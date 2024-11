Hasan Arat, Beşiktaş başkanlığından istifa etti!

Beşiktaş'taki kötü gidişatın ardından sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba, medya ve iletişim grubu koordinatörü Okay Karacan ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel'ın görevine son verilen siyah-beyazlılarda, yapılan toplantı sonrası Hasan Arat, Futbol A.Ş.'deki başkanlık görevinden istifa etmişti.

💥 Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti! " Beşiktaş sevgisini kalbimde her zaman yaşayacağım." 🎙️ Detayları HT Spor muhabiri @ogzhngenc anlattı. pic.twitter.com/UjvvsVHkuX

3 Aralık 2023 tarihinde, sizlerin güveniyle ve desteğiyle bu onurlu göreve geldim. Bu zaman içerisinde yaşadığım tecrübelerin hayatımda her zaman özel bir yeri olacaktır. Bu yolda beni yalnız bırakmayan, oyları ve güvenleriyle yanımda duran kıymetli kongre üyelerimize ve Beşiktaşlılara yürekten teşekkür ediyorum.

Görev sürem boyunca varlığınız bana her daim güç verdi.

Sizin destekleriniz, bana her adımımda ilham ve cesaret verdi. En büyük teşekkürü ise maçlarda, sokaklarda, gözlerindeki ışıltıyla beni karşılayan ve yüreğime dokunan gençlerimize ve çocuklarımıza borçluyum. Onların Beşiktaş sevgisini kalbimde her zaman yaşatacağım.

bu büyük camianın ruhunu ve coşkusunu her daim yaşatalım ve büyütelim.

Mustafa Kemal Atatürk'ün kulübü Beşiktaşımıza her zaman sahip çıkın. Güçlü bir Beşiktaş inşa etmek için,

Bundan sonra bir taraftar olarak kulübümü desteklemekten her zaman onur duyacağım...

Yönetim Kurulu üyeliklerinin boşalması ve yedek üyelerin katılımı ile Yönetim Kurulu toplantı çoğunluğunun sağlanamaması halinde, Yönetim Kurulu düşmüş sayılır. Bu durumda tüzük hükümlerine göre 30 (otuz) gün içinde Başkan ve Yönetim Kurulunun seçimi için yeni bir Olağanüstü Seçimli Genel Kurul yapılır.

BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM

Hoşça kal Başkanım pic.twitter.com/5nS5vQK0s2 — Beşiktaş JK (@Besiktas) November 29, 2024

DİVAN KURULU BAŞKANI TEVFİK YAMANTÜRK'TEN AÇIKLAMA

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk: "Bir taraftar olarak çok üzgünüm. Bu kaçıncı başkanımız oldu! Kaç antrenör ve kaç futbolcu gördüğümü de sayamadım. Bir yıl dolmadan bırakıp gitmek... Bırakıp giden için beni çok üzüyor. Bir yılını hesaplayamayan insanlar maalesef bu işlere talip oluyor. Başkanın adına çok üzüldüm. Kim olursa olsun bu duruma düşmemeliydi. İnşallah bu gibi işler son bulur. Hasan Arat'ın vücut dili anlatıyordu. 'Her an her şey olabilir' diyordu. Bunu açıklama bize düşmezdi. Bizden çıkıp basın toplantısında yeni yönetimi açıklayınca çok üzüldüm. Bu duruma düşülmemeliydi."