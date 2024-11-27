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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Hasan Arat, Beşiktaş Futbol A.Ş.'den istifa etti! - Beşiktaş Haberleri

        Hasan Arat, Beşiktaş Futbol A.Ş.'den istifa etti!

        Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Futbol A.Ş.'deki başkanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı. Hasan Arat'ın 'Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu Başkanlığı' devam ederken, Beşiktaş Futbol A.Ş'nin başına Hüseyin Yücel getirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2024 - 15:08 Güncelleme: 27.11.2024 - 16:05
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        Hasan Arat istifa etti!
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        Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Beşiktaş Futbol A.Ş.'deki yönetim kurulu başkanlığı görevinden istifa etti.

        Siyah-beyazlı kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

        "Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.11.2024 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde; Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hasan ARAT'ın Yönetim Kurulu Başkanlığından ve üyeliğinden istifasının kabulüne, istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Hüseyin YÜCEL'in TTK'nın 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere atanmasına karar verilmiştir.

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        Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

        FUTBOL A.Ş.'NİN YENİ PATRONU HÜSEYİN YÜCEL

        Beşiktaş Kulübü, yönetim kurulundaki yeni görev dağılımını ise resmi siteden yaptığı açıklamayla duyurdu. Hasan Arat'ın yerine Hüseyin Yücel başkanlık görevine getirildi.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulumuz 27 Kasım 2024 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır;

        1- Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığına Hüseyin Yücel’in getirilmesine,

        2- Beşiktaş JK profesyonel futbol takımı sorumluluğuna Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü Asbaşkanları Mete Vardar ve Onur Göçmez ile Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar’ın getirilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir."

        KULÜP BAŞKANLIĞINA DEVAM EDİYOR

        Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ndeki başkanlık görevinden istifa eden Arat, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine ise şu an için devam edecek.

        BEŞİKTAŞ NASIL BU HALE GELDİ?

        Sezona Galatasaray karşısında elde edilen 5-0'lık Süper Kupa zaferiyle 'merhaba' diyen Beşiktaş, Süper Lig'e de muhteşem bir başlangıç yapmıştı... Ligin ilk 8 haftasında 6 galibiyet, 2 beraberlik alan siyah-beyazlılar, oyun olarak da taraftara büyük keyif veriyor, taraflı-tarafsız birçok futbol otoritesi tarafından şampiyonluğun en güçlü adayları arasında gösteriliyordu...

        GALATASARAY MAĞLUBİYETİYLE ÇÖKÜŞ SÜRECİ BAŞLADI

        Ancak ne olduysa 10. haftadaki Galatasaray derbisinden sonra oldu... Siyah-beyazlılar ligdeki ilk mağlubiyetini Galatasaray karşısında yaşarken, bu yenilgiyle birlikte kulüpte çöküş dönemi başladı...

        28 Ekim'de Galatasaray mağlubiyetiyle başlayan süreçten bu yana geçen 1 aylık dönemde sadece 1 puan alabilen Kartal, liderin 13 puan gerisine düştü. Bu sonuçların ardından teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ve yönetim eleştirilerin hedefi halinde geldi. Beşiktaş'taki bu tatsız süreç, Hasan Arat'ın Futbol A.Ş.'deki görevinden istifasıyla sonuçlandı.

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