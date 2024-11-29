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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Yeni asgari ücretin tespiti için ilk toplantı tarihi belli oldu

        Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamının belirlenmesi çalışmalarında takvim netleşti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 10 Aralık Salı günü gerçekleştirecek

        Giriş: 29.11.2024 - 13:53 Güncelleme: 29.11.2024 - 14:10
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        Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu
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        Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamı işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenecek.

        Komisyonun, ilk toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde 10 Aralık'ta gerçekleşecek.

        İşçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) temsil edeceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üye, Aralık ayı sonuna kadar yapacağı dört toplantıyla yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleyecek.

        MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 17 BİN 2 LİRA

        Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.

        Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

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