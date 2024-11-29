Evlat vahşetinden bir acı haber daha! Önce annesi şimdi de babası can verdi
Tekirdağ'da geçtiğimiz günlerde yaşanan vahşette 17 yaşındaki A.Ç., annesi, babası, dedesi, yengesi ve amcasını bıçaklamıştı. Olayında ardından okul müdür yardımcısı olan anne Nilay Çoban hayatını kaybederken, bugün bir acı haber daha geldi. Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren baba Murat Çoban da bu sabah yaşamını yitirdi
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde A.Ç.'nin (17) bıçakladığı annesi Nilay Çoban'ın (41) ardından babası Murat Çoban (44) da bu sabah hayatını kaybetti.
DHA'nın haberine göre kentte bir apartmanın 3'üncü katında 11 Kasım gecesi meydana gelen olayda; A.Ç., henüz belirlenemeyen nedenle mutfaktan aldığı bıçakla yatak odasında uyuyan annesi Nilay Çoban ile babası Murat Çoban'ı bıçakladı.
5 KİŞİYİ YARALADI, ANNE KURTARILAMADI
Ardından aynı binanın alt katındaki daireye inen A.Ç., burada da amcası Gürcan Çoban, (42), yengesi Fatma Çoban (39) ve dedesi Celil Çoban'ı bıçakla yaraladı.
İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dairelere giren ekipler, yaralı 5 kişiyi ambulanslarla ildeki hastanelere kaldırdı.
BABADAN DA ACI HABER GELDİ
Durumu ağır olan anne Nilay Çoban kurtarılamadı. Yaralanan 4 kişiden 3'ü tedavileri sonrası taburcu edildi. Gözaltına alınan A.Ç. tutuklanırken, Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren baba Murat Çoban da bu sabah hayatını kaybetti. Soruşturma sürüyor.