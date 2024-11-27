Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD Başkanı Biden Gazze için ateşkes mesajı | Dış Haberler

        ABD Başkanı Biden Gazze için ateşkes mesajı

        İsrail-Lübnan hattında 14 aydır süren çatışmalar, uzun süredir devam eden diplomatik çabalarla ateşkesin sağlanması sonucu sona erdi. İsrail ile Lübnan Hizbullahı arasında gerçekleşen ateşkes adımıyla birlikte gözler Gazze'ye çevrildi. ABD Başkanı Biden, ABD'nin önümüzdeki günlerde Türkiye, Mısır, Katar, İsrail ve diğerleriyle birlikte Gazze'de ateşkes sağlanması yönünde bir hamle daha yapacağı mesajını verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2024 - 15:27 Güncelleme: 27.11.2024 - 15:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Biden'dan Gazze için ateşkes mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ABD Başkanı Joe Biden, Lübnan ile İsrail arasında ateşkesin sağlanmasının üzerinden saatler geçtikten sonra yaptığı paylaşımda, ABD'nin önümüzdeki günlerde Türkiye, Mısır, Katar, İsrail ve diğerleriyle birlikte Gazze'de ateşkes sağlanması yönünde bir hamle daha yapacağı mesajını verdi.

        Biden, sosyal medya hesabın X'ten paylaştığı mesajında, "Önümüzdeki günlerde ABD, rehinelerin serbest bırakılması ve Hamas ile savaşın sona ermesi için Türkiye, Mısır, Katar, İsrail ve diğerleriyle birlikte Gazze'de ateşkes sağlanması yönünde bir hamle daha yapacak." ifadelerini kullandı

        REKLAM
        Lübnan'da ateşkes başladı
        Haberi Görüntüle

        Biden, ABD ve Fransa'nın öncülüğünde uzun süren diplomatik çabalar sayesinde İsrail-Lübnan hattında ateşkesin sağladığını duyurduğunda bu ateşkes adımıyla birlikte artık tüm gözlerin Gazze'ye çevrileceğini ifade etmişti.

        Biden, "Önümüzdeki günlerde ABD; Türkiye, Mısır, Katar ve İsrail ile birlikte Gazze'de ateşkes için yeni bir girişimde bulunacak." ifadelerini kullanmıştı.

        Diğer yandan dün gece saatlerinde, İsrail-Lübnan Hizbullahı hattında 14 aydır süren çatışmalarda ateşkes anlaşmasına varıldığı duyurulmuştu. Ateşkes, bugün yerel saatle 04.00'te yürürlüğe girdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ABD
        #israil
        #gazze
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hasan Arat istifa etti!
        Hasan Arat istifa etti!
        "Kardeşimi babam öldürdü" vahşetinde sır perdesi aralanıyor!
        "Kardeşimi babam öldürdü" vahşetinde sır perdesi aralanıyor!
        İstanbul'a yeni taksi! Anket başladı
        İstanbul'a yeni taksi! Anket başladı
        6 maganda kurşun yağdırdı! Kevser başından vuruldu
        6 maganda kurşun yağdırdı! Kevser başından vuruldu
        Beşiktaş'ta art arda ayrılıklar!
        Beşiktaş'ta art arda ayrılıklar!
        Neşeli günler 9 hafta sürdü!
        Neşeli günler 9 hafta sürdü!
        25 yıl hapis cezası vardı! Cezaevinden kaçtı uyurken yakalandı!
        25 yıl hapis cezası vardı! Cezaevinden kaçtı uyurken yakalandı!
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Havalar hissedilir şekilde ısınacak!
        Havalar hissedilir şekilde ısınacak!
        Mahalleyi havaya uçuracaktı! Ölümle biten deneme!
        Mahalleyi havaya uçuracaktı! Ölümle biten deneme!
        Beyoğlu'nda polisi ensesinden bıçaklayan zanlının ifadesi ortaya çıktı
        Beyoğlu'nda polisi ensesinden bıçaklayan zanlının ifadesi ortaya çıktı
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cami imamına oklu saldırıda yeni gelişme!
        Cami imamına oklu saldırıda yeni gelişme!
        Erbil ile ilgili yeni karar
        Erbil ile ilgili yeni karar
        Piyasada sahte dolar paniği
        Piyasada sahte dolar paniği
        Gübrede yine garip gelişme
        Gübrede yine garip gelişme
        Yurt dışından postayla gelen eşyanın gümrük kıymetine nakliye giderleri de eklenecek
        Yurt dışından postayla gelen eşyanın gümrük kıymetine nakliye giderleri de eklenecek
        Sanık doktor Şehmuz Çelik: Operasyonu yapan herkesten Allah razı olsun!
        Sanık doktor Şehmuz Çelik: Operasyonu yapan herkesten Allah razı olsun!
        Habertürk Anasayfa