Hasan Arat, Beşiktaş Futbol A.Ş.'den istifa etti!

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Beşiktaş Futbol A.Ş.'deki yönetim kurulu başkanlığı görevinden istifa etti.

Siyah-beyazlı kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.11.2024 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde; Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hasan ARAT'ın Yönetim Kurulu Başkanlığından ve üyeliğinden istifasının kabulüne, istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Hüseyin YÜCEL'in TTK'nın 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere atanmasına karar verilmiştir.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Beşiktaş Kulübü, yönetim kurulundaki yeni görev dağılımını ise resmi siteden yaptığı açıklamayla duyurdu. Hasan Arat'ın yerine Hüseyin Yücel başkanlık görevine getirildi.

🦅 Beşiktaş'ta yaşanan gelişmeler! 💥 🎙️ Cem Dizdar: "Herkes sorunun sahada olduğunu zannediyordu. Meğerse büyük çalkantı dipteymiş. Samet Aybaba, gittiğini sosyal medyadan öğreniyor. Usulüne uygun yolların ayrılamadığı yerde birlik beraberlik olmaz. Çok ciddi yönetim… pic.twitter.com/CLhRdDw1qJ

2- Beşiktaş JK profesyonel futbol takımı sorumluluğuna Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü Asbaşkanları Mete Vardar ve Onur Göçmez ile Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar’ın getirilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir."

Kulübümüzden Bilgilendirme



Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulumuz 27 Kasım 2024 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır;



1- Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığına Hüseyin Yücel’in getirilmesine,



2- Beşiktaş JK profesyonel futbol… pic.twitter.com/UqnwyBWhVP — Beşiktaş JK (@Besiktas) November 27, 2024

KULÜP BAŞKANLIĞINA DEVAM EDİYOR

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ndeki başkanlık görevinden istifa eden Arat, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine ise şu an için devam edecek.

🎙️ HT Spor muhabiri @ogzhngenc: Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Futbol AŞ Başkanlığı'ndan istifa etti. Oraya Hüseyin Yücel atandı! pic.twitter.com/i0m4gjSvOh — HT Spor (@HTSpor) November 27, 2024

BEŞİKTAŞ NASIL BU HALE GELDİ?

Sezona Galatasaray karşısında elde edilen 5-0'lık Süper Kupa zaferiyle 'merhaba' diyen Beşiktaş, Süper Lig'e de muhteşem bir başlangıç yapmıştı... Ligin ilk 8 haftasında 6 galibiyet, 2 beraberlik alan siyah-beyazlılar, oyun olarak da taraftara büyük keyif veriyor, taraflı-tarafsız birçok futbol otoritesi tarafından şampiyonluğun en güçlü adayları arasında gösteriliyordu...