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        Haberler Gündem Güncel Yenidoğan çetesinin mal varlıkları için tedbir kararı! - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Yenidoğan çetesinin mal varlıkları için tedbir kararı!

        Yenidoğan çetesiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İstanbul Büyükçekmece Başsavcılığı tarafından, davada yargılanan sanıkların mal varlıkları için tedbir kararı getirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 14:16 Güncelleme: 29.11.2024 - 14:26
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        Yenidoğan çetesinin mal varlıkları için tedbir kararı!
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        Büyükçekmece Başsavcılığınca, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, "Yenidoğan çetesi" davasında yargılanan sanıkların da aralarında bulunduğu bazı şüphelilerin mal varlıklarına tedbir konuldu.

        AA'da yer alan habere göre İstanbul Büyükçekmece Başsavcılığı'nca, İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla yargılanan sanıkların da aralarında bulunduğu bazı şüpheliler hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan soruşturma başlatıldı.

        Soruşturma kapsamında şüphelilerin mal varlıklarına tedbir kararı getirildi.

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