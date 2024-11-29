Evlat vahşetinden bir acı haber daha! Önce annesi şimdi de babası can verdi - Son dakika | Son dakika haberleri

Evlat vahşetinden bir acı haber daha! Önce annesi şimdi de babası can verdi - Son dakika | Son dakika haberleri

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde A.Ç.'nin (17) bıçakladığı annesi Nilay Çoban'ın (41) ardından babası Murat Çoban (44) da bu sabah hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre kentte bir apartmanın 3'üncü katında 11 Kasım gecesi meydana gelen olayda; A.Ç., henüz belirlenemeyen nedenle mutfaktan aldığı bıçakla yatak odasında uyuyan annesi Nilay Çoban ile babası Murat Çoban'ı bıçakladı.

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5 KİŞİYİ YARALADI, ANNE KURTARILAMADI Ardından aynı binanın alt katındaki daireye inen A.Ç., burada da amcası Gürcan Çoban, (42), yengesi Fatma Çoban (39) ve dedesi Celil Çoban'ı bıçakla yaraladı. REKLAM İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dairelere giren ekipler, yaralı 5 kişiyi ambulanslarla ildeki hastanelere kaldırdı. BABADAN DA ACI HABER GELDİ Durumu ağır olan anne Nilay Çoban kurtarılamadı. Yaralanan 4 kişiden 3'ü tedavileri sonrası taburcu edildi. Gözaltına alınan A.Ç. tutuklanırken, Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren baba Murat Çoban da bu sabah hayatını kaybetti. Soruşturma sürüyor.