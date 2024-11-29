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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Hasan Arat, Beşiktaş başkanlığından istifa etti! - Beşiktaş Haberleri

        Hasan Arat, Beşiktaş başkanlığından istifa etti!

        Geçtiğimiz günlerde Futbol A.Ş.'deki başkanlık görevinden istifa eden Hasan Arat, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan da istifa ettiğini resmen açıkladı.

        Giriş: 29.11.2024 - 14:39 Güncelleme: 29.11.2024 - 15:25
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        Hasan Arat başkanlıktan istifa etti!
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        Beşiktaş'taki kötü gidişatın ardından sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba, medya ve iletişim grubu koordinatörü Okay Karacan ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel'ın görevine son verilen siyah-beyazlılarda, yapılan toplantı sonrası Hasan Arat, Futbol A.Ş.'deki başkanlık görevinden istifa etmişti.

        Maccabi Tel Aviv maçı sonrası yine olağanüstü toplanan siyah-beyazlılarda Hasan Arat, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan da istifa ettiğini duyurdu.

        İŞTE HASAN ARAT'IN AÇIKLAMASI:

        "Değerli Beşiktaş Camiası;

        Bugün, içimde tarifsiz bir hüzünle, özel sebeplerim nedeniyle Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığı görevimden ayrılma kararı almış bulunuyorum.

        Bu kararın kalbimde taşıdığı anlamı ve benim için ne kadar zor olduğunu en iyi sizler bilirsiniz.

        Görev sürem boyunca varlığınız bana her daim güç verdi.

        3 Aralık 2023 tarihinde, sizlerin güveniyle ve desteğiyle bu onurlu göreve geldim. Bu zaman içerisinde yaşadığım tecrübelerin hayatımda her zaman özel bir yeri olacaktır. Bu yolda beni yalnız bırakmayan, oyları ve güvenleriyle yanımda duran kıymetli kongre üyelerimize ve Beşiktaşlılara yürekten teşekkür ediyorum.

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        Sizin destekleriniz, bana her adımımda ilham ve cesaret verdi. En büyük teşekkürü ise maçlarda, sokaklarda, gözlerindeki ışıltıyla beni karşılayan ve yüreğime dokunan gençlerimize ve çocuklarımıza borçluyum. Onların Beşiktaş sevgisini kalbimde her zaman yaşatacağım.

        Seçim öncesinde ve görevim süresince huzurlarınıza gelerek anlattığım konuların Beşiktaş için anlamının

        ve değerinin çok büyük olduğunu, zaman daha iyi gösterecektir...

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        Asla unutmayın ki, taraftarlarımızın takımımıza olan bağlılığı, bu kulübün en büyük hazinesidir.

        Mustafa Kemal Atatürk'ün kulübü Beşiktaşımıza her zaman sahip çıkın. Güçlü bir Beşiktaş inşa etmek için,

        bu büyük camianın ruhunu ve coşkusunu her daim yaşatalım ve büyütelim.

        17 yaşımda formasını giyerek ilk adımımı attığım büyük Beşiktaş camiasında başkanlık görevinde bulunmaktan şeref duydum.

        Bundan sonra bir taraftar olarak kulübümü desteklemekten her zaman onur duyacağım...

        Saygılarımla.

        Hasan Arat"

        GEÇİCİ BAŞKAN HÜSEYİN YÜCEL

        Mayıs ayında olağan seçime gidecek olan Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel, Hasan Arat'ın istifasının ardından geçici olarak siyah-beyazlı kulübe başkanlık yapacak.

        BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

        Tüzük gereği Beşiktaş'ta başkanlık seçimi 2025 yılının Mayıs ayında yapılacak.

        Kulüp Başkanlığı herhangi bir nedenle boşalırsa;

        - Olağan Seçimli Genel Kurul tarihine 6 (altı) aydan daha az bir süre kalması durumunda ise mevcut Yönetim Kurulu, ikinci başkan yönetiminde görev süresi sonuna kadar görevine devam eder. Bu bentte belirtilen 6 (altı) aylık süre mayıs ayının son pazar gününden geriye saymak suretiyle hesaplanır. Başkanla birlikte ikinci başkanlık görevinin de boşalmış olması durumunda Yönetim Kurulu, en kıdemli üye yönetiminde görevine devam eder.

        Yönetim Kurulu üyeliklerinin boşalması ve yedek üyelerin katılımı ile Yönetim Kurulu toplantı çoğunluğunun sağlanamaması halinde, Yönetim Kurulu düşmüş sayılır. Bu durumda tüzük hükümlerine göre 30 (otuz) gün içinde Başkan ve Yönetim Kurulunun seçimi için yeni bir Olağanüstü Seçimli Genel Kurul yapılır.

        BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM

        DİVAN KURULU BAŞKANI TEVFİK YAMANTÜRK'TEN AÇIKLAMA

        Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk: "Bir taraftar olarak çok üzgünüm. Bu kaçıncı başkanımız oldu! Kaç antrenör ve kaç futbolcu gördüğümü de sayamadım. Bir yıl dolmadan bırakıp gitmek... Bırakıp giden için beni çok üzüyor. Bir yılını hesaplayamayan insanlar maalesef bu işlere talip oluyor. Başkanın adına çok üzüldüm. Kim olursa olsun bu duruma düşmemeliydi. İnşallah bu gibi işler son bulur. Hasan Arat'ın vücut dili anlatıyordu. 'Her an her şey olabilir' diyordu. Bunu açıklama bize düşmezdi. Bizden çıkıp basın toplantısında yeni yönetimi açıklayınca çok üzüldüm. Bu duruma düşülmemeliydi."

        "İSTİFA SAYISI 6'YA DÜŞERSE..."

        Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk: "Şimdi Hüseyin Bey yönetecek ama istifalar gelirse, yani istifa sayısı 6'ya düşerse o zaman seçime gitmek gerekiyor. O zaman da yönetim kurulu başkanı Gökhan Tiryaki Bey seçime götürecek."

        BEŞİKTAŞ'TA SON 2 GÜNDE YAŞANANLAR

        * Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ile yollar ayrıldı.

        * 3 Aralık'ta siyah beyazlıların futbol takımları genel koordinatörlüğü görevine getirilen Samet Aybaba görevden alındığını gece yarısı kendisine gelen mesaj ile öğrendiğini açıkladı

        * Kulüpte Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü görevinde bulunan Okay Karacan ile yollar ayrıldığı kamuoyu ile paylaşıldı.

        Hasan Arat istifa etti!
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        * Yaşananların ardından Beşiktaş Yönetim Kurulu olağanüstü toplanma kararı aldı.

        * Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez ile siyah beyazlılarda medya ilişkilerinden sorumlu yönetici Işıl Zeybek istifa etti.

        * Bıraktığını kulübe ileten asbaşkan Onur Göçmez'in istifası kabul edilmedi ve göreve devam ettiği açıklandı.

        * Siyah beyazlıların başkanı Hasan Arat, Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan istifa etti.

        * Futbolun sorumlusu Futbol A.Ş.'nin başına getirilen Hüseyin Yücel ile Mete Vardar, Onur Göçmez ve Feyyaz Uçar oldu.

        * Beşiktaş, Avrupa Ligi 5'inci haftasında Maccabi Tel Aviv ile karşılaştı. Temsilcimiz, Macaristan'ın Debrecen kentinde oynanan mücadeleyi 3-1 kaybetti.

        "Kulübün genel siyasetinden sorumlu olacağım"
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        * Beşiktaş, İstanbul dönüşünde taraftarlarının büyük protestosuyla karşılaştı. Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar taraftarlara çok üzgün olduklarını ve tepkilerinde haklı olduklarını söyledi. Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar da "Yarından itibaren ne gerekiyorsa yapacağız." sözlerini kullandı.

        * Beşiktaş'ta alınan kötü sonuçlar sonrası yönetim Ümraniye'de toplanma kararı aldı. van Bronckhorst ile sözleşme fesih konusu görüşülecek.

        * Hasan Arat, Beşiktaş Kulübü Başkanlığından istifa ettiğini açıkladı. Arat, siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli Beşiktaş camiası, bugün, içimde tarifsiz bir hüzünle, özel sebeplerim nedeniyle Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığı görevimden ayrılma kararı almış bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

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