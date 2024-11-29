Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı yazar yorumları

"BEŞİKTAŞ MAÇLARI İŞKENCE OLDU"

Oktay Derelioğlu: Yenen 3 gol tek kelimeyle evlere şenlik. Orta saha Rafa Silva dışında bal yapmayan arı gibi. Immobile gibi bir golcü bile penaltıyı kaçırıyorsa varın gerisini siz düşünün. Bu kadar vurdumduymaz bir oyun görmedim.

Takım mücadele etmekten aciz. Üzerlerinde Beşiktaş forması olduğunu unutmuşlar. Beşiktaş maçlarını izlemek artık bir işkence oldu. Takımı bu duruma getirenlerden hesap sorulsun. (Takvim)