ABD Başkanı Biden Gazze için ateşkes mesajı

ABD Başkanı Joe Biden, Lübnan ile İsrail arasında ateşkesin sağlanmasının üzerinden saatler geçtikten sonra yaptığı paylaşımda, ABD'nin önümüzdeki günlerde Türkiye, Mısır, Katar, İsrail ve diğerleriyle birlikte Gazze'de ateşkes sağlanması yönünde bir hamle daha yapacağı mesajını verdi.

Over the coming days, the United States will make another push with Turkey, Egypt, Qatar, Israel, and others to achieve a ceasefire in Gaza with the hostages released and an end to the war without Hamas in power. — President Biden (@POTUS) November 27, 2024

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Biden, sosyal medya hesabın X'ten paylaştığı mesajında, "Önümüzdeki günlerde ABD, rehinelerin serbest bırakılması ve Hamas ile savaşın sona ermesi için Türkiye, Mısır, Katar, İsrail ve diğerleriyle birlikte Gazze'de ateşkes sağlanması yönünde bir hamle daha yapacak." ifadelerini kullandı

REKLAM Lübnan'da ateşkes başladı Haberi Görüntüle Biden, ABD ve Fransa'nın öncülüğünde uzun süren diplomatik çabalar sayesinde İsrail-Lübnan hattında ateşkesin sağladığını duyurduğunda bu ateşkes adımıyla birlikte artık tüm gözlerin Gazze'ye çevrileceğini ifade etmişti. Biden, "Önümüzdeki günlerde ABD; Türkiye, Mısır, Katar ve İsrail ile birlikte Gazze'de ateşkes için yeni bir girişimde bulunacak." ifadelerini kullanmıştı.

Diğer yandan dün gece saatlerinde, İsrail-Lübnan Hizbullahı hattında 14 aydır süren çatışmalarda ateşkes anlaşmasına varıldığı duyurulmuştu. Ateşkes, bugün yerel saatle 04.00'te yürürlüğe girdi.