tekrar etti.

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        Söz verilen sanıklar H.C.Ş. ve S.İ. önceki beyanlarını tekrar ettiklerini belirterek, beraatlerini talep etti. Sanıkların avukatları, mütalaaya katılmadıklarını ve müvekkillerinin beraatlerini istediklerini ifade etti.

        Gökhan İn'in avukatı, şikayetlerinin devam ettiğini ve mütalaaya katıldıklarını söyledi.

        SANIK TAHLİYE EDİLDİ

        Sanıkları, "nitelikli yağmaya teşebbüs" suçundan 2 yıl 4 ay 22'şer gün, "kişisel verilerin kaydedilmesi" suçundan 10'ar ay ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan 1 yıl 8'er ay hapisle cezalandıran mahkeme heyeti, sanık H.C.Ş'nin tahliyesine hükmetti.

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        #sakarya
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