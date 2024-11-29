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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı yazar yorumları - Futbol Haberleri

        Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı yazar yorumları

        UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Beşiktaş, Macaristan'da Maccabi Tel Aviv'e 3-1 mağlup oldu. Spor yazarları, üst üste kötü sonuçlar alan siyah-beyazlıların performansını değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2024 - 09:46 Güncelleme: 29.11.2024 - 09:46
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        • 1

          Spor yazarları, Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv'e 3-1'lik skorla kaybettiği maçı köşesinde yorumladı. İşte o yazılar...

        • 2

          "KAN DEĞİŞİKLİĞİ OLMADAN DÜZELMEZ""

          Güntekin Onay: Dün tuhaf şeyler oldu. Gedson ofsaytta olduğu halde İmmobile’nin atacağı golü topa giderek adeta sabote etti, İmmobile penaltı kaçırdı. Her şeye rağmen bu maç dönerdi. Bir cümle de Semih için. Bir futbolcu ayağına her aldığı topta çalım veya şut dener mi? Birileri Semih’e futbolda pas diye bir şey olduğunu anlatmalı. Kan değişikliği olmadan bu takımın düzelmesi imkansız. (Hürriyet)

        • 3

          "MARIO İÇİN TAKIMIN AYARLARINI BOZDU"

          Uğur Meleke: Beşiktaş’ın Maccabi’ye kaybetmesi çok acı verici. Son dönemde sıkça tekrar etmiştim, Van Bronckhorst ne yaptığının farkında değil. Takımın beyni Rafa’nın yeriyle oynaması zaten tuhaftı. Mario’ya yer bulmak için takımının ayarlarını bozdu. Göztepe önünde elinde Bahtiyar olmasına rağmen solda Emirhan-Masuaku’yu başlattı. Beşiktaş’ın ligde duran toptan attığı gol sayısı 1, yediği 6... Felaket geliyorum diyordu maalesef. (Hürriyet)

        • 4

          "YAZIKLAR OLSUN SANA!"

          Turgay Demir: Yazıklar olsun sana Giovanni, elindeki kadroyu o kadar kötü kullandın ki, aldığın her kuruş haram, zıkkım olsun. Neyse Başkan Hasan Arat hiç bilmediği futboldan elini çektiğine göre sayın Hüseyin Yücel, sayın Onur Göçmez, lütfen, bir an bile düşünmeden gönderin şu Hollanda köylüsünü… Gönderin ve Beşiktaş'ı kurtarın. O da gidip çiftçilik yapsın… (Fotomaç)

        • 5

          "İLK UÇAKLA GÖNDERİN"

          Sinan Vardar: İsrail takımına yenilmek çok acı oldu. Artık bu gerçeği herkesin görmesi lazım. Müthiş transfer yanlışlarıyla takım bu hale geldi. Hocayı da ilk uçakla Hollanda'ya yollayın, süratle özümüze dönelim. Maalesef bu oyuncular ve futbolla Beşiktaş'ı bu sezon Süper Lig'de ve Avrupa'da daha yukarıda görmemiz mümkün değil. Hızla mali yükü azaltıp özümüze dönüp önümüzdeki yılın takımını hazırlamak için kolları sıvayın. Benden size abi tavsiyesi. (Fotomaç)

        • 6

          "BU HOCAYLA, BU MORALLE ZOR"

          Bilal Meşe: Valla, Maccabi asla kadro anlamında Kartal’ın ayarında bir takım değil! Ne var ki, moral motivasyon ve özgüven duygusu yerle bir olmuş Kartal’dan öyle üst seviyede futbol beklemek, hayaldir, hayal... Hele bir hocası var! Biliyorum karamsar bir tablo çizdim, farkındayım... Keşke pozitif olabilsem! Ancak fotoğraf negatif, negatif! Tabii ki Kartal bu kulvarda umutsuz değil, altı puanı var, üç maçı kaldı... Dileriz burada kalıcı olurlar, yollarına devam ederler... Ama bu hocayla, bu moralle zor! Dilerim ben yanılırım... (Milliyet)

        • 7

          "AKIL ALIR GİBİ DEĞİL"

          Mustafa Çulcu: Hafta içi çalkantılı süreç yaşayan Beşiktaş için Maccabi maçı hayata dönüş maçıydı. UEFA'nın Rus takımlarına koyduğu ambargoyu İsrail takımlarına uygulamaması kabul edilemez. Ülkemizde seyircimiz ile oynanması gereken maçın Macaristan'da oynatılması akıl alır gibi değil. Yazıklar olsun UEFA nın anlayışına. Utanmasalar maçı İsrail'de oynatacaklar... Beşiktaş'ın bu mağlubiyeti UEFA'nın çifte standardının Maccabi'ye hediyesidir. 37 yaşındaki İtalyan hakem Simeone Sozza, 2023'ten bu yana FIFA hakemi. Geçen yıl ülkemizde VAR görevi de yapmıştı. 60'ta Beşiktaş'ın iptal edilen golünde ofsayt kararı doğru. 70'te Beşiktaş'ın kazandığı penaltıda kol yukarıda ve açık karar doğru. Beşiktaş'ın yediği 3. golde Emirhan'a faul beklentisinde devam kararı sahada hakem yorumu. (Fotomaç)

        • 8

          "İNANIN UTANDIM, KAHROLDUM"

          Hasan Sarıçiçek: Soruyorum… Maccabi Tel Aviv karşısında dün gece Beşiktaş ruhuyla oynayan ve siyah beyazlı formanın hakkını vermeye çalışan kaç futbolcu vardı sizce sahada? Kaleci Mert, Semih biraz da çabukluğuyla Rafa Silva. Gerisi, “Maç bitse de gitsek” havasında; ağır, isteksiz ve hem rakipten hem de oyundan uzaktı. Yazık! İnanın utandım, kahroldum! Rashica’yı, Mario’yu, Uduokhai’yi. İmmobile’yi tanıyamadım. Savunmada Paulista da sakatlanınca topu alan Maccabi Tel Aviv’li oyuncu kaleci Mert’le karşı karşıya kaldı. Kaanichowsky, ardından D. Peretz ve ikinci yarıda Weslley… Rafa Silva’nın golüne bile sevinemedik. (Türkiye)

        • 9

          "VEDA ETME ZAMANI GELDİ"

          İbrahim Yıldız: Macaristan’da oynanan Avrupa Ligi karşılaşmasını 3-1 kaybeden Siyah-Beyazlılar da tehlike çanları çalıyor. Değişimin şart olduğunu herkes söylüyor. Böyle gitmeyeceği ortada. Yönetimdeki belirsizlik, başkanın istifası, yönetimdeki ayrılıklar kaos ortamının derinleştiriyor. Beşiktaş hiç zaman kaybetmeden sorunu çözecek bir yol bulmak zorunda. Futbolcular sahada oynamaktan çok, dışarıda ne oluyor sorusunun yanıtını bulmaya çalışıyor. Negatif motivasyon fiziksel güçlerini de yok etmiş. Hollandalı teknik adama hemen veda etme zamanı geldi. Hatta geçti. Beşiktaş, zaman kaybetmeden gerçekçi kararlar almak zorunda. Geç kalmak, Beşiktaş’ı daha da belirsiz bir ortama sürükler. [Habertürk]

        • 10

          "BEŞİKTAŞ MAÇLARI İŞKENCE OLDU"

          Oktay Derelioğlu: Yenen 3 gol tek kelimeyle evlere şenlik. Orta saha Rafa Silva dışında bal yapmayan arı gibi. Immobile gibi bir golcü bile penaltıyı kaçırıyorsa varın gerisini siz düşünün. Bu kadar vurdumduymaz bir oyun görmedim.

          Takım mücadele etmekten aciz. Üzerlerinde Beşiktaş forması olduğunu unutmuşlar. Beşiktaş maçlarını izlemek artık bir işkence oldu. Takımı bu duruma getirenlerden hesap sorulsun. (Takvim)

        • 11

          "BÜTÜN KREDİSİNİ TÜKETTİ"

          Fatih Doğan: Beşiktaş bu değil. Performansı bu olamaz. İster motivasyonsuz ister ruhsuzlar diyelim bu oyunu ve skoru da karşılamaz. Bronckhorst, oyunu okuma ve çözüm üretme konusunda çok formsuz, çaresiz. Umudun olmadığı yerde nasıl gelecek inşa edilir. Hollandalı teknik adam, taraftar nezdinde bütün kredisini tüketti. Hasan Arat'ın, Hüseyin Yücel'e havale ettiği ateşten gömlek kimi yakar bilinmez ama ilk yanan Bronckhorst olur, gitmelidir. (Sabah)

        • 12

          "HAVASI KAÇMIŞ BİR BALON GİBİ"

          Ali Gültiken: Maçı kazanmak veya kaybetmek ayrı bir şey, bunun yanında bu kadar kendi gerçekliğinden kopmuş olmak daha farklı bir durum. Beşiktaş, bu görüntüsüyle içindeki havasının çoğu alınmış, pörsümüş bir balona dönmüş vaziyette. Sezon başındaki gerçek havasının ve görüntüsünün çok uzağında. Krizler ve kayıplar büyük takımlarda uzun sürmemeli ve Beşiktaş bir önce toparlanmalı… (Sabah)

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